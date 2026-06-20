'Pasapalabra' roza el 22% y los 1,6 millones con 'AlaZ', su nuevo 'Rosco'

Por Redacción |

La expectativa por el estreno de 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra', impulsa al concurso de Antena 3 hasta su mejor resultado de los últimos cuatro meses. El formato presentado por Roberto Leal firma un destacado 21,9% y reúne a casi 1,6 millones de espectadores, lo que supone una mejora de 3,8 puntos respecto al viernes anterior. Se trata, además, del mejor dato del programa en los últimos cuatro meses. La nueva mecánica también destaca en su tramo específico de emisión, donde alcanza un 26,1%, llegando incluso a despedirse con un sobresaliente 28,3%.

Ya en el prime time, el encuentro del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Australia vuelve a dominar la noche con un 20,9%, aunque se queda por debajo de los dos millones de espectadores. Al igual que ocurrió el jueves, el fútbol tampoco logra convertirse en la emisión más vista de la jornada, quedando por detrás de 'Antena 3 noticias 1'. Tras el partido, 'La revuelta' no consigue aprovechar el arrastre del Mundial y se conforma con un 8,4% en el prime time de La 1, situándose como tercera opción de la noche.

El liderazgo de la franja vuelve a ser para 'Tu cara me suena', que crece medio punto respecto a la semana anterior y alcanza un 19,6% junto a 1,3 millones de espectadores. El talent show de Antena 3 se impone con claridad al resto de ofertas y vuelve a dominar la noche del viernes.

La segunda posición es para '¡De viernes!', que registra un 9,7% y supera ligeramente los 600.000 espectadores. Más atrás se sitúa la película "El protector", dentro de 'El Blockbuster', con un 4,7%, mientras que en La 2, la cinta "Felices 140" firma un 3,2% de cuota de pantalla.

Naiara interpreta a Rocío Jurado en 'Tu cara me suena'

Prime time

La 1

Fútbol: Copa Mundial Estados Unidos-Australia: previa 1.939.000 20,9% La Revuelta: viernes Dani Fernández 636.000 8,4%

La 2

Trivial Pursuit405.000 4,6% Cifras y letras592.000 6,2% Plano general Blanca Marsillach 270.000 2,7% Historia de nuestro cine: presentación Felices 140 223.000 3,0% Historia de nuestro cine: película Felices 140 252.000 3,2%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.187.000 12,2% Tu cara me suena1.304.000 19,6%

Cuatro

First Dates406.000 4,6% First Dates548.000 5,7% El blockbuster El protector (The Marksman) 344.000 4,7%

Telecinco

¡De viernes!: express628.000 6,5% ¡De viernes!603.000 9,7%

laSexta

laSexta Columna Cerco a las redes sociales: la democracia contra la cibercracia 374.000 4,0% Equipo de investigación El sanador 332.000 3,7% Equipo de investigación Cáncer S.L. 202.000 3,3%

Clint Eastwood en "Impacto súbito"

Late night

La 1

La Revuelta Ñani Roma-Romeo Santos & Prince Royce 169.000 4,3% Estudio Estadio: mundial86.000 3,8%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio Felices 140 108.000 2,0% Esto no es Suecia Autoconocimiento 65.000 1,6% Esto no es Suecia Todo pasa 52.000 1,9%

Antena 3

Tu cara me suena258.000 10,6%

Cuatro

Cine Cuatro Impacto súbito 119.000 3,8%

Telecinco

Gran Madrid Show101.000 4,3%

laSexta

Equipo de investigación Miguel Bosé, el negacionista 143.000 3,9% Equipo de investigación El impostor 136.000 5,9%

Andrés en una escena de 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.125.000 12,2% Directo al grano914.000 10,6% Valle Salvaje790.000 10,5% La promesa910.000 12,9% Malas lenguas683.000 10,0% FIFA World Cup 20261.782.000 19,7%

