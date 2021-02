10 regalos para sorprender a tu pareja en San Valentín

San Valentín ya llega en un momento muy atípico, pero que eso no te impida aprovechar la fecha más romántica del año para hacerle un regalo a tu pareja. O, si por el contrario, no tienes, hacértelo a ti, que nunca está de más mimarse un poco. Para ello, Capitán Ofertas ha preparado una selección con varios artículos muy diversos con los que seguro que acertarás en tu regalo.

- Proyector con WiFi y Bluetooth WiMiUS: Un proyector puede ser un gran regalo para la pareja, permitiéndoos disfrutar más de la compañía del uno con el otro para poder ver en pantalla grandes vuestras películas y series favoritas. Este, además, cuenta con WiFi y Bluetooth, lo que facilita la transmisión de aquello que queréis ver.

Comprar: 286,66 euros

Proyector y Nintendo Switch Lite

- Pack Nintendo Switch Lite con "Animal Crossing: New Horizons": Si tu pareja es fan de los videojuegos, no puedes dejar escapar la oportunidad de regalarle la Nintendo Switch en un pack que trae el "Animal Crossing: New Horizons", uno de los juegos que copan las listas de ventas semana tras semana. Y si ambos tenéis la consola y el videojuego, podría ser un plan muy interesante para las tardes de confinamiento.

Comprar: 244,90 euros

- Smartwatch fitness Polar Ignite: Los smartwatches se han convertido en uno de los regalos estrella de los últimos meses. Por ello, no podían faltar entre las posibilidades para hacer un regalo en San Valentín. Esta opción es sumergible, de modo que te sirve tanto para correr, hacer fitness como para nadar. Controla tus calorías y tu pulso con solo un vistazo a tu muñeca.

Comprar: 177,08 euros

Smartwatch y ordenador portátil

- Portátil Asus ZenBook de 14": Si estás buscando sorprender a tu pareja con un regalo práctico, un ordenador portátil podría ser la mejor elección. Asus te presenta su ZenBook de 14" con 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 512 GB, convirtiéndolo en un portátil ideal para realizar tus trabajos y tareas del día a día.

Comprar: 899 euros

- 'Friends' Colección completa: Con todas las idas y venidas de 'Friends' en las plataformas, es el momento perfecto para tener la colección completa en casa. Se trata de una serie perfecta para disfrutar de un rato agradable y reírse junto a tu pareja, y es que las aventuras de estos neoyorquinos nunca pasan de moda.

Comprar en: DVD - 58,49 euros / Blu-Ray - 59,79 euros

'Friends' y Samsung Galaxy

- Samsung Galaxy S20+: Otro de los regalos que no pueden faltar en la lista por su utilidad es un móvil. El Samsung Galaxy S20+ llega con un gran descuento que lo coloca directamente entre aquellos a tener en cuenta. Dispone de una memoria de 128 GB y una cuádruple cámara trasera para sacar todas las fotos con gran calidad.

Comprar: 699 euros

- Smart TV Samsung Crystal 43": Otro de los artículos que podréis disfrutar en pareja es una Smart TV, ideal para darle al play a vuestras series favoritos y haceros maratón con mantita y palomitas. La gama Crystal de Samsung tiene una resolución de 4K y cuenta con colores puros, sonido inteligente y asistentes de voz.

Comprar: 369,99 euros

Smart TV y cámara

- Cámara Kodak Mini Shot: Inmortalizar cada momento junto a tu pareja nunca había sido tan fácil como con la Kodak Mini Shot. Se trata de una cámara digital que imprime al momento las fotografías, permitiendo que nada más hacéroslas podáis disfrutar de ellas y guardároslas, pues su tamaño es similar a la de una tarjeta de crédito.

Comprar: 105,12 euros

- Altavoz portátil inalámbrico Ultimate Ears: Ahora que no podemos salir de fiesta ni a discotecas, la opción que te queda es montarte una fiesta en casa con tu pareja (siempre respetando las medidas sanitarias). Por ello, el altavoz portátil puede ser vuestro gran aliado para escuchar música y disfrutar a lo grande.

Comprar: 59 euros

Altavoz portátil y "Star Wars"

- "Star Wars" Pack The Skywalker Saga: Con todos los proyectos que tiene Disney+ entre manos sobre "Star Wars", es hora de que os pongáis al día para poder entender a la perfección el universo. A un precio más que competitivo llega este pack con los 9 discos que conforman las tres trilogías, así como otros 9 discos repletos de material adicional.

Comprar en: DVD - 58,49 euros / Blu-Ray - 82,29 euros