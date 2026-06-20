Vuelve Pippi Calzaslargas. El mítico personaje de las novelas de la escritora sueca Astrid Lindgren prepara su regreso a televisión, esta vez como una serie animada en 3D de mano de los creadores de la saga Paddington.
StudioCanal y la productora Heyday Films encargaron a la guionista Sara Daddy una historia para hacer un reboot del personaje. Aunque primero iba a hacerse en forma de película, finalmente se ha optado por una serie de televisión, que comenzará a producirse en octubre.
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"Pippi Calzaslargas es un icono muy querido, con su forma única e impredecible de ver el mundo. Alegre, libre de espíritu, juguetona, rebelde, amable y ferozmente resiliente, cuestiona todas las reglas del juego, y su originalidad sigue tan fresca como siempre", asegura la productora en la nota de anuncio de la nueva serie. "No podríamos estar más emocionados de volver a dar vida a Pippi en su propia nueva serie animada, colaborando con una escritora de espíritu afín como Sara Daddy, el brillantemente creativo equipo de animación de Submarine, The Astrid Lindgren Company y StudioCanal".
En España, la serie se estrenó en RTVE en 1974 y fue reponiéndose en varias ocasiones, la última en 1987. Posteriormente, fue Antena 3 la que se hizo con los derechos de la serie, que se emitió dentro del 'Club Megatrix' durante la década de los noventa.
Un icono feminista antes de que se pusiese de actualidad el feminismo
Pippi Långstrump fue, en cierto modo, uno de los primeros iconos feministas televisivos cuando la palabra apenas se veía en los medios de comunicación. Una adolescente alta, dotada de una gran fuerza e independiente, huérfana de madre que vive sola en Villa Kunterbunt junto a sus dos animales: Pequeño Tío, un caballo, y el Señor Nilsson, un mono.
Pippi era también una rebelde que desafiaba todas las convenciones. Con su característico look con trenzas y cabello rojo, Pippi dormía con los pies en almohada, calzaba medias de distinto color y caminaba hacia atrás. Sus dos amigos, Annika y Tommy, le acompañan en todas sus aventuras.
Ahora, una nueva generación de niños podrá conocer las aventuras de Pippi con este reboot de todo un clásico infantil de la televisión, de una época en la que no se producían tantos contenidos y las series se repetían una y otra vez.