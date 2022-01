El revuelo en torno a la relación de Antonio David Flores con Marta Riesco sigue copando minutos en televisión. 'Viva la vida' consiguió hablar con él, quien dio la cara al fin después de que Rocío Flores, Olga Moreno y la propia Riesco hablaran del tema en 'El programa de Ana Rosa'. Sin embargo, muchos colaboradores siguen poniendo en cuarentena sus palabras, incluida la propia Sandra Barneda.

Sandra Barneda en 'Viva la vida'

La catalana ha sido la encargada de ponerse al frente de 'Viva la vida' por la baja de Emma García y en el programa del 16 de enero mostró su desconfianza hacia las declaraciones dadas: "No olvidemos que Antonio David lleva mucho tiempo en el mundo de la televisión". Tras ello, lanzó varias preguntas a los colaboradores para que reflexionaran acerca del tema: "¿Por qué decide hablar y por qué sale ahora? ¿Por qué dice lo que dice? A mí me han llamado la atención cosas como 'no quiero hacer daño y que excolaboradores hagan daño a terceras personas', 'quiero a las mujeres de mi vida', de Marta Riesco no confirma, se emociona cuando dice que lleva un año muy complicado. Pero cuando Lourdes le pregunta si está enamorado, le dice que no va a hablar".

Kiko Matamoros, uno de los pocos defensores que le quedan al ex guardia civil, aseguró que estas palabras eran "un gesto de generosidad por su parte": "Da un comunicado en el que reconoce la información que se dio en la revista, pero en el que se le tilda de cobarde, de que ha dejado a su hija en el campo de batalla a pecho descubierto y que ha hecho igual con su exmujer".

Sin entrar en detalles

Por otro lado, Pilar Vidal incidía en unas palabras de Antonio David Flores en las que, según este, prefería no entrar en detalles porque si continuaba dándolos se seguiría con las especulaciones. "Lo de no dar datos para que no sigamos especulando es todo lo contrario", le contradecía la periodista. "Dato que dé, especulación que vamos a montar porque por cada dato que dé vamos a hacer cuatro horas de televisión", defendía Matamoros. José Antonio Avilés comentaba que lo que quiere es que se hable de él, mientras que Alejandra Rubio y Marisa Martín Blázquez coincidían en que no había hecho mención a Marta Riesco cuando ella había confesado estar enamorada de él.