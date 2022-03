Corría el año 2008 cuando Elena Furiase se sumó a la lista de invitados VIP de 'Password' para ayudar a los concursantes a superar los retos del programa. La actriz, sin embargo, terminó protagonizando un divertido momento que, tantos años después, aún sigue permaneciendo en la memoria de los espectadores como parte de la historia de la televisión. Un episodio que, con la llegada de cada abril, provoca que Furiase sea el centro de atención, algo contra lo que ha vuelto a rebelarse en redes este año.

Hace casi catorce años, la intérprete debía ayudar a una de las concursantes a adivinar la palabra "mayo", sin decirla, por lo que Furiase optó por decir "abril". Sin embargo, los nervios de la participante le jugaron una mala pasada y, lejos de deducir a qué se refería la madrileña, soltó un "cerral" que desató la carcajada de la actriz. Por eso, a las puertas del mes de abril, Furiase quiso lanzar un mensaje en su cuenta de Instagram: "igual que 'Winter is coming', os digo que 'Abril is coming', lo sé. Soy más consciente que nadie y ya me estáis empezando a enviar mensajitos".

"También sé cuál es el chiste que hay. Lo sé. Lo conozco. Lo hice yo", aseguraba la actriz en varios stories publicados en su cuenta, en los que también comentaba con ironía que "no pasa nada, tranquilos". "Bueno, no lo hice, lo viví. No hace falta que me lo enviéis, que han pasado trece años, soy consciente de ello", matizó Furiase. La madrileña llegó incluso a dirigirse a sus "amigos y amigas: tampoco me lo enviéis al Whatsapp, que vosotros tenéis más delito, cabrones y cabronas". "Os quiero. Que tengáis un feliz abril. Dejadme en paz", remató la intérprete, con cierto humor.

"Elena no es solo un meme"

A esta petición de Furiase, la madrileña añadió también que "tengo que reconocer que hay cosas que son un poco más sutiles que enviarme el momento, que me hacen hasta gracia". La actriz mostraba entonces un tuit de Secuoya Studios, en el que se compartía el hecho de que "mañana es el Día Internacional de Elena Furiase. Avisados estáis", junto al hashtag #HistoriaDeLaTelevisión. Un reconocimiento, con cierto toque de humor, al que Furiase sumó un cariñoso story publicado por Roy Galán, en el que el activista animaba a que "ya que mañana empieza abril, y ya sabemos lo que eso supone para Elena Furiase, podríamos compartir también su trabajo y no solo un vídeo viral de hace trece años". "Elena no es solo un meme, un chiste o una broma: es una actriz", defendía además el también escritor. "Viniendo de ti, se me saltan hasta las lágrimas", confesaba la aludida, por escrito.