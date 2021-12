El año 2021 ha repartido, en mayor o menor medida, alegrías y fiascos entre las cadenas de televisión. Durante el curso, hemos vivido estrenos de nuevos espacios, cambios de programación para tratar de frenar los éxitos de la competencia, estrategias de contenidos con el fin de recuperar audiencia...; sin embargo, no todo ha salido como algunos esperaban: el daño de las plataformas a las series en abierto se ha acentuado más que nunca, Telecinco ha empezado a quemar uno de sus formatos estrella, Televisión Española ha errado con los giros de tuerca de su serie más longeva y Movistar+ se ha visto envuelta en alguna que otra polémica.

Al otro lado de la balanza, el fenómeno turco no ha acusado desgaste alguno y se ha convertido en uno de los pilares esenciales de Antena 3, que a su vez está de celebración por el éxito del incombustible 'Pasapalabra'. De igual modo, hemos visto cómo espacios con un mensaje tan necesario e importante como 'HIT' o el debate de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' han contado con el apoyo de la audiencia; algo realmente fundamental teniendo en cuenta el contenido que se ha transmitido a la sociedad en sus respectivas entregas. Desde el equipo de redacción de FormulaTV rescatamos los que, consideramos, son los 5 aciertos y 5 errores de este año en nuestra televisión, comenzando en primer lugar por los éxitos del curso actual.

1 El fenómeno 'Pasapalabra'

Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Si hablamos de un programa más que consolidado este año en nuestra parrilla de televisión, ese es, sin duda, 'Pasapalabra'. El espacio presentado por Roberto Leal no ha parado de crecer desde su regreso a Antena 3 y ha sabido encontrar concursantes con el gancho suficiente como para lograr mantener a sus espectadores más fieles e ir atrapando a nuevos en cada entrega. Estamos ante un éxito sin paliativos para la cadena de Atresmedia, que cada tarde arrasa a la competencia con audiencias superiores al 20% de share en su franja de access prime time. Uno de los puntos de inflexión del concurso fue la entrada de Nacho Mangut, si bien el fenómeno comenzó a desatarse con Pablo Díaz, que nos regaló batallas de ensueño tanto con el pacense como con otros rivales que fueron llegando después: Luis de Lama, Marta Terrasa y Javier Dávila.

Cabe destacar también la gran estrategia por parte de Antena 3 a la hora de jugar con la no entrega del bote en algunos momentos, lo que le permitió sumar aún más adeptos. Finalmente, su éxito de este 2021 encontró el culmen con la entrega del premio final (1.828.000 euros), la cual se trasladó a la franja del prime time y encandiló a 4.252.000 espectadores y un 30,7% de share, convirtiéndose en líder absoluto de la jornada. La buena noticia para 'Pasapalabra' es que, tras la marcha de Díaz, supo reinventarse con nuevos rostros que también se ganaron el favor del público y mantuvieron en gran parte los registros de la anterior etapa; algo que se antojaba realmente complicado. A día de hoy, el programa cuenta en sus filas con dos nombres potentes como Orestes Barbero y Jaime Conde, por lo que se prevé que su buen funcionamiento se extienda también a 2022.

2 El debate de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Rocío Carrasco, en plató

Cuando un espacio de televisión se convierte en un altavoz para denunciar malas conductas sociales, es que el trabajo está bien hecho. La llegada de la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', desembocó en un debate en el que se dio voz a las víctimas de la violencia de género y se permitió denunciar, ante millones de espectadores, uno de los problemas más crudos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Una de las lecciones más importantes que brindó este programa fue que la violencia de género va mucho más allá de los golpes físicos o del maltrato psicológico, haciendo hincapié en términos quizá desconocidos para la gran mayoría como "violencia vicaria" o "violencia mediática" y otorgando el lugar que merece a la figura femenina.

Por otro lado, en el espacio también se dio importancia a la salud mental, profundizando en problemas tan presentes como son la depresión o la ansiedad, los cuales causan verdaderos estragos en un gran número de personas. La importancia de hablar sin tabús acerca de estos temas en horario de prime time convierte en un éxito la emisión de este debate, pues la televisión no solo debe ser puro entretenimiento, sino también una herramienta de instrucción que sirva como ayuda para paliar las dificultades que se presentan en nuestro día a día.

