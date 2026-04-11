Por Fidel Conejero | |

La ruptura y el posterior enfrentamiento entre Irene Rosales y Kiko Rivera ha saltado definitivamente a la esfera pública tras la explosiva entrevista que el DJ concedió la semana pasada en '¡De viernes!'. En ella, el hijo de Isabel Pantoja lanzó duras acusaciones contra su exmujer, insinuando una supuesta infidelidad y cuestionando su actitud económica tras la ruptura. Unas declaraciones que han generado una fuerte polémica durante toda la semana y que han tenido continuidad con una nueva intervención del cantante en el programa.

En el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, Kiko Rivera ha profundizado en los motivos que han deteriorado por completo su relación con Irene Rosales, pese a que inicialmente la separación se produjo en buenos términos. Entre los episodios que ha querido destacar, ha relatado una videollamada clave en este distanciamiento, en la que, según su versión, Irene ignoró a su actual pareja, Lola García.

Kiko Rivera durante su entrevista en '¡De viernes!' (Mediaset)

Kiko Rivera estalla contra Antonio Rossi en pleno directo

El momento más tenso de la noche llegó cuando Antonio Rossi cuestionó su versión de los hechos. El colaborador insinuó que había sido el propio Kiko quien no facilitó el encuentro entre su exmujer y su actual pareja en un momento previo en el colegio de sus hijas, algo que hizo saltar por los aires la entrevista.

, respondió tajante Kiko Rivera, cada vez más alterado. Rossi trató de justificarse asegurando que solo estaba trasladando la versión de Irene, pero lejos de calmarse, el DJ estalló:y le espetó, elevando aún más la tensión en el plató.

Ante la situación, Santi Acosta intentó intervenir para rebajar el tono del enfrentamiento y pidió calma a ambas partes, mientras Archidona reclamaba respeto en el debate. Sin embargo, Kiko Rivera insistía en su enfado: "No me puedo poner con calma con este señor aquí", manteniendo el pulso con el colaborador en uno de los momentos más incómodos de la noche.

El cierre del momento llegó con la intervención de Lydia Lozano, que tiró de ironía para rebajar la tensión: "Si yo estoy encantada, eh? Estoy flipando, flipando". Kiko no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un dardo: "Lo que sí veo hoy es que estás calladita, hoy sí. Me parece muy bien, mucho mejor". La colaboradora respondió con rapidez: "Te gustan como Irene, calladitas, calladitas", a lo que el DJ replicó con un "No, no", mientras Lydia remataba con un irónico "Claro, claro".