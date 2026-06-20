'Emanet' lidera una nueva jornada en las TDT ocupada por las telenovelas de Nova

Publicado: Sábado 20 Junio 2026 10:38 (hace 17 minutos)|
Audiencias Viernes 19 de Junio de 2026
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Ranking cadenas TDT Viernes, 19 de Junio de 2026
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Ranking programas TDT Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Emanet
15:00
16:31
330.000
3,6%
Cuidado con el angel
16:31
18:00
303.000
3,7%
Mañana es para siempre
18:00
19:26
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Marina
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268.000
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Cine western Caravana de mujeres
17:42
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253.000
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Abismo de pasion
20:00
21:46
245.000
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Los Simpson
15:36
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236.000
2,6%
Cuento de una noche
21:46
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226.000
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The Big Bang Theory
19:23
19:48
220.000
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The Big Bang Theory
17:46
18:11
219.000
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Ranking Nova (2,6%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
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Emanet
15:00
16:31
330.000
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Cuidado con el angel
16:31
18:00
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Mañana es para siempre
18:00
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Marina
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Abismo de pasion
20:00
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Ranking Neox (2,1%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
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Los Simpson
15:36
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236.000
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The Big Bang Theory
19:23
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The Big Bang Theory
17:46
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The Big Bang Theory
18:57
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214.000
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Cine Sin perdon
22:45
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213.000
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Ranking FDF (2,1%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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La que se avecina Una eco-finca,un obus y una ...
14:56
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La que se avecina Un tetaliban,un ...
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La que se avecina Un leon usurpado,una ...
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La que se avecina Un bar con wifi,un hombre con ...
20:19
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La que se avecina Un descerebrado ambicioso,un ...
18:41
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129.000
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Ranking TRECE (2,0%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine western Caravana de mujeres
17:42
20:01
253.000
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Sesion doble Los inconquistables
14:49
17:38
211.000
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Classics Un puente lejano
22:10
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184.000
2,3%
Tu cine El renacer de texas
20:01
21:32
160.000
2,1%
Trece y cope es noticia
20:30
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155.000
2,1%
Ranking Energy (1,7%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
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CSI: Miami Cara a cara
16:43
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136.000
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CSI: Miami Ruedas arriba
17:43
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116.000
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Ncis:los angeles Trabajando por dinero
12:42
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CSI: Miami Deshonor
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110.000
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CSI: Miami Dando el hachazo
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110.000
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Ranking Atreseries (1,7%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los misterios de murdoch Tesoro ...
16:31
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164.000
1,9%
Los misterios de murdoch Victor victoriano
17:21
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161.000
2,1%
Los misterios de murdoch Once pisos
18:12
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131.000
1,8%
El padre brown La bendicion del padre
14:31
15:27
126.000
1,5%
Crimen en el paraíso
21:01
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124.000
1,7%
Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Expedicion al pasado
15:32
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172.000
1,9%
La fiebre del oro:salvando la mina
18:54
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146.000
2,1%
La fiebre del oro:salvando la mina
18:04
18:54
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Expedicion al pasado
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La fiebre del oro
17:11
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121.000
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Ranking DKiss (1,4%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Urgencias:noruega
21:55
22:50
146.000
1,5%
Urgencias:noruega
22:50
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134.000
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Dra.emma:clinica dermatologica
20:56
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121.000
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Los casos de paula zahn
16:31
17:23
104.000
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Vacaciones letales
15:38
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101.000
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Ranking BEMADtv (1,3%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine Shanghai kid:del este al oeste
15:24
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159.000
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Cine Los rebeldes de shanghai
17:37
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Cine Armas invencibles
21:21
23:09
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1,1%
Cine Atrapa a un ladron(skiptrace)
19:34
21:21
92.000
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Cine Superpolicia en apuros
23:09
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Ranking Veo7 (1,2%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias Pelea ...
21:07
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162.000
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Blue bloods,familia de policias El dia de la ...
20:21
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1,9%
Blue bloods,familia de policias
19:35
20:21
121.000
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Cine El guardian invisible
22:00
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94.000
1,1%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
18:46
19:35
81.000
1,2%
Ranking Squirrel (1,1%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Shorta.el peso de la ley
22:04
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120.000
1,3%
Cine Fuera de la ley(2021)
17:24
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Cine Disparar a matar
20:30
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Cine Las aventuras de errol flynn
18:54
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78.000
1,1%
Cine The moderator
23:55
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77.000
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Ranking Divinity (1,0%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
9-1-1
23:01
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131.000
1,5%
9-1-1
22:04
23:01
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1,2%
Chicago Fire Cambio de planes
20:14
21:08
110.000
1,5%
Chicago Med Quizas te den lo que necesitas
15:51
16:44
101.000
1,1%
Chicago Fire Cascada roja
21:08
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95.000
1,1%
Ranking Teledeporte (1,0%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Camino a ny
20:43
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151.000
2,0%
Fifa world cup 2026
20:01
20:43
136.000
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Fútbol:copa mundial resumen Mexico-corea del ...
19:30
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133.000
2,0%
Gran estadio mundial
18:04
19:30
108.000
1,5%
Estudio estadio:mundial
23:17
24:36
92.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Vida bajo cero
16:27
17:17
106.000
1,2%
Vida bajo cero
15:25
16:27
103.000
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Vida bajo cero
19:04
19:58
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Forjado a fuego La ronfalla
19:58
20:45
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1,3%
Forjado a fuego El alfanje naval
21:47
22:34
87.000
0,9%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Europa 2026
22:25
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1,1%
Fin de semana 24h
23:00
23:25
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Telediario 1
14:55
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Informativo 24h
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0,9%
Fin de semana 24h
22:00
22:25
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0,9%
Ranking Ten (0,8%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimenes en florida Matones
23:43
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1,3%
Caso cerrado
14:31
15:45
88.000
1,0%
Crimenes en florida Muerte en los cayos
24:37
25:31
80.000
1,6%
Crimenes en florida Sucesion letal
25:31
26:20
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2,3%
Crimenes en alaska Asesinato en invierno
22:52
23:43
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0,7%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los green en la gran ciudad
18:40
18:50
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1,1%
Equipo danger en accion
16:10
16:31
79.000
0,9%
Los green en la gran ciudad
18:29
18:40
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Bluey
18:01
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Los green en la gran ciudad
18:19
18:29
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0,9%
Ranking Boing (0,7%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
08:12
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9,3%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
16:24
16:35
137.000
1,5%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
16:35
16:46
123.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
08:00
08:12
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8,1%
Teen titans go!
16:53
17:02
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Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 19 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Maciste en las minas del rey salomon
15:36
17:13
85.000
1,0%
Cine Brandy
23:08
24:36
65.000
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Cine El ultimo pistolero(1967)
21:35
23:07
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15 minutos R.madrid-san lorenzo:final mundial de ...
17:19
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15 minutos Juventus-r.madrid:la duodecima
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