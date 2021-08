La llegada de 'La isla de las tentaciones' revolucionó las audiencias de Telecinco, así como la conversación social en torno al reality. Mediaset decidió poner en marcha un spin-off con las figuras más relevantes de las tres ediciones hasta la fecha, para enfrentarse de nuevo a ese reto que supone la lealtad y confianza entre los miembros de una pareja. Tras ese inesperado anuncio, 'La última tentación' ya tiene fecha de estreno con su 'Regreso'.

Lucía e Isaac, en 'La última tentación'

El reality grabado en las playas de República Dominicana calienta motores en Telecinco con la emisión de su capítulo 0 tanto el lunes 6 como el martes 7 al filo de las 22h00. El desembarco de este formato supone que 'Alta tensión' es desplazado de su habitual franja durante el periodo estival. Curiosamente, el programa de las bombillas ha encontrado una nueva ubicación en parrillas.

La audiencia podrá volver a ver los acontecimientos que condicionan las relaciones de los diferentes participantes: Fani Carbajo y Christofer Guzmán, Andrea Gasca y Roberto de la Cruz vuelven como representantes de la primera edición. La siguientes tandas de programas cuelan a Mayka Rivera y Alejandro Bernardos, Lester Duque y Patricia Pérez Iglesias, además de Lucía Sánchez e Isaac Torres.

Lo que más ha llamado la atención

El capítulo ya estrenado en Mitele Plus generó muchos comentarios en redes sociales respecto al injerto capilar al que se sometió Pablo Moya. Asimismo, habló de otro protagonista de 'La isla de las tentaciones 2': Rosito. "Soy consciente de que lo del osito igual no estuvo bien, pero fue lo que me salió", aseguró frente a cámara. Asimismo, Manuel González relajó su manita para concentrarse y asegurar que se iba a encargar de desenmascarar a Isaac, también conocido como Lobo.