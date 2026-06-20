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AUDIENCIAS TDT 19 DE JUNIO

'Emanet' lidera una nueva jornada en las TDT ocupada por las telenovelas de Nova

Tan solo la película 'Caravana de mujeres' en TRECE consigue alcanzar las cinco emisiones más vistas con un 3,5%. Nova lidera además con un 2,6%.

'Emanet' lidera una nueva jornada en las TDT ocupada por las telenovelas de Nova
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Sábado 20 Junio 2026 10:38 (hace 17 minutos)

Audiencias Viernes 19 de Junio de 2026

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Ranking cadenas TDT Viernes, 19 de Junio de 2026

Nova 2,6%

Neox 2,1%

FDF 2,1%

TRECE 2,0%

Energy 1,7%

Atreseries 1,7%

DMAX 1,6%

DKiss 1,4%

BEMADtv 1,3%

Veo7 1,2%

Squirrel 1,1%

Divinity 1,0%

Teledeporte 1,0%

Mega (España) 1,0%

Canal 24 Horas 0,9%

Ten 0,8%

Clan TVE 0,7%

Boing 0,7%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:31
330.000
3,6%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
18:00
303.000
3,7%
Nova
Mañana es para siempre
18:00
19:26
286.000
4,0%
Nova
Marina
19:26
20:00
268.000
3,9%
TRECE
Cine western Caravana de mujeres
17:42
20:01
253.000
3,5%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:46
245.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:36
16:01
236.000
2,6%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:45
226.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
19:23
19:48
220.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
17:46
18:11
219.000
2,9%

Ranking Nova (2,6%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:31
330.000
3,6%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
18:00
303.000
3,7%
Nova
Mañana es para siempre
18:00
19:26
286.000
4,0%
Nova
Marina
19:26
20:00
268.000
3,9%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:46
245.000
3,1%

Ranking Neox (2,1%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:36
16:01
236.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
19:23
19:48
220.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
17:46
18:11
219.000
2,9%
Neox
The Big Bang Theory
18:57
19:23
214.000
3,0%
Neox
Cine Sin perdon
22:45
25:13
213.000
2,9%

Ranking FDF (2,1%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una eco-finca,un obus y una ...
14:56
16:51
216.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un tetaliban,un ...
16:51
18:41
162.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un leon usurpado,una ...
22:12
24:35
159.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un bar con wifi,un hombre con ...
20:19
22:12
147.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un descerebrado ambicioso,un ...
18:41
20:19
129.000
1,9%

Ranking TRECE (2,0%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Caravana de mujeres
17:42
20:01
253.000
3,5%
TRECE
Sesion doble Los inconquistables
14:49
17:38
211.000
2,4%
TRECE
Classics Un puente lejano
22:10
25:01
184.000
2,3%
TRECE
Tu cine El renacer de texas
20:01
21:32
160.000
2,1%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:42
155.000
2,1%

Ranking Energy (1,7%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami Cara a cara
16:43
17:43
136.000
1,6%
Energy
CSI: Miami Ruedas arriba
17:43
18:36
116.000
1,6%
Energy
Ncis:los angeles Trabajando por dinero
12:42
13:43
111.000
2,7%
Energy
CSI: Miami Deshonor
22:10
23:08
110.000
1,1%
Energy
CSI: Miami Dando el hachazo
21:20
22:10
110.000
1,2%

Ranking Atreseries (1,7%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Los misterios de murdoch Tesoro ...
16:31
17:21
164.000
1,9%
Atreseries
Los misterios de murdoch Victor victoriano
17:21
18:12
161.000
2,1%
Atreseries
Los misterios de murdoch Once pisos
18:12
19:08
131.000
1,8%
Atreseries
El padre brown La bendicion del padre
14:31
15:27
126.000
1,5%
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:01
26:20
124.000
1,7%

Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:32
16:17
172.000
1,9%
DMAX
La fiebre del oro:salvando la mina
18:54
19:44
146.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro:salvando la mina
18:04
18:54
139.000
1,9%
DMAX
Expedicion al pasado
14:45
15:32
126.000
1,4%
DMAX
La fiebre del oro
17:11
18:04
121.000
1,5%

