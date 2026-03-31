Movistar Plus+ competirá consigo misma en Canneseries al conseguir dos representaciones

Movistar Plus+ no se perderá una de las grandes citas de la primavera televisiva. Desde su nacimiento en 2018, Canneseries se ha fijado en la producción original del servicio de Telefónica para completar sus Secciones Oficiales. La ficción que abrió paso fue 'Félix' y, tan solo un año después, 'Vida perfecta' dejó huella al alzarse con dos galardones. Posteriormente, 'El Inmortal' hizo acto de presencia y 'El hijo zurdo' fue premiada como mejor formato breve.
Con todos esos precedentes a las espaldas, Movistar Plus+ ha conseguido otro hito de cara a la edición de 2026: participar con dos series. La organización del festival ya ha comunicado qué ocho ficciones competirán en la Sección Oficial y entre ellas se encuentran 'Yo siempre a veces' y 'Se tiene que morir mucha gente', las dos grandes apuestas de la plataforma local para la presente primavera.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
De hecho, la participación de 'Yo siempre a veces' coincidirá con su lanzamiento, programado para el 23 de abril, puesto que el festival se desplegará entre ese mismo jueves 23 y el 28 de abril. Por su parte, 'Se tiene que morir mucha gente' verá la luz en algún momento de mayo. Ambas se enfrentarán a proyectos de distinto corte que llegarán de territorios como Reino Unido ('Alice and Steve'), Finlandia-Eslovenia ('Guts'), Dinamarca ('Harvest' y 'Snake Killer'), Suecia ('Summer of 1985') e Irán ('The Red and the Black').
El futuro a corto plazo de Movistar Plus+
La Mesías'. En esta ocasión, el servicio unirá fuerzas con Javier Calvo y Javier Ambrossi en su faceta de productores, puesto que las creadoras de la serie son Marta Bassols y Marta Loza, que han dado forma a la historia de una madre soltera que trata de salir adelante en Barcelona mientras lidia con la precariedad y las expectativas depositadas sobre su generación.
Por su parte, 'Se tiene que morir mucha gente' parte de la novela homónima de Victoria Martín, que ha sido adaptada por la propia autora. En su elenco están implicadas Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, que interpretan a tres amigas del colegio que, veinte años después de aquella etapa, mantienen más o menos su vínculo. Sin embargo, cada una arrastra un conflicto personal que amenaza con estallar en cualquier momento.