3 La sobredosis turca sigue funcionando

'Tierra amarga'

Antena 3 sentó con 'Mujer' las bases de lo que acabaría convirtiéndose en un auténtico fenómeno turco. La ficción protagonizada por Özge Özpirinçci le brindó a la cadena de Atresmedia grandes noches de audiencia, encadenando incluso hasta tres entregas semanales en las que, cuando no lideraba, lograba plantarle cara a titanes de Telecinco como 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. A este título, se le sumaría también 'Mi hija', otro acierto que sirvió al canal para asentar el complicado prime time del domingo con grandes datos de audiencia. En este 2021, ambas series alcanzaron su esperado final, viendo relegados estos últimos episodios al late night con el objetivo de retener a su público en los títulos venideros, 'Inocentes' e 'Infiel'.

'Mujer' dijo adiós a su paso por Antena 3 el pasado 28 de julio ante más de 1,7 millones de espectadores y un 18,6% de share, aunque quien de verdad rompió los audímetros en su despedida fue Mi hija', que puso el broche de oro a su travesía por España con un 28,9% de cuota de pantalla y casi 1,9 millones de espectadores. Como comentábamos antes, el éxito de estas dos ficciones dieron paso a otros dos títulos que también despertaron el interés entre la audiencia: 'Inocentes' e 'Infiel'. Si bien los datos mermaron en comparación a las dos primeras, Antena 3 ha conseguido encontrar dos buenas ofertas, que además cuentan con un público fiel, para pelear en tres noches de la semana.

Pero la apuesta turca no finaliza ahí, ya que la cadena principal de Atresmedia también decidió copar una parte de la tarde con 'Tierra amarga', cuyo capítulo de estreno tuvo lugar en prime time para posteriormente ocupar, con éxito, el lugar de '¡Ahora caigo!'. La serie no solo ha logrado levantar una franja realmente complicada en la que el concurso presentado por Arturo Valls ya no era competitivo, sino que además le ha arrebatado el liderazgo a 'Sálvame naranja' en muchas de las tardes. Una jugada maestra que deja patente que las ficciones turcas están más vivas que nunca y han llegado a nuestro país para quedarse.

4 La renovación de 'HIT'

Reparto de la segunda temporada de 'HIT'

Televisión Española decidió apostar fuerte en el terreno de la ficción y la jugada le salió bien. La primera temporada de 'HIT' no solo rindió de una manera óptima en lo que a términos de audiencia se refiere, sobre todo en la franja de edad de jóvenes de 13 a 24 años, sino que logró la compleja labor de trasladar un mensaje muy importante a la sociedad actual sin ningún tipo de tapujos, de forma clara y concisa, poniendo encima de la mesa el debate sobre la educación, los valores y el respeto. Aclamada por crítica y público, la ficción protagonizada por Daniel Grao nos dio grandes lecciones y consiguió que la cadena pública fuera un paso más allá y apostara por una serie rompedora, a la par que necesaria. Y la gran noticia llegó tras la emisión de su primera tanda de capítulos: 'HIT' fue renovada por una segunda temporada.

La serie ha continuado su andadura este año con diez nuevos episodios que no han dejado indiferente a nadie. Pese a no haber podido replicar los datos de su primera temporada, la ficción se ha convertido en la tercera más vista del año en TVE, así como en la segunda con mejor share, solo por detrás de 'Cuéntame cómo pasó', lo que nos hace soñar con una nueva renovación. Y es que, de llegar, no solo supondría una gran noticia para la cadena por todo lo que conllevaría, sino para los jóvenes de nuestro país, que necesitan un reflejo real y crudo de lo que está sucediendo en las aulas y las calles para aprender a diferenciar lo que está bien y lo que no.

5 La diversidad de 'Drag Race'

Jurado de 'Drag Race España'

Atresmedia nos ha dado la oportunidad este año de disfrutar de uno de los formatos más rompedores y precisos de la televisión gracias al estreno de 'Drag Race España'. El formato ha permitido dar visibilidad a un tema que es necesario poner encima de la mesa, como es la identidad de género. En la primera entrega de la temporada, hasta cuatro cuatro reinas (Inti, Hugáceo Crujiente, The Macarena y Arantxa Castilla-La Mancha) se identificaron como no binarias, es decir, su etiqueta no es ni de hombre ni de mujer. Lo cierto es que ha resultado realmente importante conocer cómo han vivido la situación las propias protagonistas, como bien explicó Inti durante uno de los programas.

"Me está costando aceptar mi imagen y mi cuerpo. A veces, no me veo en el espejo y es muy raro. Es una disforia constante. Me da mucha disforia tener estos dos pechos y estar en esta situación (...) Espero que si alguien se ha sentido alguna vez así pueda mirarse a sí mismx y apreciar cada esquina de su cuerpo y alma", señalaba. Sin duda, un gran aplauso a Atresmedia por dar voz a la diversidad y, al igual que otros espacios de esta lista, funcionar como altavoz para una sociedad que aún tiene mucho que aprender.