La 2

Saber y ganar683.000 7,4% Grandes documentales341.000 4,1% Atlántico norte: el océano oscuro Explorando en la oscuridad 337.000 3,9% Depredadores del mundo345.000 4,3% Malas lenguas471.000 6,5% Sukha176.000 2,6% Jeopardy156.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.231.000 13,8% Y ahora Sonsoles678.000 9,2% Pasapalabra1.597.000 21,9%

Cuatro

Todo es mentira580.000 6,9% Lo sabe, no lo sabe405.000 5,8%

Telecinco

El tiempo justo662.000 7,9% El diario de Jorge578.000 8,2% ¡Allá tú!660.000 9,3%

laSexta

Zapeando513.000 5,8% Más vale tarde432.000 5,9% La Sexta Clave361.000 4,4%

Mañana

La 1

La hora de La 1320.000 16,6% Mañaneros 360489.000 15,4% Entrevista Óscar López 654.000 15,5% Mañaneros 360771.000 9,9%

La 2

Islas El cautiverio 23.000 1,5% De tapas por España A Coruña: pionera de la Ilustración y el Liberalismo 21.000 1,1% Aquí hay trabajo25.000 1,2% Universo UNED26.000 1,2% El viajero 48 horas en Chipre 46.000 2,0% El escarabajo verde Memoria de pez 51.000 2,1% El western de La 2 Llega Sartana 95.000 2,8% El cazador109.000 1,7% El cazador264.000 3,0%

Antena 3

Espejo público297.000 11,6% Cocina abierta de Joseba Arguiñano Arroz con carne de conejo y alioli 726.000 14,2% La ruleta de la suerte1.476.000 20,5%

Cuatro

Love Shopping TV4.000 0,5% ¡Toma salami! Superhéroes 11.000 0,9% Alerta Cobra Miedo 20.000 1,2% Alerta Cobra Espacio 30.000 1,6% Alerta Cobra Carrillón 36.000 1,7% En boca de todos249.000 7,8%

Telecinco

La mirada crítica153.000 8,8% El programa de AR265.000 11,8% Vamos a ver338.000 9,4% El precio justo623.000 9,3%

laSexta

Aruser@s el humorning137.000 9,9% Aruser@s258.000 12,1% Al rojo vivo292.000 7,7%

Informativos

La sobremesa del viernes confirma el dominio absoluto de Antena 3, con 'Antena 3 Noticias 1' rozando el 22,5% de share, prácticamente idéntico al 22,3% de hace siete días: la estabilidad en el liderazgo es su seña de identidad. El movimiento más llamativo de la franja lo protagoniza 'Informativos Telecinco 15:00', que se desploma 2,7 puntos respecto al viernes anterior y pierde más de 220.000 espectadores de una semana a otra. En sentido contrario, 'Antena 3 Noticias 1' suma un ligero +0,2 puntos y 'laSexta Noticias 14h' cede 0,9 puntos, bajando del 8,7% al 7,8%.

En la noche, el contraste semanal más relevante lo ofrece 'laSexta Noticias 20h', que retrocede 1,4 puntos respecto al viernes pasado y pierde casi 60.000 espectadores. 'Informativos Telecinco 21:00', en cambio, mejora ligeramente con +0,5 puntos y supera a laSexta en la franja nocturna. 'Antena 3 Noticias 2' es la gran ganadora de la noche en términos semanales: sube 2,1 puntos y amplía su ventaja sobre el resto de competidores.

La 1

Informativo territorial 1798.000 12,5% Telediario 11.065.000 11,9% Avance informativo635.000 8,8%

Antena 3

Noticias de la mañana243.000 14,4% Antena 3 Noticias 12.041.000 22,5% Antena 3 Noticias 21.518.000 17,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1566.000 8,1% El desmarque Cuatro 1343.000 3,9% Noticias Cuatro 2354.000 5,0%

Telecinco

El matinal99.000 9,1% Informativos Telecinco 15:00779.000 8,6% Informativos Telecinco 21:00672.000 7,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h626.000 7,8% laSexta Noticias: Jugones480.000 5,2% laSexta Noticias 20h472.000 6,7%

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