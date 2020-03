13 personajes a los que podría representar 'Paquita Salas': De Diana Freire a SJK

Una de las claves de 'Paquita Salas' es el juego continuo entre la realidad y la ficción. Mientras algunos actores o actriz interpretan una versión de sí mismos como Macarena García o Belinda Washington, otros se meten en otros personajes, incluso interpretando a actores. Es el caso de Anna Castillo que da vida a Belén de Lucas o Claudia Traisac que interpreta a Clara Valle que además es la representación de Anna Allen, que aparece en la serie como Susana.

1 Diana Freire de 'Siete vidas'

Son muchas las series, tanto a nivel nacional como internacional, donde los personajes son actores o actrices. Aunque Nuevo PS sea una agencia de management gourmet, que busca un producto más exclusivo, podrían intentar expandirse con algunos de los personajes o artistas de nuestra ficción. En FormulaTV nos hemos propuesto jugar a soñar con qué icónicos personajes podría representar Paquita Salas.

Anabel Alonso era Diana Freire en 'Siete vidas'

Si hay una actriz de nuestra ficción que nos cautivó fue Diana Freire. El personaje interpretado por Anabel Alonso en 'Siete vidas' intentó con todas sus fuerzas triunfar como actriz, pero el mundo no estaba preparado para su talento y solo pudo demostrarlo en la mítica 'Aulas vacías, corazones llenos', interpretando a una joven adolescente. Otro de sus grandes papeles fue en 'Chacha de familia' pero este tampoco le dio el empujón que necesitaba su carrera y siguió intentándolo hasta como actriz porno, algo que seguramente habría sido diferente de haber tenido a Paquita Salas como representante, porque si te juntas a su lado, habrá éxito.

2 Lola Trujillo de 'La que se avecina'

Lola (Macarena Gómez) se enfrentó a Javi (Antonio Pagudo) por su carrera como actriz en 'La que se avecina'

Un caso similar al de reire es Lola Trujillo (Macarena Gómez) de 'La que se avecina'. Con una vocación de actriz heredada de su madre, la icónica Estela Reynolds, que seguramente compartió más de una fiesta con Paquita Salas, consiguió su papel estrella también en una serie adolescente: 'Internado sangriento'. Después daría el salto al otro lado del charco para protagonizar el culebrón 'Los amantes de Adelita'. En su vuelta a España, aunque tenía a Mario Vaquerizo como representante, no consiguió triunfar como lo habría hecho de la mano de Paquita.

3 Alicia de 'Aquí no hay quien viva'

Laura Pamplona era Alicia en 'Aquí no hay quien viva'

Y si hablamos de 'La que se avecina', no podemos olvidar a su "predecesora", 'Aquí no hay quien viva'. En la mítica serie de Antena 3 también había una actriz que no acababa de triunfar: Alicia. El personaje interpretado por Laura Pamplona, que también tenía una madre presuntamente artista, se hartó de hacer castings durante toda la serie y lo más destacable que consiguió fue protagonizar un anuncio de salchichas y ser una de las chicas del telecupón. Paquita Salas seguro que habría lanzado a Alicia al éxito o, al menos, habría conseguido que fuera invitada a 'Pasapalabra'.

4 La Lore de 'Aída'

Ana Polvorosa era la Lore en 'Aída'

El poco éxito profesional de Diana Freire le permitió acercarse a Esperanza Sur, el barrio de 'Aída', para reencontrarse con su amiga de 'Siete vidas'. En ese mismo barrio vieron cómo uno de sus personajes se acercaba a la fama. La Lore (Ana Polvorosa) cumplió su sueño de salir en la tele convirtiéndose en concursante de 'Gran Hermano', e incluso se hizo amiga de Belén Esteban, y más tarde intentó triunfar en el mundo de la música junto a la Macu (Pepa Rus) con el inolvidable "Lore, Lore, Macu, Macu". Su carrera musical despegó y hasta Carlos Baute le plagió una canción. Un pleito artístico que habría resuelto con soltura (y gracias a sus infinitos contactos) Paquita Salas.

5 Natalia Nadal de 'Motivos Personales'

Lydia Bosch dio vida a Natalia Nadal en 'Motivos personales'

Los periodistas se han convertido en los últimos años en personajes televisivos. No nos cabe duda de que Natalia Nadal, la periodista interpretada magistralmente por Lydia Bosch en 'Motivos personales', se habría convertido en un gran reclamo mediático tras dar en directo la noticia de la detención de su marido, entre otras. Así, Natalia necesitaría alguien que le ayudara a cuadrar su potente vida profesional mientras intenta lidiar con su vida personal. Sin olvidar que "es su vida la que está en el aire", Paquita habría sido la compañera perfecta para Natalia en su ascenso a la gran fama en la pequeña pantalla.

6 Sheila de 'Mis adorables vecinos'

Yaiza Esteve le puso ritmo al "cachito" de Sheila en 'Mis adorables vecinos'

Paquita tiene experiencia demostrada con pequeños artistas. Es ella quien está tras el éxito de actrices como Lidia San José o Pilar López de Ayala. Desde su oficina de Getafe lanzó al estrellato a las dos jóvenes actrices. Seguro que haría lo mismo con Sheila de 'Mis adorables vecinos'. La joven cantante interpretada por Yaiza Esteve que triunfó con su canción "Mueve tu cachito" saboreó las mieles del éxito con ese único hit que permitió a su familia mudarse a una lujosa urbanización. De haber tenido a Paquita Salas como representante, la cosa habría sido diferente y, probablemente, hablaríamos de Sheila como una de las grandes artistas de nuestro país.

