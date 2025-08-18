Por Diego López |

El ecommerce AliExpress ha iniciado este lunes su, que se extenderá durante las próximas dos semanas, y que cuenta con la actriz Miren Ibarguren como imagen principal.

Como es habitual, se han publicado una serie de cupones de descuento que permiten ahorrar hasta 100 euros en tu compra:

ESBS02 : €2 de descuento en compras mínimas de €10

: €2 de descuento en compras mínimas de €10 ESBS03 : €3 de descuento en compras mínimas de €15

: €3 de descuento en compras mínimas de €15 ESBS05 : €5 de descuento en compras mínimas de €30

: €5 de descuento en compras mínimas de €30 ESBS10 : €10 de descuento en compras mínimas de €69

: €10 de descuento en compras mínimas de €69 ESBS15 : €15 de descuento en compras mínimas de €99

: €15 de descuento en compras mínimas de €99 ESBS25 : €25 de descuento en compras mínimas de €139

: €25 de descuento en compras mínimas de €139 ESBS35 : €35 de descuento en compras mínimas de €199

: €35 de descuento en compras mínimas de €199 ESBS45 : €45 de descuento en compras mínimas de €269

: €45 de descuento en compras mínimas de €269 ESBS55 : €55 de descuento en compras mínimas de €349

: €55 de descuento en compras mínimas de €349 ESBS60 : €60 de descuento en compras mínimas de €429

: €60 de descuento en compras mínimas de €429 ESBS100: €100 de descuento en compras mínimas de €500

Además de dos cupones adicionales exclusivos para productos de Miravia en AliExpress:

MES396 : €6 de descuento en compras mínimas de €39

: €6 de descuento en compras mínimas de €39 MES9920: €20 de descuento en compras mínimas de €99

Las mejores teles en oferta en la Vuelta al Cole

Esta tanda de ofertas para arrancar el curso incluyen una buena lista de televisores por si estás interesado en renovar el tuyo. En concreto, se trata de modelos de la marca española TD Systems, la alemana METZ, bSL o Xiaomi.

TD Systems es una de las marcas más populares de televisiones en AliExpress y, además, es española, por lo que todos los envíos son rápidos y desde almacenes locales. En esta ocasión, hay 3 tamaños diferentes en ofertas para el modelo de alta definición: 24 pulgadas por 69 euros, 32 pulgadas por 85 euros y 40 pulgadas por 115 euros. Los tres modelos incluyen panel LED de resolución FullHD con refresco de 60 Hz y sintonizador DVB-T2/C. Se trata de televisiones tradicionales sin capacidad para Smart TV, que permiten la grabación y reproducción desde discos duros externos USB.

Televisor 24 Pulgadas HD TD Systems Ver oferta en Aliexpress 69,90 €

Televisor 32 Pulgadas HD TD Systems Ver oferta en Aliexpress 85,73 €

Televisor 40 Pulgadas HD TD Systems Ver oferta en Aliexpress 115,13 €

Un paso por encima está el modelo más recomendado, de 50 pulgadas y resolución 4K. Este modelo sí es Smart TV e incluye Google TV, lo que le permite correr todas las aplicaciones de streaming como Netflix, Prime Video, HBO Max, RTVE Play, Mediaset Infinity o Atresplayer. Lleva de serie el chromecast integrado y conexión mediante 4 HDMI o Bluetooth 5.1. Por 216 euros.

Smart TV 50 pulgadas 4K TD Systems Ver oferta en Aliexpress 216,00 €

Damos el salto a la marca alemana METZ, que ofrece también dos modelos bastante económicos e interesantes. Se trata de paneles Full HD de 32 y 40 pulgadas. En este caso sí hablamos de SmartTV con sistema operativo Google TV. Los dos modelos soportan HDR10 e incluyen un modo de protección ocular que reduce la luz azul. En cuanto al diseño, apenas tienen bordes. Los precios con descuento son de 113 euros para las 32 pulgadas y 158 para las 40.

TV METZ 32 Pulgadas HD Google TV Ver oferta en Aliexpress 113,60 €

TV METZ 40 Pulgadas HD Google TV Ver oferta en Aliexpress 158,73 €

La marca china BLS nos trae dos modelos de Smart TV Full HD, de 40 y 4K de 50 pulgadas. Son algo más caros e incluyen el sistema operativo de HiSense, VIDAA, aunque la mayoría de aplicaciones de streaming son compatibles con él. 184 por el modelo de 40 pulgadas y 274 por el de 50 y 40K.

BLS VIDAA Smart TV 40 pulgadas Ver oferta en Aliexpress 184,00 €

BLS VIDAA Smart TV 50 pulgadas Ver oferta en Aliexpress 284,99 €

Por último, tres ofertas diferentes para los modelos Xiaomi, que destacan por su calidad de imagen y delgadez del panel. Todos ellos corresponden a modelos de 2025: 32 pulgadas Full HD por 121 euros, 43 pulgadas 4K LED por 208 euros y, el modelo más avanzado, ofrece un panel QLED de 43 pulgadas con resolución 4K por 223 euros. A diferencia del LED, las pantallas QLED incluyen más zonas de iluminación detrás de la pantalla, por lo que son capaces de ofrecer mayor contraste, colores más puros y un negro más oscuro.

Xiaomi TV A 32 2025 HD Ver oferta en Aliexpress 121,72 €

Xiaomi TV A 43 2025 4K LED HDR Ver oferta en Aliexpress 208,52 €

Xiaomi TV A Pro 43 2025 4K QLED HDR Ver oferta en Aliexpress 223,99 €

Otras ofertas para la vuelta al cole

Si no quieres cambiar de televisor, te ofrecemos en este arranque de curso otras 4 ofertas recomendadas de la campaña de Aliexpress: una Nintendo Switch 2 con uno de sus precios más bajos, la cámara DJI Flip, un potente tablet de Xiaomi por menos de 250 euros, y el robot aspirador Roborock Q7 Max por 167 euros.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Ver oferta en Aliexpress 448,99 €

Cámara DJI Flip Drone 4K Ver oferta en Aliexpress 459,91 €

Tablet Xiaomi Pad 7 Ver oferta en Aliexpress 257,99 €

Robot aspirador Roborock Q7 Max Ver oferta en Aliexpress 464,50 €

