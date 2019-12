Las mejores ofertas en merchandising, DVD y tecnología: 'Stranger Things', 'Vikings', 'Aquí no hay quien viva'

Las vacaciones de Navidad están cada vez más cerca y es el momento de pensar en los planes que no da tiempo a hacer durante el resto del año, como ver maratones de tus series favoritas. Aprovecha estos días para disfrutar de las aventuras de los vecinos de Desengaño, 21 tras hacerte con todas las temporadas de 'Aquí no hay quien viva'. También es un buen momento para pensar en los regalos de navidad para tus amigos, como un marco de fotos de 'Friends'. No esperes más y echa un vistazo a las mejores oportunidades que te presenta Capitán Ofertas.

: Uno de los elementos decorativos que más acaparó la atención del apartamento de Mónica Geller ( Courteney Cox ) en ' Friends ' es un marco amarillo fijado a la característica puerta lila de entrada. Si quieres sentirte como en el piso más reconocible de la televisión, hazte con este marco de fotos inspirado en ese elemento tan icónico.

Comprar: 18,13 euros

'Friends' y televisión

- Televisión de 65 pulgadas de Hisense: Si estabas pensando en renovar tu televisor, esta es la oportunidad perfecta para comprar una Smart TV que con su "modo deporte" cambia su configuración para hacerte sentir como si estuvieras en el estadio viendo a tu equipo favorito.

Comprar: 739,99 euros

- Funko de Eleven ('Stranger Things'): Un auténtico fan de 'Stranger Things' tiene que conseguir este funko de la protagonista de la serie, Eleven (Millie Bobby Brown) con uno de sus looks de la tercera temporada, una de las más populares en el catálogo de Netflix a nivel mundial.

Comprar: 15,23 euros

'Stranger Things' y reproductor DVD portátil

- Reproductor de DVD portátil de FANGOR: Con dos pantallas de 10,1 pulgadas, este reproductor de DVD portátil amenizará los viajes en coches de los pasajeros de los asientos traseros, que podrán disfrutar de series y películas durante el trayecto. Además, incluye un mando a distancia y un cargador para el coche.

Comprar: 99,99 euros

- 'Aquí no hay quien viva' (Serie completa): Sin duda alguna, 'Aquí no hay quien viva' fue una de las series más famosas de la televisión española, batiendo récords de audiencia semana tras semana. Las historias de los vecinos de Desengaño, 21 conquistaron al público y todo el mundo conoce las míticas frases de sus entrañables habitantes, como el "¡Váyase, señor Cuesta, váyase!", de doña Concha, o "¡Las caras, Juan, las caras!", de Paloma. Si quieres revivir todos esos momentos, no esperes más y hazte con la colección completa de la serie.

Comprar: 105,64 euros

'Aquí no hay quien viva' y cámara de fotos

- Cámara de fotos de Sony: Si quieres presumir de las mejores instantáneas en tu cuenta de Instagram, necesitas una buena cámara de fotos, como esta de Sony. Con pantalla de 3", zoom óptico 35x y estabilizador de imagen electrónico, podrás tomar unas fotos perfectas y convertirte en todo un profesional.

Comprar: 179 euros

- 'Perdidos' (Serie completa): 'Perdidos' fue una de las series más populares de la televisión, pero ostenta otro curioso récord: en el momento de su producción, el episodio piloto fue el más caro de la historia de la pequeña pantalla. Por el contrario, el pack completo de la serie en DVD es ahora muy barato, así que no te lo pienses y añade a tu estantería esta joya de la televisión.

Comprar: 79,99 euros

'Perdidos' y proyector portátil

- Proyector portátil de Tonysa: Si eres un gran cinéfilo y quieres disfrutar siempre de las películas como si estuvieras en el cine, no dejes pasar la oportunidad de comprar este mini proyector, muy fácil de transportar y que asegura una calidad de imagen óptima, para que no solo te preocupes por pasar un buen rato mientras ves la película.

Comprar: 47,48 euros

- 'Vikings' (Temporadas 1-5): Prepárate para la llegada de la sexta y última temporada de 'Vikings' haciéndote con todas las temporadas anteriores de la serie histórica basada en las leyendas acerca del vikingo Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel), su esposa Lagertha (Katheryn Winnick) y sus descendientes, como el temerario Ivar el Deshuesado (Alex Høgh Andersen).

Comprar: DVD: 54,99 euros / Blu-ray: 62,99 euros

'Vikings' y auriculares

- Auriculares Numark: Estos auriculares están diseñados para evitar que interfieran los molestos ruidos del exterior y cuentan con un cable de 1,8 metros de longitud. Una oportunidad perfecta con un precio inmejorable.

Comprar: 8,70 euros