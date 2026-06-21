Marisa Martín Blázquez revela la enfermedad que padece tras las críticas a su aspecto físico

Por Fidel Conejero |

Marisa Martín Blázquez ha respondido públicamente a las críticas recibidas en los últimos días por su aspecto físico y ha aprovechado para revelar una enfermedad que hasta ahora no había compartido públicamente. La colaboradora de 'Fiesta' ha explicado que padece miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica que afecta a parte de su rostro.

La periodista se pronunció este sábado en el programa presentado por Emma García después de que Carmen Montes, una antigua conocida de su etapa universitaria, cuestionara los cambios físicos tanto de ella como de su marido, Antonio Montero, durante su intervención en 'El tiempo justo'.

Entre otras declaraciones, Montes aseguró que Marisa se había "querido cambiar la cara" y criticó el resultado de los retoques estéticos. Unas palabras a las que la colaboradora respondió con contundencia desde el plató de Telecinco.

"Es terrible hacer. A mí me parece muy bien que todo el mundo haga lo que le parezca. No me cabrea porque estoy en un momento de mi vida en el que priorizo tanto las cosas importantes que las...", señaló durante su intervención.

Marisa Martín Blázquez habla sobre su cambio físico en 'Fiesta'

Marisa Martín Blázquez explica cómo le afecta la miastenia gravis

Fue entonces cuando la colaboradora decidió explicar por primera vez el motivo que hay detrás de algunos de los cambios que ha experimentado en su rostro. "Detrás de cada persona hay historias que desconocemos", afirmó antes de revelar que padece miastenia gravis, una enfermedad que provoca debilidad muscular y que afecta especialmente al lado izquierdo de su cara.

Según explicó, esta afección le provoca episodios que alteran la simetría facial hasta el punto de que, en algunas ocasiones, la realización de los programas intentaba mostrar más su perfil derecho en pantalla. "Llegó un momento de mi vida que la cara se me estaba deformando bastante y empecé a tratarme para que esa asimetría facial se notara menos", relató. La colaboradora detalló además que actualmente cuenta con un equipo médico especializado que le ayuda a corregir parcialmente esos efectos mediante distintos tratamientos estéticos.

Marisa reconoció que no le resultó sencillo hablar públicamente sobre este asunto. "Me fastidia tener que hablar de una cosa íntima. Esto no lo había contado", confesó durante su intervención. La colaboradora también aprovechó para lanzar una reflexión sobre las críticas relacionadas con el aspecto físico. "Me molesta que, igual que yo, haya miles de mujeres que se tengan que estar justificando. Estoy harta de que la mayoría de las veces sean las propias mujeres las que nos atacamos. Vamos a ser empáticos", concluyó en 'Fiesta'.