Ranking DKiss (1,4%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Urgencias:noruega
21:55
22:50
146.000
1,5%
DKiss
Urgencias:noruega
22:50
23:39
134.000
1,4%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
20:56
21:55
121.000
1,4%
DKiss
Los casos de paula zahn
16:31
17:23
104.000
1,2%
DKiss
Vacaciones letales
15:38
16:31
101.000
1,1%

Ranking BEMADtv (1,3%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Shanghai kid:del este al oeste
15:24
17:37
159.000
1,8%
BEMADtv
Cine Los rebeldes de shanghai
17:37
19:34
120.000
1,6%
BEMADtv
Cine Armas invencibles
21:21
23:09
103.000
1,1%
BEMADtv
Cine Atrapa a un ladron(skiptrace)
19:34
21:21
92.000
1,3%
BEMADtv
Cine Superpolicia en apuros
23:09
25:20
75.000
1,1%

Ranking Veo7 (1,2%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Pelea ...
21:07
22:00
162.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias El dia de la ...
20:21
21:07
139.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
19:35
20:21
121.000
1,8%
Veo7
Cine El guardian invisible
22:00
24:31
94.000
1,1%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
18:46
19:35
81.000
1,2%

Ranking Squirrel (1,1%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Shorta.el peso de la ley
22:04
23:55
120.000
1,3%
Squirrel
Cine Fuera de la ley(2021)
17:24
18:54
107.000
1,4%
Squirrel
Cine Disparar a matar
20:30
22:04
88.000
1,1%
Squirrel
Cine Las aventuras de errol flynn
18:54
20:29
78.000
1,1%
Squirrel
Cine The moderator
23:55
25:10
77.000
1,3%

Ranking Divinity (1,0%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
9-1-1
23:01
23:59
131.000
1,5%
Divinity
9-1-1
22:04
23:01
119.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire Cambio de planes
20:14
21:08
110.000
1,5%
Divinity
Chicago Med Quizas te den lo que necesitas
15:51
16:44
101.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Cascada roja
21:08
22:04
95.000
1,1%

Ranking Teledeporte (1,0%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Camino a ny
20:43
20:57
151.000
2,0%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
20:01
20:43
136.000
1,9%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen Mexico-corea del ...
19:30
20:00
133.000
2,0%
Teledeporte
Gran estadio mundial
18:04
19:30
108.000
1,5%
Teledeporte
Estudio estadio:mundial
23:17
24:36
92.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
16:27
17:17
106.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:25
16:27
103.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
19:04
19:58
95.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La ronfalla
19:58
20:45
88.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El alfanje naval
21:47
22:34
87.000
0,9%

Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Europa 2026
22:25
22:57
109.000
1,1%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
23:00
23:25
104.000
1,1%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:22
93.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
15:41
16:31
85.000
0,9%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:25
82.000
0,9%

Ranking Ten (0,8%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Crimenes en florida Matones
23:43
24:37
94.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
14:31
15:45
88.000
1,0%
Ten
Crimenes en florida Muerte en los cayos
24:37
25:31
80.000
1,6%
Ten
Crimenes en florida Sucesion letal
25:31
26:20
70.000
2,3%
Ten
Crimenes en alaska Asesinato en invierno
22:52
23:43
63.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
18:40
18:50
82.000
1,1%
Clan TVE
Equipo danger en accion
16:10
16:31
79.000
0,9%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
18:29
18:40
78.000
1,1%
Clan TVE
Bluey
18:01
18:08
71.000
0,9%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
18:19
18:29
70.000
0,9%

Ranking Boing (0,7%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:12
08:23
158.000
9,3%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
16:24
16:35
137.000
1,5%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
16:35
16:46
123.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:00
08:12
118.000
8,1%
Boing
Teen titans go!
16:53
17:02
106.000
1,2%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 19 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Maciste en las minas del rey salomon
15:36
17:13
85.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine Brandy
23:08
24:36
65.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine El ultimo pistolero(1967)
21:35
23:07
53.000
0,6%
Real Madrid TV
15 minutos R.madrid-san lorenzo:final mundial de ...
17:19
17:33
46.000
0,6%
Real Madrid TV
15 minutos Juventus-r.madrid:la duodecima
15:14
15:33
26.000
0,3%
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