Como cada 21 de noviembre desde 1996, el mundo televisivo está de celebración, puesto que se celebra el Día Internacional de la Televisión, proclamado dicho año en la Asamblea General de la ONU, al coincidir con la celebración del Primer Foro Mundial sobre este extendido medio. Un día marcado para promover el intercambio de contenidos centrados en la paz, la seguridad y el desarrollo, principalmente, y que ya supera el cuarto de siglo.

Algunas de las plataformas de streaming más populares en España

Desde que a los años 30 comenzaran a desarrollarse las primeras televisiones,, en los que la creatividad ha dado lugar a multitud de programas, series y otros contenidos audiovisuales que han entretenido y educado a un enorme público en todo el mundo desde hace casi un siglo. No hace mucho, y con la ayuda de Internet,que, poco a poco, le han ido comiendo terreno a la televisión lineal.

A pesar de todo, la televisión más "tradicional" ha seguido presente entre la audiencia que, como ya ocurrió durante la cuarentena de 2020, recurrieron a ella con mayor frecuencia ante una situación completamente inesperada, con contenidos que las plataformas de streaming, por el momento, no proveen. A pesar de la competitividad entre estos servicios y la televisión de siempre, lo cierto es que su desarrollo no es totalmente independiente. Por esa razón, en un día en el que se celebra la existencia de la televisión y todo lo que consigo ha traído, en FormulaTV recopilamos algunos aspectos o estrategias que las plataformas han tomado del medio tradicional, con el que mantienen en ocasiones una cierta relación de "simbiosis" que favorece a ambas partes.

1 Compra de series para continuarlas

'La Casa de Papel'

Uno de los puntos en los que las plataformas se han nutrido de la televisión lo encontramos, por ahora, en las series, algunas de las cuales han sido "salvadas" o "recuperadas" por dichos servicios después de su paso por televisión, para continuar su desarrollo en el ámbito del streaming. En este aspecto, un caso de lo más destacado a nivel nacional lo encontramos en 'La Casa de Papel', que tras su emisión en 2017 por parte de Antena 3, fue adquirida por Netflix, plataforma que catapultó su fama a nivel mundial y desarrolló más la historia.

Ejemplos similares, de hecho, podemos encontrarlos en Atresplayer Premium, aunque con ficciones que no han cambiado de manos, puesto que siguen siendo propiedad de Atresmedia. No hace mucho, por ejemplo, que los fans de 'Física o química' o 'Los protegidos' han podido disfrutar a través del servicio de pago de la compañía de sus continuaciones, años después. Un recurso al que se sumará próximamente 'Un paso adelante', con 'UPA Next'. Amparados por un devoto fandom o una buena historia, las plataformas de streaming aprovechan así productos ya tanteados a través de la televisión lineal para darles una "nueva vida" como parte de sus catálogos.

De hecho, han sido varias las ocasiones en las que los seguidores de una determinada ficción han suplicado a los servicios de streaming que continúen la historia tras su cancelación, como ocurrió por ejemplo con 'Lucifer' que, tras ser cancelada por Fox, fue rescatada por Netflix ante el revuelo creado por sus fans, que lograron que la plataforma se animara a desarrollar dos temporadas más. 'The Killing' o 'You' también son dos casos que sufrieron una suerte similar: la primera fue cancelada por AMC y Netflix la adquirió para darle un cierre con una cuarta temporada; en el caos de la segunda, la plataforma la incorporó a su catálogo tras su cancelación por parte de Lifetime con solo una temporada, y ya va camino de estrenar la cuarta.

2 Lanzamiento de primeros capítulos en abierto como promoción

'La que se avecina'

La promoción es una parte esencial para darse a conocer tanto al público presente como al potencial y, para ello, la televisión es un medio poderoso para conseguir el mayor alcance posible. Por esa razón, una estrategia que se repite en los últimos años cuando hay un acuerdo entre un servicio de streaming y una cadena televisiva, es la de emitir tan solo un primer episodio de una serie o temporada. Este "aperitivo" acostumbra a acompañar de la mano a su estreno en la plataforma de pago y sirve en muchas ocasiones no solo para dar a conocer la ficción, sino también para enganchar a los espectadores a su historia.