Como todo en la vida, hay un lado bueno y uno malo, y a continuación procedemos a analizar los 5 grandes fracasos que han tenido lugar en la televisión de nuestro país durante este 2021:

6 Adelanto del horario estelar de Telecinco y apuesta por nuevos programas

Carlos Sobera, en 'El precio justo'

El fenómeno de 'Pasapalabra' que analizábamos con anterioridad llevó a Telecinco a buscar diferentes estrategias para tratar de revertir la situación en su access prime time, pero lo cierto es que sus intentos acabaron resultando en vano. 'Sálvame tomate' no lograba hacerle frente al concurso de Roberto Leal, por lo que la cadena de Mediaset decidió tirar de nostalgia y recuperar un espacio mítico como 'El precio justo'. Bajo la batuta de Carlos Sobera, el programa, que fue estrenado en prime time para atraer a más audiencia, tuvo una acogida bastante discreta en su traslado a la tarde, moviéndose en datos en torno al 10-12% de share durante todas sus emisiones y siendo superado sin dificultades por su rival. Ante tal panorama, Telecinco optó por recular y seguir probando nuevas alternativas, en esta ocasión con otro espacio de antaño como 'Alta tensión', en lo que además suponía el regreso de Christian Gálvez a primera plana de la pequeña pantalla, si bien la apuesta tampoco iba a satisfacer las expectativas, manteniendo los datos de su antecesor y quedando relegado a un segundo e incluso tercer plano, pues 'Aquí la Tierra' comenzaba a ser un rival directo.

Es por ello que la cadena decidió dar un vuelco a su estrategia con un adelanto de su horario estelar, pasando el prime time a las 20.00 horas con emisiones de 'Secret Story' que posteriormente enlazarían con la gala principal. Otro intento errático, pues los registros apenas mejoraron respecto a los concursos y 'Pasapalabra' siguió campando a sus anchas. Fracaso tras fracaso por tanto para Telecinco, cuyo último movimiento ha sido programar 'Ya son las ocho' de la mano de uno de sus rostros más habituales, Sonsoles Ónega. Aunque es cierto que el espacio ha mejorado ligeramente la audiencia al 11-13%, la desventaja respecto al concurso de Antena 3 sigue siendo muy significativa. No sabemos cuáles serán las siguientes determinaciones, pero lo que está claro que es las de este año no han sido acertadas.

7 El salto al futuro de 'Cuéntame cómo pasó'

Temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó'

Cuando una ficción acumula tantas temporadas como 'Cuéntame', los guionistas tienen que buscar una vuelta de tuerca a las tramas para seguir sorprendiendo a los espectadores, sin embargo, tomar ese riesgo no siempre es sinónimo de éxito. Es lo que pasó con la ficción del Grupo Ganga en su temporada 21. El equipo creativo decidió romper los moldes de la serie y dar un salto al futuro para abordar la pandemia de coronavirus. El primer problema de esta decisión radicó en que la población estaba tan saturada con el tema que lo que menos le apetecía era sentarse en el sofá a ver más historias que hablaran de la enfermedad. La gente necesitaba evadirse de lo que estaba sucediendo en el mundo, y 'Cuéntame' no se lo permitía.

Otro de los grandes problemas de este salto temporal fue la caracterización. Si bien los personajes de Antonio (Imanol Arias) y Mercedes (Ana Duato) fueron elaborados con minucia en su etapa anciana, otros no recibieron el mismo cometido por parte de peluquería y maquillaje, lo que le restaba realismo a las escenas. Casualidad o no, lo cierto es que esta última tanda de episodios fue la menos seguida de la historia de la ficción con una media de únicamente 1.667.000 espectadores, lo que se tradujo en un 9,9% de share. Veremos si la temporada 22 recupera parte del público perdido o, por el contrario, este arriesgado salto al futuro le acaba pasando factura.

