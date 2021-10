El tema estrella de la semana, la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores, ha ocupado numerosas horas de televisión y varios titulares de medios. Por eso, en 'Sábado deluxe' analizaron cada uno de los aspectos destacables de esta inesperada noticia. Fue entonces cuando se produjo un encontronazo entre Jorge Javier Vázquez y Marta López por un comentario de la colaboradora hizo estallar al presentador.

Jorge Javier Vázquez se enfrenta a Marta López en 'Sábado Deluxe'

La madrileña que presume de ser íntima amiga de la mujer de Flores, comenzó diciendo que le costaba creerse la separación: "Me cuesta mucho pensar que se vayan a divorciar de verdad. No digo que no haya habido una crisis". Además, acusó al presentador del programa de no confiar en las palabras de su nueva mejor amiga: "Das por buenos los testimonios de todas las mujeres, pero el de Olga no te vale", señaló. Esto hizo saltar al comunicador: "No escuchas y piensas que todo es atacar a Olga", a lo que la ex gran hermana respondió: "Vale, pues Olga es tonta".

En este punto, el conductor perdió la paciencia y aseguró que la colaboradora de 'Sálvame' solo se dedicaba a intentar defender a la sevillana sin escuchar las valoraciones de los demás: "Es muy difícil hablar con una persona que responde con argumentos tan simplones. No se puede ser tan ridícula", sentenció. Tras lo ocurrido, López guardó silencio, aunque su cara reflejaba su enfado por las palabras del presentador.

Un pacto de silencio

La polémica vuelve a girar en torno al ex guardia civil, así como a sus supuestas infidelidades y su posible relación con una reportera de Mediaset. Sin embargo, Kiko Matamoros aportó al debate un dato de lo más jugoso, asegurando que conoce la nueva estrategia del matrimonio: "Hay un pacto de silencio para ni confirmar ni negar absolutamente nada de lo que publique". Además, explicó que el malagueño y la ganadora de 'Supervivientes 2021' habrían acordado no hablar con nadie para que no se filtrase información.