Un claro ejemplo lo encontramos este mismo lunes 21 de noviembre, en el prime time, donde Telecinco tiene marcada la emisión del primer episodio de la décimo tercera temporada de 'La que se avecina' que se estrenó el pasado viernes 18 de noviembre a través de Amazon Prime. Sin embargo, en España no es el único caso: series como 'Veneno' o 'La novia gitana' han emitido sus primeros episodios en Antena 3 para tantear al público, después de haberse incorporado a Atresplayer Premium; mientras que 'Patria' hizo lo propio a través de Telecinco, después de haberse estrenado en HBO en 2020.

A finales de 2021, la misma plataforma repetía dicha estrategia fuera del ámbito de la ficción, con el documental 'Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof', que meses después, la pasada primavera, completó su emisión en abierto a través de Telecinco. Asimismo, la plataforma de pago de Atresmedia llegó incluso a utilizar dicha estrategia con su programa 'Drag Race España', que en la primavera de 2021 dio el salto a Antena 3 por una única noche, aunque por entonces fue en el late night, algo que fue criticado por muchos de los seguidores del formato.

3 Versionar realities

'Amor con fianza'

Los realities han sido durante años joyas únicas de la televisión, con esa sensación de realidad que fascinó a tantos sobre todo desde que nació 'Gran Hermano'. La considerable popularidad de este género, junto a las posibilidades que ofrece, han atraído en los últimos tiempos a las plataformas de streaming que, copiando en cierto modo el modelo televisivo, aunque prescindiendo del peso del directo, han ido desarrollando sus propios formatos, en muchas ocasiones en base a lo que ha triunfado entre el público en la televisión abierta.

De este modo, en 2021 nacía en España 'Insiders', el primer reality de Netflix creado en nuestro país que, además, contaba con el atractivo de estar a cargo de uno de los rostros españoles más populares de la plataforma gracias a 'La Casa de Papel': Najwa Nimri. Además, recientemente, el servicio anunció a las parejas que formarían parte de la segunda edición de 'Amor con fianza', formato español que se daba a conocer el pasado año de la mano de Mónica Naranjo, tras el enorme éxito que estaba siendo 'La isla de las tentaciones'. De hecho, la artista había sido la encargada de presentar el reality de Mediaset en su primera temporada, tras la cual abandonó el formato, algo que no ha ocurrido con la apuesta de Netflix, que vuelve a contar con la catalana.

4 Aprovechamiento de la promoción en lineal para "revivir" series

'Café con aroma de mujer'

A raíz de la "promoción" que realizan las televisiones al emitir el primer episodio de las series de un servicio de streaming, también podemos encontrar un efecto muy similar que se produce cuando una ficción, tradicionalmente de una plataforma de pago, es adquirida por una cadena de televisión. En esas ocasiones, se han dado situaciones en las que las propias cadenas han favorecido un aumento de las visualizaciones de dicha serie, pero no como parte de su propia parrilla, sino dentro del servicio de streaming original.

Las plataformas salen de esta forma beneficiadas del trabajo de la televisión de cara a la audiencia que, en lugar de esperar a las emisiones marcadas por un determinado canal, recurre a la "libertad" que brindan los servicios de streaming. Un caso más que reciente lo encontramos en 'Café con aroma de mujer' que, tras un mes de continua promoción en Telecinco, ascendió a los primeros puestos lo más visto de Netflix por parte del público español, a pesar de que ya había conquistado notablemente a este en su debut en la plataforma. Tanto fue así, que la serie, a pesar de su considerable éxito mundial, no logró convencer a la audiencia de la principal cadena de Mediaset cuando comenzó a emitirse en abierto, a pesar de la insistente promoción.

