El 7 de mayo, Kiko Rivera acudió a 'Sábado deluxe' para hablar sobre su relación con Fran Rivera, donde le advirtió de que no volviese a hablar de su madre y aprovechó para atacar a Carmina Ordoñez. Durante el transcurso de la tarde del 10 de mayo, los colaboradores de 'Sálvame' quisieron tratar el tema, momento que aprovechó Jorge Javier Vázquez para posicionarse a favor del torero.

Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

"Tenemos que ser siempre como bondadosos con todo el mundo. Se me va a cabrear Kiko Rivera, pero si una persona me ha hecho mucho daño a mí, a mi familia o a mi madre, si a esa persona la veo pasar un momento malo buscado por ella, no me produce la más mínima compasión", declaró. "Una persona no está en el banquillo por desafinar", sentenció el presentador.

Por otra parte, Alonso Caparrós quiso aportar también su opinión: "Yo creo que son hermanos y que uno tiene que cuidar del otro, y ahí está el matiz, porque es verdad que ahí estuvo desafortunado Fran, es verdad que, el otro día, Kiko Rivera también estuvo desafortunado con Carmina, [...] pero también es verdad una cosa: Cuando Fran se acerca, se junta a él con el objetivo de crucificar a su madre", afirmó el colaborador.

Los dardos de Fran Rivera hacia Isabel Pantoja

Todo este revuelo surgió a consecuencia de las declaraciones que realizó Fran Rivera en 'Espejo público' contra Isabel Pantoja ante su posible vuelta a prisión: "A las personas malas, es normal que les pasen cosas malas y esta mujer no es buena. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Todo lo que le pase, se lo merece", fueron algunas de sus palabras.