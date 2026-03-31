Movistar Plus+ competirá consigo misma en Canneseries al conseguir dos representaciones

Por Alejandro Rodera |

Movistar Plus+ no se perderá una de las grandes citas de la primavera televisiva. Desde su nacimiento en 2018, Canneseries se ha fijado en la producción original del servicio de Telefónica para completar sus Secciones Oficiales. La ficción que abrió paso fue 'Félix' y, tan solo un año después, 'Vida perfecta' dejó huella al alzarse con dos galardones. Posteriormente, 'El Inmortal' hizo acto de presencia y 'El hijo zurdo' fue premiada como mejor formato breve.

Con todos esos precedentes a las espaldas, Movistar Plus+ ha conseguido otro hito de cara a la edición de 2026: participar con dos series. La organización del festival ya ha comunicado qué ocho ficciones competirán en la Sección Oficial y entre ellas se encuentran 'Yo siempre a veces' y 'Se tiene que morir mucha gente', las dos grandes apuestas de la plataforma local para la presente primavera.

Ana Boga en 'Yo siempre a veces'

De hecho, la participación de 'Yo siempre a veces' coincidirá con su lanzamiento, programado para el 23 de abril, puesto que el festival se desplegará entre ese mismo jueves 23 y el 28 de abril. Por su parte, 'Se tiene que morir mucha gente' verá la luz en algún momento de mayo. Ambas se enfrentarán a proyectos de distinto corte que llegarán de territorios como Reino Unido ('Alice and Steve'), Finlandia-Eslovenia ('Guts'), Dinamarca ('Harvest' y 'Snake Killer'), Suecia ('Summer of 1985') e Irán ('The Red and the Black').

Macarena García y Anna Castillo en 'Se tiene que morir mucha gente'

El futuro a corto plazo de Movistar Plus+

'Yo siempre a veces' supondrá una nueva colaboración de Movistar Plus+ con Los Javis tras el éxito de ' La Mesías '. En esta ocasión, el servicio unirá fuerzas con Javier Calvo Javier Ambrossi en su faceta de productores, puesto que, que han dado forma a la historia de una madre soltera que trata de salir adelante en Barcelona mientras

Por su parte, 'Se tiene que morir mucha gente' parte de la novela homónima de Victoria Martín, que ha sido adaptada por la propia autora. En su elenco están implicadas Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, que interpretan a tres amigas del colegio que, veinte años después de aquella etapa, mantienen más o menos su vínculo. Sin embargo, cada una arrastra un conflicto personal que amenaza con estallar en cualquier momento.