Por desgracia, no era la primera vez que Telecinco sufría una suerte parecida con una telenovela: al margen del pinchazo que supuso la emisión de la nueva temporada de 'Pasión de Gavilanes', la insistencia de la cadena en promocionarla despertó entre el público las ganas de recordar la mítica serie colombiana de 2003, que ascendió a los primeros puestos de lo más visto por los usuarios españoles de Netflix, lo cual incluso animó a Atresmedia a adquirirla una vez más para emitirla en el canal Nova, además de que ya contaba con ella en su plataforma de pago, y aprovechó para promocionarla con una indirecta hacia el batacazo de Mediaset.

5 Adquisición de producciones que han funcionado

'Aquí no hay quien viva'

Más allá de las producciones que las distintas plataformas han creado desde su nacimiento, lo cierto es que estas se han servido de la televisión en un aspecto más que notable: han adquirido productos audiovisuales que ya probaron suerte en la pequeña pantalla ante un gran público potencial que, muchas veces, ha sido más que favorable a dichas series. De ese modo, por ejemplo, Amazon Prime Video cuenta con un considerable número de series de Televisión Española, Atresmedia o Mediaset, desde míticas como 'Curro Jiménez', 'Cuéntame cómo pasó', hasta otras más recientes como 'Física o química', 'Allí abajo', 'Siete vidas' o 'Aída'.

Quizás una de las incorporaciones más destacadas de este tipo de producciones más veteranas y cerradas, sin expectativa de ampliar sus historias, sea el caso de 'Aquí no hay quien viva'. Las voces de los fans que abogaban porque, principalmente Netflix, incorporase la serie a su catálogo no dejaron de sonar durante meses hasta que, en octubre del pasado año, la plataforma cumplió los deseos de los seguidores de la mítica serie de Antena 3, que en su primer fin de semana se coló directamente en lo más visto y se mantuvo durante varias semanas, como un eco del arrollador éxito que ya tuvo en abierto muchos años atrás.

6 Incorporación de la publicidad

Campaña publicitaria de Atresmedia sobre la publicidad en las plataformas

Aunque desde sus inicios, las plataformas de streaming han enarbolado la ausencia de publicidad como su principal seña de identidad, lo cierto es que hasta eso apunta a que podría perderse con el paso del tiempo. Recientemente, Netflix, la más veterana, ha sido la primera en replicar el modelo televisivo tradicional, en cierto modo, al lanzar una tarifa más barata en la que se incluyen anuncios y que además no cuenta con el catálogo completo de la plataforma.

Ante la necesidad de seguir aumentando los beneficios, Disney+ apunta a que no tardará en sumarse en dicha estrategia. Una situación con la que, en cierto modo, dichas plataformas recuperan cierto espíritu "televisivo", y que Atresmedia aprovechó para lanzar una llamativa campaña publicitaria a principios de mes con un mensaje cuyas frases contaban con la tipografía y colores de los servicios más populares de streaming en España: "Este es un mensaje de Atresmedia Televisión... Para todos los que aseguraban que no emitirían nunca publicidad: ¡Bienvenidos a la tele!".

7 Copiar el modelo del semanal

'La Casa del Dragón'

A pesar de que la tónica habitual más conocida entre las plataformas de streaming a la hora de incorporar novedades a su catálogo, solía ser publicar todo el contenido de la temporada de una sola vez, dicha estrategia está perdiendo fuerza desde hace meses. Conocida como binge-watching o "atracón", muchos espectadores tienden a consumir el contenido de forma rápida, casi compulsiva. Y, en un mundo en el que la proliferación de contenido y su difusión son enormes, es fácil que dichas historias se olviden en muy poco tiempo y pronto se pierda el interés tanto entre sus fans como entre aquellos que podrían animarse a disfrutarlas.

Sin ir más lejos, a finales de este verano, tanto HBO Max como Amazon Prime Video optaron por seguir la estrategia más común de la televisión con sus dos grandes apuestas de ficción de la temporada, 'La Casa del Dragón' y 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', cuyos episodios se fueron publicando de forma semanal y no de una sola tanda. De ese modo, ambas ficciones lograron mantener el interés de los espectadores a lo largo de dos meses, tal y como hacen las series para el prime time televisivo, donde la norma es que solo se emita un episodio cada semana o, como mucho, un par.