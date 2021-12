Muere Carlos Marín, integrante de Il Divo, a los 53 años

La noche del domingo 19 de diciembre, se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Carlos Marín, integrante del grupo lírico Il Divo, a causa del Covid-19. El artista de 53 años fallecía tras haber ingresado en un hospital de Manchester, Reino Unido, el pasado 8 de diciembre, apenas dos días del que, por desgracia, ha sido su último concierto junto a sus compañeros.

El artista había ingresado se encontraba en la UCI, en coma inducido, intubado y con respiración asistida, a pesa de que, según informaron algunos medios, Marín se había vacunado contra el virus en México. El ingreso, además, se producía tan solo un par de días después de la que ha sido su última aparición junto al resto de integrantes de Il Divo, con quienes actuó en la ciudad británica de Bournemouth como parte de su gira navideña por Reino Unido. De hecho, fueron varios los mensajes en las redes sociales del grupo que comunicaron la cancelación de los siguientes conciertos, a la espera de que el estado de salud de Marín mejorase.

"Con gran pesar, les hacemos saber que nuestro amigo y compañero Carlos Marín ha fallecido", comunicaba la cuenta del conocido y prestigioso grupo musical, en Twitter. Un breve mensaje en el que, además, Il Divo añadía que "sus amigos, familia y fans lo echarán de menos. Nunca habrá una voz o un espíritu como Carlos". "Durante diecisiete años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz", añadía el resto del grupo, formado por David Miller, Sébastien Izambard y Urs Bühler, "con amor".

For 17 years the four of us have been on this incredible journey of Il Divo together, and we will miss our dear friend. We hope and pray that his beautiful soul will rest in peace. With Love -- David, Sebastien and Urs