Las mejores ofertas en merchandising, DVD y tecnología: 'The Good Doctor', 'El ala oeste de la Casa Blanca'

El verano está llegando a su fin. La última semana de agosto ya asoma a su final y con él comenzará la vuelta a una nueva temporada que se prevé llena de incertidumbre. Pero sigamos disfrutando, con precaución siempre, de estos últimos días del mes y, para eso, Capitán Ofertas ha preparado una selección de productos de lo más variada.

- Camiseta feminista de Concha de 'Aquí no hay quien viva': Las supernenas, compuestas por Concha, Marisa y Vicenta, son tres de los personajes que más se nos quedarán en la retina para siempre. Si quieres llevar a doña Concha muy cerca de ti y con un mensaje feminista, hazte con esta camiseta de la tienda de FormulaTV.

Comprar: 15,98 euros

Camiseta de Concha de 'Aquí no hay quien viva' y Smart TV

- Smart TV 4K 55" de LG: Si tus vacaciones ya pasaron o este año no te has podido ir a ningún lado, que no te quedes sin poder disfrutar en casa de tus series y programas favoritos con toda la calidad posible. La Smart TV de LG cuenta con una pantalla de 55" con la que no perderte ni un poco de definición. Y su sonido Ultra Surround te hará sentir parte de lo que ves.

Comprar: 699,31 euros

- Funko de los niños del bosque de 'Juego de tronos': A lo largo de las ocho temporadas que conforman 'Juego de Tronos' hemos visto seres fantásticos de todo tipo. Empezando por los dragones y terminando por los caminantes blancos. Pero no podemos olvidarnos de los curiosos niños del bosque, como el de este funko, y de lo que supusieron en la serie.

Comprar: 10,56 euros

Funko de 'Juego de Tronos' y proyector portátil

- Proyector portátil Yaber: Los cines son lugares seguros, manteniendo las normas de aforo y de protección. Pero si un día te apetece hacer sesión de cine sin moverte de tu sofá, lo mejor es que cuentes con un proyector con el que sentirte un poquito más cerca del cine. ¿Le has echado ya un ojo a esta oferta?

Comprar: 79,99 euros

- 'El coche fantástico' (Serie completa): 'El coche fantástico' es una de las series más recordadas de la década de los años 80. Michael Knight y su coche KITT recorrieron las carreteras de Estados Unidos ayudando a los más desamparados. Si quieres revisionar esta pequeña joya de la televisión, no dejes escapar la oportunidad de hacerte con el pack de la serie completa.

Comprar en: DVD - 79,98 euros

'El coche fantástico' y disco duro externo

- Disco duro externo de 2 TB: Los ordenadores tienen una capacidad determinada, pero esta no dura para siempre. Hazte con un buen disco duro externo que te permita mantener a salvo tus archivos más preciados y, cuanta mayor capacidad tenga, mejor. Nosotros te traemos esta opción de WD con 2 TB.

Comprar: 72,97 euros

- 'The Good Doctor' (Temporada 3): Si eres de esas tantísimas personas que están enganchadas a las aventuras médicas del doctor Shaun Murphy, no puedes dejar escapar la oportunidad de que 'The Good Doctor' forme parte de tu estantería. Ve abriendo boca a las tramas que están por llegar con el DVD de la tercera temporada.

Comprar en: DVD - 18,99 euros

'The Good Doctor' y ordenador portátil

- Ordenador portátil ASUS Zenbook: Con una pantalla de 14", este ordenador portátil de ASUS es perfecto para llevar a todas partes. Con una Memoria RAM de 16 GB y una capacidad de 512 GB, será tu perfecto aliado para ir a todas partes bien equipado.

Comprar: 679,99 euros

- 'El ala oeste de la Casa Blanca' (Serie completa): El reparto de 'El ala oeste de la Casa Blanca' se va a reunir de nuevo para escenificar un episodio con motivo de las elecciones presidenciales. Si este anuncio te ha traído cierta nostalgia, es el momento de que te compres el pack de las 7 temporadas por un precio más que competitivo.

Comprar: 59,95 euros

'El ala oeste de la Casa Blanca' y Huawei P40

- Huawei P40 5G: ¿Tienes pensado comprarte un nuevo teléfono móvil? Aquí te traemos la oferta del Huawei P40 5G. La cámara principal cuenta con 50 MP y tiene una capacidad de memoria de 128 GB. Su peso ligero y su amplia pantalla te garantizan toda la comodidad, además de traer grandes mejoras en la conectividad gracias al 5G y el WiFi Plus.

Comprar: 699 euros