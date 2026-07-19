Víctor Elías reivindica 'Los Serrano': "Espero que nunca dejen de reconocerme como Guille"

Por Fidel Conejero |

Víctor Elías ha vuelto a recordar con cariño la etapa que marcó su carrera televisiva. El actor y músico ha visitado 'El show de Paz', donde, además de ejercer como director musical del programa, ha acudido delante de las cámaras para participar como comentarista en la sección "Héroes de Paz", donde un músico callejero es humillado. Sin embargo, Paz Padilla no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle por su trayectoria profesional y por la serie que lo convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión hace más de veinte años.

Durante la conversación, la presentadora ha destacado el camino que ha recorrido desde que interpretó a Guille en 'Los Serrano' hasta convertirse en un reconocido músico. Tras repasar un vídeo con algunos de los momentos más importantes de su vida y de su carrera, le ha preguntado si todavía le sorprende que lo reconozcan por el personaje al que dio vida durante ocho temporadas.

Lejos de mostrarse cansado de esa asociación, Víctor Elías ha reivindicado el cariño que sigue despertando la popular serie de Telecinco. "No, yo creo que es algo maravilloso. Es una época... Yo creo que ninguno renegamos de ella porque nos ha hecho a todos los que somos y encima hemos tenido la oportunidad de vivirlo en la casa y bien rodeados toda la vida. Pues es una maravilla, espero que no dejen de hacerlo".

Víctor Elías, entrevistado por Paz Padilla en 'El show de Paz'

La música, su refugio: "Me ha salvado la vida varias veces"

El actor también ha hablado sobre la evolución que ha experimentado su carrera y sobre el papel que ha desempeñado la música en su vida. Hijo de un músico y de una actriz, ha explicado que siempre ha convivido con ambas vocaciones, aunque con el paso del tiempo ha sido la música la que ha terminado ocupando un lugar fundamental tanto en el ámbito profesional como en el personal.

"La música para mí es todo. Siempre digo que me ha salvado la vida varias veces ya y me la sigue salvando todos los días porque es la que me da la fuerza para todo", ha asegurado. Más adelante, al ser preguntado por aquello que le sirve de apoyo en los momentos complicados, ha insistido en la misma idea: "Mi sostén es la música. Si me sale algo mal en la música, vuelvo a la música. Ese es mi punto de partida todo el rato".