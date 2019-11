Netflix estrena 'Mi vida en serie', un talk show presentado por Ana Milán directo para YouTube

Netflix tiene unas campañas de marketing que quitan el hipo, y ya lo ha demostrado más de una vez con vídeos sobre 'Paquita Salas', 'Stranger Things' o 'La casa de las flores'. En esta ocasión, este famoso servicio de streaming ha ido un paso más allá y ha decidido traspasar su plataforma y comenzar a emitir un programa en su canal de YouTube. Lo ha hecho con 'Mi vida en serie', un talk show presentado por Ana Milán y cuyos invitados son rostros conocidos de la plataforma.

Ana Milán y La Terremoto de Alcorcón en 'Mi vida en serie'

Este programa pone a la actriz como directora de Netflix y recibe a los famosos que llegan a su despacho con una propuesta de serie ficticia. Los visitantes plantean su nuevo producto y Ana Milán, con su mordaz e irónica forma de ser, se supone que intenta entenderlo para comprarlo o no para la plataforma. Al final, el programa resume lo contado con un tráiler y, durante el programa, se hacen diversas menciones al espacio en el que participa el invitado, por lo que es un programa divertido que a la vez sirve de promoción.

La Terremoto de Alcorcón, primera invitada

La primera entrega de 'Mi vida en serie' se ha emitido este 31 de octubre y se ha estrenado con La Terremoto de Alcorcón, que ha ido a presentar una ficción basada en su vida y, a la vez, a hablar de su programa 'Niquelao!' que ya se encuentra disponible en Netflix. La actriz y cantante ha contado sus inicios, que se reflejarán en este proyecto de "melodramedia musical", como ella lo describe, pues sería una serie en la que canta, se ríe y llora. Todo ello, adornado con música trap y copla: "tropla".

Se nota que el proyecto que ha presentado la invitada es ficticio, sobre todo porque, por mucho que diga que ha "trabajado en un montón de tiendas" y ha sido comercial, no se le ha dado demasiado bien venderlo. "Te he traído unos dibujos, porque a mí escribir me cuesta mucho", asegura la presentadora de 'Niquelao!', y así es como La Terremoto de Alcorcón ha intentado que le compren su serie y ha hecho que Ana Milán no pudiera evitar reírse a carcajadas durante la entrevista. De todas formas, parece que si este proyecto viera la luz, la artista de Alcorcón sería interpretada por Úrsula Corberó, Ana Polvorosa o Brays Efe, pues son las tres opciones que plantea. Habrá que estar atentos a Netflix (y a YouTube).