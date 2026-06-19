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AUDIENCIAS TDT 18 DE JUNIO

Las telenovelas de Nova, con 'Emanet' al frente, recuperan el dominio en las temáticas TDT

'Marina', 'Cuidado con el ángel', 'Mañana es para siempre' y 'Cuento de una noche' ocupan el resto del top 5. Nova además lidera el día con un 2,5%.

Las telenovelas de Nova, con 'Emanet' al frente, recuperan el dominio en las temáticas TDT
Por RedacciónPublicado: Viernes 19 Junio 2026 10:38

Audiencias Jueves 18 de Junio de 2026

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Las telenovelas de Nova recuperan el control del ranking y vuelven a copar por completo el Top 5 de las emisiones temáticas más vistas del día. El liderazgo es para 'Emanet', que reúne a 297.000 espectadores y firma un 3,2% de cuota de pantalla. La segunda posición corresponde a 'Marina', que alcanza un 4% de share y congrega a 287.000 seguidores. Completa el podio 'Cuidado con el ángel', con 267.000 fieles y un 3,4%.

Por detrás, 'Mañana es para siempre' ocupa la cuarta plaza gracias a un 3,6% de cuota de pantalla y 264.000 telespectadores, mientras que 'Cuento de una noche' cierra el ranking con 248.000 espectadores y un 2,2% de share.

Vídeos FormulaTV

En el apartado de cadenas, Nova lidera la jornada con un 2,5%, ampliando su ventaja sobre sus competidores. La segunda posición es para FDF, que registra un 2%, mientras que Energy y Atreseries comparten la tercera plaza con un 1,8% para cada una. Por último, Neox y DMAX empatan en la quinta posición con un 1,7% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Jueves, 18 de Junio de 2026

Nova 2,5%

FDF 2,0%

Energy 1,8%

Atreseries 1,8%

Neox 1,7%

DMAX 1,7%

BEMADtv 1,6%

TRECE 1,4%

Mega (España) 1,4%

DKiss 1,3%

Veo7 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Teledeporte 1,1%

Divinity 1,0%

Squirrel 1,0%

Ten 0,8%

Clan TVE 0,7%

Boing 0,7%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
297.000
3,2%
Nova
Marina
19:29
20:02
287.000
4,0%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
18:00
267.000
3,4%
Nova
Mañana es para siempre
18:00
19:29
264.000
3,6%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:14
248.000
2,2%
Nova
Abismo de pasion
20:02
21:46
243.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
19:50
20:09
241.000
3,3%
Nova
Cuento de una noche
23:14
24:24
236.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:03
15:30
232.000
2,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
22:51
23:45
224.000
2,2%

Ranking Nova (2,5%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
297.000
3,2%
Nova
Marina
19:29
20:02
287.000
4,0%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
18:00
267.000
3,4%
Nova
Mañana es para siempre
18:00
19:29
264.000
3,6%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:14
248.000
2,2%

Ranking FDF (2,0%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una subasta,una crema para ...
15:33
17:17
209.000
2,4%
FDF
Cine Sherlock holmes
22:55
25:23
169.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una pipa gripada,un sex-appeal ...
19:06
20:53
153.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un santo bilingüe,un topo ...
17:17
19:06
141.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una luna de miel,un terreno ...
20:53
22:55
139.000
1,3%

Ranking Energy (1,8%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: :vegas Ella ha desaparecido
23:11
24:06
187.000
2,1%
Energy
CSI: Movimientos asesinos
22:14
23:11
176.000
1,5%
Energy
CSI: :vegas El hombre pintado
24:06
25:01
151.000
2,6%
Energy
CSI: Miami La realidad mata
16:48
17:48
143.000
1,8%
Energy
Welcome to las vegas
20:22
26:30
140.000
1,8%

Ranking Atreseries (1,8%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
22:51
23:45
224.000
2,2%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del gourmet ...
23:45
24:39
200.000
2,9%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la ...
21:57
22:51
182.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch Comando
15:33
16:39
155.000
1,7%
Atreseries
Los misterios de murdoch Problemas en ...
16:39
17:29
153.000
1,9%

Ranking Neox (1,7%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
19:50
20:09
241.000
3,3%
Neox
Los Simpson
15:03
15:30
232.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
19:24
19:50
216.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
18:59
19:24
208.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
20:09
20:28
203.000
2,7%

Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:27
16:13
206.000
2,2%
DMAX
La fiebre del oro
17:08
18:02
168.000
2,2%
DMAX
La fiebre del oro
16:13
17:08
166.000
2,0%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:55
19:49
165.000
2,3%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:02
18:55
157.000
2,1%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El principe de zamunda
15:40
17:59
176.000
2,1%
BEMADtv
Cine Hombres de honor(men of honor)
17:59
20:14
161.000
2,2%
BEMADtv
Cine El invitado
22:43
25:04
136.000
1,7%
BEMADtv
Cine Reglas de compromiso
20:14
22:43
121.000
1,2%
BEMADtv
Cine Atrapado en un pirado
14:02
15:40
82.000
1,0%

Ranking TRECE (1,4%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El desertor del alamo
18:53
20:31
208.000
2,8%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:32
20:42
185.000
2,3%
TRECE
Tu cine La ley del oeste(1953)
20:42
22:05
164.000
1,6%
TRECE
Sesion doble Hombres orgullosos
17:03
18:50
155.000
2,1%
TRECE
Sesion doble El emperador del norte
14:50
17:03
139.000
1,5%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
15:48
16:46
130.000
1,5%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
127.000
3,2%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:46
17:41
126.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:41
18:25
107.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La lanza zande
22:50
23:44
99.000
1,0%

Ranking DKiss (1,3%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Crimenes en la red
18:17
19:06
123.000
1,7%
DKiss
Crimenes en la red
19:06
19:59
119.000
1,6%
DKiss
Los casos de paula zahn
17:24
18:17
117.000
1,6%
DKiss
Los casos de paula zahn
16:31
17:24
91.000
1,1%
DKiss
Demasiados kilos de mas
21:00
22:00
90.000
0,9%

Ranking Veo7 (1,2%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:05
22:57
185.000
1,6%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:57
23:40
176.000
1,7%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
21:16
22:05
144.000
1,4%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
23:40
24:25
135.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Negro y ...
14:29
15:09
118.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:11
24:34
181.000
2,2%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Arancha gonzalez ...
22:01
23:11
131.000
1,1%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:22
104.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:00
21:31
94.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:38
25:00
87.000
1,7%

Ranking Teledeporte (1,1%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Camino a ny
20:43
20:57
163.000
1,9%
Teledeporte
Teledeporte directo al mundial
16:30
16:59
132.000
1,6%
Teledeporte
Estudio estadio:mundial
23:15
24:24
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Teledeporte
Fifa world cup 2026
20:00
20:43
120.000
1,6%
Teledeporte
Camino a ny
22:59
23:15
114.000
1,1%

Ranking Divinity (1,0%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Apuntar contra el rey
22:05
23:01
126.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire El primer síntoma
20:16
21:09
100.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire El peligro está en todas ...
21:09
22:05
95.000
0,9%
Divinity
Emergency lovers
16:43
23:01
95.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Suplencia
19:35
20:16
93.000
1,3%

Ranking Squirrel (1,0%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Los largos dias de la venganza
18:50
20:28
101.000
1,4%
Squirrel
Cine Elephant white
22:03
23:38
98.000
0,9%
Squirrel
Cine Huracan sobre mexico
17:06
18:50
93.000
1,2%
Squirrel
Cine Una pistola en manos del diablo
15:51
17:06
88.000
1,0%
Squirrel
Cine Una noche de venganza
23:38
25:07
78.000
1,2%

Ranking Ten (0,8%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:29
15:45
70.000
0,8%
Ten
Conocia a mi asesino
25:43
26:12
68.000
3,0%
Ten
Asesinados antes del amanecer Asesinatos en las ...
23:00
23:59
57.000
0,6%
Ten
Asesinados antes del amanecer Asesinato en el ...
23:59
24:58
52.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
20:03
21:02
50.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
16:37
16:44
86.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
16:30
16:37
75.000
0,9%
Clan TVE
Una verdadera casa de locos
16:07
16:29
75.000
0,8%
Clan TVE
Bluey
08:30
08:37
66.000
3,8%
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
21:35
22:48
65.000
0,6%

Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:00
08:19
152.000
10,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:34
15:45
136.000
1,5%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:22
15:34
111.000
1,2%
Boing
La pelu del señor pan
16:00
16:10
106.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:27
08:45
103.000
5,9%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Jueves, 18 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Dragon:la vida de bruce lee
21:41
23:48
58.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine El felino
15:41
17:15
52.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Aislados(2015)
23:49
25:29
33.000
0,6%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:30
32.000
0,4%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La decimocuarta:final ...
17:24
19:27
20.000
0,3%
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