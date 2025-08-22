Telecinco vuelve a cambiar de estrategia en su enésimo intento por reflotar sus frías audiencias

- 'Traitors: El debate' Programa 2
La llegada del dating show de Carlos Sobera a Telecinco a mediados de julio ha sido de lo poco salvable de la cadena respecto a números. El programa de Warner Bros. ITVP España ha funcionado bien incluso en sus reposiciones, llegando a superar el 10% de share. Debido a estos números, 'First Dates', que hasta ahora se emitía de lunes a jueves, pasará a emitirse también los viernes de 22:00 a 23:30 horas, justo antes de '¡De viernes!'.
Carlos Sobera junto a un soltero en 'First Dates'
Por otro lado, tras la cancelación de 'Socialité', la programación del fin de semana ha ido cambiando debido a los numerosos intentos de la cadena por conseguir buenos números. Este fin de semana, del 23 y 24 de agosto, Telecinco emitirá 'Agárrate al sillón' desde las 12:00 a las 15:00, ofreciendo una triple entrega de refritos del formato de Bulldog TV.
Eugeni Alemany y protagonizado por Rafa Castaño, buscará rellenar ese hueco por el que ya han pasado anteriormente 'La noche del gran show' y las reposiciones de 'Universo Calleja' o 'Got Talent España'. Este último, a pesar de lograr mejorar algo las audiencias, siguió sin conseguir los resultados esperados. Con esta estrategia, la cadena sigue intentando enganchar a la audiencia al concurso a través de estas reposiciones y otras realizadas a primera hora de la mañana, de lunes a viernes.
Rafa Castaño junto a otro concursante en 'Agárrate al sillón'
'¡Vaya fama!', sustituto de 'Socialité'
Telecinco prepara junto a Cuarzo Producciones el formato sustituto de 'Socialité', que se llamará '¡Vaya fama!'. Este nuevo programa, al igual que su antecesor, irá dedicado a comentar la actualidad sobre los famosos desde un punto de vista humorístico y contará con un equipo de colaboradores y reporteros que analizarán desde plató las últimas noticias del mundo del corazón.