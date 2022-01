Desde que Rocío Carrasco contará lo que había vivido en todos estos años de silencio en su docuserie se han abierto numerosos debates. Sin duda, una de las personas más señaladas a raíz del testimonio de Carrasco ha sido su hija, Rocío Flores. La sentencia revelada dicta que la joven llevó a cabo un maltrato continuado durante tres años cuando era menor de edad. ¿Debería pedir perdón Rocío Flores a su madre? Es la pregunta que ha sobrevolado múltiples platós de televisión.

Aurelio Manzano en 'Ya son las ocho'

Aurelio Manzano aseguró en 'Ya son las ocho' haber hablado con "una persona muy cercana a Rocío Flores". "Ella no va a pedir perdón porque no considera que haya hecho nada malo. De hecho, en 'Supervivientes' creo que ya lo dijo, y después, creo que Belén Esteban comentó que ella había dicho que lo que contaba su madre no era la realidad", apuntó el colaborador.

El periodista contó que la persona allegada le planteó una pregunta, que él quiso trasladar a plató: "¿Rocío Carrasco va a pedir perdón a su hija por haberla expuesto de la manera que la ha expuesto en el documental?". Isabel Rábago se mostró muy molesta ante tales palabras y afirmó que "tienen diferente categoría y diferente clasificación".

"En cuanto a si tiene que pedir perdón Rocío Flores, hará, yo creo que como persona, mujer, mayor de edad, formada y que hace con su vida lo que le de la gana, lo que ella considere. ¿Por qué tenemos que obligar a la gente a pedir perdón?", se expresó la colaboradora. Leticia Requejo secundó la pregunta que había planteado Manzano y defendió a la joven: "Parece que no sufre. Yo coincido muchas veces con ella y, de verdad, esta niña tiene corazón y sufre", decía.

Rosa Benito se pronuncia al respecto

Aunque Rosa Benito se divorciara de Amador Mohedano en 2013, lo cierto es que la colaboradora sigue muy vinculada al clan Jurado. Si mantiene relación directa con Carrasco es una incógnita, pero sí que es conocida la que mantiene con Rocío Flores. "Tanto madre e hija, como hija y madre, se deberían reunir, sentarse y decirse cada una lo que piensa, y no hacerlo público ni en televisión ni con gente ni con nadie alrededor", opinó.