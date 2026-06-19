Las telenovelas de Nova, con 'Emanet' al frente, recuperan el dominio en las temáticas TDT

Por Redacción |

Las telenovelas de Nova recuperan el control del ranking y vuelven a copar por completo el Top 5 de las emisiones temáticas más vistas del día. El liderazgo es para 'Emanet', que reúne a 297.000 espectadores y firma un 3,2% de cuota de pantalla. La segunda posición corresponde a 'Marina', que alcanza un 4% de share y congrega a 287.000 seguidores. Completa el podio 'Cuidado con el ángel', con 267.000 fieles y un 3,4%.

Por detrás, 'Mañana es para siempre' ocupa la cuarta plaza gracias a un 3,6% de cuota de pantalla y 264.000 telespectadores, mientras que 'Cuento de una noche' cierra el ranking con 248.000 espectadores y un 2,2% de share.

En el apartado de cadenas, Nova lidera la jornada con un 2,5%, ampliando su ventaja sobre sus competidores. La segunda posición es para FDF, que registra un 2%, mientras que Energy y Atreseries comparten la tercera plaza con un 1,8% para cada una. Por último, Neox y DMAX empatan en la quinta posición con un 1,7% de cuota de pantalla.