7 Inés Alcántara de 'Cuéntame cómo pasó'

Inés (Irene Visedo) dejó a un lado su carrera como actriz para cuidar a su hijo en 'Cuéntame cómo pasó'

Desde que participó en una obra teatral organizada por Eugenio en la parroquia de San Genaro, Inés, la joven interpretada por Irene Visedo y Pilar Punzano en 'Cuéntame cómo pasó', se interesó por el mundo de la interpretación. Aunque en un principio su familia no estaba muy de acuerdo, llegó a participar en el mítico 'Estudio 1' de TVE. Ese habría sido el momento clave para que Paquita Salas se fijara en su talento y la ayudara a huir de la mala relación que tendría mucho tiempo después con el director de "Agujas de hielo", su primer gran papel en el cine quinqui. Tras este vendrían un par más que se habrían multiplicado de haber sido una de las primeras representadas de Paquita en los años 80.

8 Sergio Arias de 'La que se avecina'

Adriá Collado daba vida a Sergio Arias en 'La que se avecina'

Lola Trujillo no es la única actriz de 'La que se avecina'. Cuando la serie se estrenó en Telecinco lo hizo con Adriá Collado interpretando a Sergio Arias, un actor de culebrón venido a más. Su papel del Doctor Ventura en 'La Pecaminosa' le había convertido en uno de los actores más populares del país, pero cuando en la serie descubrieron que podían seguir sin él, mataron a su personaje. Sergio se trasladó a México a seguir probando suerte y volvió varias temporadas después al Mirador de Montepinar arruinado. Si alguien sabe de ruinas es Paquita Salas y quizá habría sido idóneo encontrarse en la misma situación para resurgir juntos. ¿Habría sido Sergio Arias el actor elegido para dar vida a Paquita en la película "Hasta Navarrete"?

9 Carmina Claduch de 'Merlí'

Ana María Barbany es Carmina Calduch en 'Merlí'

Una actriz de renombre como la Calduch merece tener al lado a una de las representantes más importantes de nuestro país. Carmina Calduch, la actriz interpretada por Ana María Barbany en 'Merlí' y 'Merlí: Sapere Aude', es toda una leyenda en Cataluña, pero junto a Paquita las cosas habrían sido diferentes. La representante habría ayudado a la icónica madre de Merlí Bergeron a traspasar ese éxito al panorama nacional. Quizá esto habría impedido que Merlí acabase dando clases en un instituto de Barcelona, ¿pero no serían un buen tándem la Calduch y Paquita Salas?

10 Toni Alcántara de 'Cuéntame cómo pasó'

Pablo Rivero es Toni Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'

Como en el caso de Natalia Nadal, Toni Alcántara, el periodista interpretado por Pablo Rivero en 'Cuéntame cómo pasó', tiene una ajetreada vida profesional que bien necesita un representante. Quizá Paquita habría evitado que Toni se acercase a cubrir ciertos momentos históricos algo arriesgados o habría impedido que realizase investigaciones que han puesto en juego su vida. Pero seguro que habría hecho de él el periodista con mayor notoriedad de los 90 en nuestro país. No olvidemos que fue una de las décadas de mayor éxito de PS Management.

11 UPA Dance de 'Un paso adelante'

Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol, Beatriz Luengo y Silvia Marty formaron UPA Dance en 'Un paso adelante'

Paquita Salas se acerca en la tercera temporada de la serie al mundo de los influencers intentando recuperar su éxito en ese nuevo ámbito. Sin embargo, Paquita podría haber optado por otros campos artísticos, la música es uno de ellos. La representante habría sido la manager perfecta para UPA Dance. No es ninguna locura pensar que Paquita Salas y Carmen Arranz (Lola Herrera), directora de la famosa escuela de 'Un paso adelante', hubieran podido compartir algún que otro Larios en los saraos del mundo de la farándula. Por lo que tampoco es ninguna locura imaginarnos que Carmen le recomendara al grupo formado por Lola (Beatriz Luengo), Silvia (Mónica Cruz), Ingrid (Silvia Marty), Pedro (Pablo Puyol) y Rober (Miguel Ángel Muñoz) contar con Paquita como representante.

12 Santa Justa Klan de 'Los Serrano'

Adrián Rodríguez, Natalia Sánchez, Víctor Elías y Andrés de la Cruz formaron SJK en 'Los Serrano'

"A toda mecha, a toda mecha, voy a toda mecha" podría ser perfectamente un estribillo propuesto por Paquita Salas personalmente para lanzar al estrellato a SJK, el grupo formado por Tete (Natalia Sánchez), Guille (Víctor Elías), DVD (Adrián Rodríguez) y Boliche (Andrés de la Cruz) en 'Los Serrano'. Y así lo hicieron. Con su primer y único disco (hasta la fecha) el grupo consiguió atrapar a todos los niños y adolescentes que seguían la serie semanalmente. ¿Habrían creado otros hits de la mano de Paquita?

13 Suma Latina de 'La Llamada'

Anna Castillo y Macarena García son Suma Latina en 'La Llamada'

El universo de Los Javis podría hacer el crossover definitivo convirtiendo a Suma Latina en representadas de Paquita Salas. Bien es cierto que Macarena García y Anna Castillo, componentes del dúo en "La Llamada", ya tienen sus papeles y tramas en 'Paquita Salas', pero en uno de sus juegos entre la ficción y la realidad, el grupito musical podría convertirse en la catapulta a lo más alto para Nuevo PS. En esta agencia gourmet de management ya se han acercado al electro latino con "Cinco deditos" de Belinda Washington por lo que una remasterización de "Lo hacemos y ya vemos" orquestada por Paquita y Noemí Argüelles (Yolanda Ramos) sería un éxito asegurado.