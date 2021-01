Muere Peter Mark Richman, actor de 'Dinastía' y 'Sensación de vivir' a los 93 años

El veterano actor Peter Mark Richman, conocido por su larga lista de papeles en series como 'Dinastía', 'Apartamento para tres' y 'Sensación de vivir', ha fallecido a los 93 años. Según ha informado su publicista, el interprete ha fallecido por causas naturales en su casa de Woodland Hills, en Los Angeles.

Peter Mark Richman

Richman, nacido en Filadelfia y graduado en la Facultad de Farmacia y Ciencias, abandonó su carrera como farmacéutico y decidió dedicarse a la interpretación a principios de los años cincuenta, primero subiéndose a los escenarios de Broadway, donde trabajó en obras como "A Hatful of Rain", "Masquerade" y "The Zoo Story" de Edward Albee, y después en televisión y cine.

En 1961, encabezó el reparto del drama criminal de NBC 'You fui criminal' y, a partir de ahí, apareció en una larga lista de series, incluidas 'El fugitivo', 'El agente de CIPOL', 'Los invasores', 'Bonanza', 'El virginiano', 'Longstreet', 'Misión: Imposible', 'F.B.I.', 'Apartamento para tres', 'El coche fantástico', 'La isla de la fantasía', 'Santa Bárbara', la 'Dinastía' original, 'Vacaciones en el mar', 'Los Ángeles de Charlie', 'Star Trek: la próxima generación' o 'Sensación de vivir', por sólo nombrar algunas.

Artista polifacético

Su currículum en la gran pantalla incluye títulos como "The Strange One", "Agárralo como puedas 2 1/2: El aroma del miedo", "Viernes 13 VIII: Jason toma Manhattan" y "4 Faces", que él mismo adaptó a partir de un monólogo teatral escrito por él. De hecho, escribió múltiples obras de teatro que, en muchos casos, eran monólogos, y publicó varias novelas, cuentos y hasta una autobiografía, "I Saw a Molten White Light". Además, fue un pintor experto y en 1990 recibió la medalla de plata de la fundación Motion Picture & Televisión por su trabajo humanitario.