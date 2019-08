Las mejores ofertas en merchandising y DVD y Blu-Ray: 'Stranger Things', 'Better Call Saul', 'Twin Peaks'

El mes de septiembre está al caer: vuelven los lunes, empieza la vuelta al cole y para muchos dará comienzo una nueva nueva etapa. Para volver a la rutina con un toque más divertido y seriéfilo, te traemos diez artículos que no podrás dejar escapar. Curiosidades sobre 'Stranger Things', más historias de 'El Ministerio del Tiempo' en ilustraciones y mucho más, te cautivarán para comenzar el nuevo curso con energía y, sobre todo, hacerlo con las pilas bien cargadas.

: "Mundos al revés" supondrá un antes y un después en los fans de la serie. El libro desvela todo tipo de secretos y curiosidades sobre ' Stranger Things ': mapas, entrevistas con actores, listas de canciones, unas cuidadas ilustraciones y mucho más es lo que los hermanos Duffer, creadores de la serie, han recopilado en este libro para los soñadores que quieran continuar las aventuras de Eleven y sus amigos.

Comprar: 23,65 euros

'Stranger Things' y 'El Ministerio del Tiempo'

- Cómic de 'El Ministerio del Tiempo': Si lo tuyo son las aventuras y los viajes en el tiempo, estás de suerte, ya que "Tiempo al tiempo", la novela gráfica basada en la exitosa serie 'El Ministerio del Tiempo' trae una historia que no encontrarás en ningún otro formato. Salvador Martí es atacado en su propio despacho, por lo que Amelia, Julián y Alonso deberán encontrar los culpables. Mientras Salvador y el Ministerio corren un grave peligro. Además de una trepidante narración, el volumen cuenta con textos escritos por Javier Olivares, creador de la serie, y Jaime Blanch, actor que da vida a Salvador Martí en la serie.

Comprar: 17,10 euros

- Funko de Princess Carolyn de 'BoJack Horseman': La gata persa más famosa de la televisión llega en forma de Funko. Viene bien tener cerca a la representante más emblemática de 'BoJack Horseman', una compañera fiel en los peores momentos de frustración. Como la propia felina asegura: "Mi vida es un desastre y me ocupo de los demás de forma compulsiva cuando no sé cómo hacerlo de mí misma". ¿Quién no querría a su lado a una mujer tan sincera y leal como Carolyn?

Comprar: 11,15 euros

'BoJack Horseman' y 'Twin Peaks'

- Funko de Laura Palmer en 'Twin Peaks': Puede que no haya una imagen más icónica en la historia de la televisón que el cuerpo de Laura Pamer envuelto en plástico, encontrada en el pueblo de 'Twin Peaks' tras haber sido asesinada en extrañas circunstancias. Si eres fan del enigmático universo creado por David Lynch, este artículo de culto está hecho para ti.

Comprar: 11,99 euros

- Funko de Jake de 'Hora de aventuras': Si te encanta el surrealista y alocado universo de 'Hora de aventuras', no puede faltar en tu estantería uno de sus protagonsitas, Jake El Perro. El apacible animal con poderes mágicos siempre se mete en líos con su buen amigo Finn, y ahora tienes la oportunidad de que sea tu fiel compañero en casa.

Comprar: 14,95 euros

'Hora de aventuras' y 'Padre de Aventuras'

- 'Padre de familia' (Temporadas 1-6): Siempre es buen momento para retomar una de las series de animación más desternillante y exitosa de la televisión. Esta súper oferta te ofrece las seis primeras temporadas de 'Padre de familia', y además lo hace con un plus muy original: la caja para guardar los DVDs es la mismísima cara de Stewie, una decoración divertida que servirá para darle un toque seriéfilo a tu hogar.

Comprar en: DVD: 39,95 euros

- 'Better Call Saul' (Temporadas 1-4): Queda muy poco para que la quinta temporada de 'Better Call Saul' se estrene y, mientras tanto, una de las mejores opciones es disfrutar de este pack de la serie, que incluye las cuatro primeras temporadas de la ficción. Reencontrarse con el carismático Saul Goodman parece una buena oportunidad para llegar bien preparado al lanzamiento de la quinta edición de la serie.

Comprar en: Blu-ray: 44,99 euros

'Better Call Saul' y 'Friends'

- 'Friends' (Serie completa): Si hay una serie universal y atemporal por excelencia, esa es 'Friends'. Las aventuras de Rachel, Phoebe, Joey, Chandler y Ross siempre son bienvenidas, y es que la comedia marcó un antes y un después en la televisión, convirtiéndose en una serie ideal para ver con amigos durante horas y horas de diversión y risas.

Comprar en: DVD: 89,99 euros

- 'El tiempo entre costuras' (Serie completa): Una de las series más internacionales de Antena 3 es 'El tiempo entre costuras', adaptación de la homónima novela de María Dueñas. La ficción protagonizada por Adriana Ugarte tiene amor, intriga y costumbrismo y sigue a una valiente y joven costurera que ha cautivado a público y crítica, convirtiéndose en una serie esencial de la ficción española.

Comprar en: DVD: 31,99 euros

'El tiempo entre costuras' y 'Los Tudor']

- 'Los Tudor' (Serie completa): La aclamada serie basada en el reinado de Enrique VIII es una apuesta segura para los amantes de la historia y la ficción de calidad. Protagonizada por Jonathan Rhys-Meyers, 'Los Tudor' es una ficción histórica con grandes actuaciones y tramas llenas de misterio, traición y romance; ingredientes que hacen de la serie un cóctel explosivo con un fuerte enganche en el espectador.

Comprar en: DVD: 49,75 euros