8 Estrenar 'La última tentación' y quemar el formato

Isaac Torres y Lucía Sánchez, en 'La última tentación'

Telecinco encontró en 'La isla de las tentaciones' un fortín para las audiencias. Cada edición conseguía ganar adeptos y el programa parecía no tener techo. Es por ello que la cadena decidió apostar este año por 'La última tentación', un formato con caras conocidas de anteriores ediciones con el que pretendía volver a arrasar en audiencias. Sin embargo, algo cambió y los resultados comenzaron a defraudar. Pese a liderar la noche de los miércoles y mantener a un buen número de fieles, el espacio de Cuarzo Producciones no cumplió con las expectativas, firmando un 17% de cuota media de share en sus 8 galas y no consiguiendo alcanzar la barrera del 20% en ninguna emisión. No obstante, su mejor dato lo firmó en su despedida, con un 18,4% de cuota de pantalla y 2.110.000 espectadores. A pesar de que los registros habían sido inferiores a lo esperado, Telecinco tomó la decisión de estrenar a la semana siguiente la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', sin descanso de por medio, arriesgándose con ello a desgastar el formato.

Y efectivamente así ha acabado sucediendo. El estreno de las nuevas entregas cosechó mínimo histórico de audiencia sin alcanzar siquiera los 2 millones de espectadores. Además, al contrario de lo que ha ocurrido con anteriores ediciones, la tendencia no está siendo al alza, ya que incluso ha ido perdiendo algunos fieles por el camino. Para entender mejor los números, solo hay que compararlos con los de la 3ª tanda de programas, que registró una media de un 26,3% de share, mientras que la actual solo ha obtenido, hasta el momento, un 16%, es decir, más de diez puntos por debajo. Un importante descalabro, sobre todo teniendo en cuenta que la competencia en los otros canales no está siendo especialmente dura. Lo que está claro es que el formato necesitaba un descanso que la cadena no le ha dado, y es un error que puede pagar caro en futuras ediciones.

9 Fracaso de las series en abierto tras el estreno en plataformas

'Los hombres de Paco'

El creciente auge de las plataformas de streaming está dejando fuera de juego a las series que se emiten en abierto, y el 2021 ha sido un claro ejemplo de ello. La gente ya no está dispuesta a esperar casi a las 23:00 horas para ver el capítulo de su serie favorita cuando gracias a estos servicios puede disfrutar de ella, a la carta, cuando quiera y donde quiera. Netflix, Amazon, Atresplayer Premium...la competencia es ardua y las cadenas de televisión están entre la espada y la pared. Los ejemplos más recientes de este cambio de tendencia han sido los estrenos de 'Benidorm', 'Los hombres de Paco' y 'El pueblo', que han fracasado en su emisión en lineal tras llevar ya meses disponibles para todo el mundo en las plataformas anteriormente mencionadas.

Y lo peor es que este problema no tiene solución a corto plazo, puesto que ahora es más rentable apostar por sus propios servicios, como hace Antena 3 con Atresplayer, que por su programación en abierto. Esto, a su vez, ha desencadenado en que las cadenas se decanten por emitir ficciones de otros países, como están siendo últimamente los títulos turcos, y dejen de lado a esa audiencia más tradicional que no consume contenidos en streaming y que cada vez ve más complicado acceder a las series de ficción nacional. Los datos de audiencia cada vez son más discretos, siendo difícil incluso llegar al 10%, y este problema puede engrosarse aún más en los próximos años.

10 Polémica en 'La resistencia' y bajada del fenómeno Broncano

David Broncano

La línea que separa un chiste ingenioso de una broma de mal gusto es muy pequeña. Precisamente en este fino alambre se mueve constantemente 'La resistencia'. En el caso que aquí acontece, el gallego fue acusado de burlarse del atropello mortal de una niña en Madrid. Un usuario de Twitter publicó un vídeo del espacio sacado de contexto y pronto la prensa digital empezó a hacerse eco de ello, lo que puso en el ojo de huracán a Broncano, quien inmediatamente respondió en la popular red social, asegurando que el programa se había grabado horas antes del terrible suceso.

Movistar+ no dudó en usar las redes sociales para pedirle disculpas a la familia por si se había sentido molesta por el sketch en cuestión: "Lamentamos profundamente el tratamiento de un asunto, que conectado con la tragedia ocurrida la semana pasada a las puertas de un colegio de Madrid, ha herido extraordinariamente la sensibilidad de muchas personas (...) Querríamos asegurar asimismo que la intención que motivó el vídeo mostrado en uno de nuestros programas no tiene relación alguna con un hecho tan doloroso. Desde Movistar+ queremos reiterar nuestro pesar a las familias afectadas", rezaba el mensaje.

Si algo ha quedado patente en este último año es que 'La resistencia' ha perdido parte de su encanto de antaño y ya no capta tanto la atención de los espectadores. El hecho de reducir la duración de los vídeos de YouTube, obligando a la gente a suscribirse a la plataforma para poder disfrutar de las entrevistas al completo, así como el cambio de escenario, ha hecho que el fenómeno que un día fue se haya frenado en seco.