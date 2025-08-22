FormulaTV
Conectar
Audiencias El cine de La 1 lidera con ventaja sobre 'La encrucijada' y 'El rival más débil'

EN BUSCA DE SOLUCIONES

Telecinco vuelve a cambiar de estrategia en su enésimo intento por reflotar sus frías audiencias

La cadena ha ampliado la emisión de 'First Dates' y 'Agárrate al sillón' en busca de mejores resultados.

Telecinco vuelve a cambiar de estrategia en su enésimo intento por reflotar sus frías audiencias
©Mediaset España
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Viernes 22 Agosto 2025 12:43 (hace 58 minutos)

Vídeos FormulaTV
Telecinco ha vuelto a cambiar su parilla televisiva del viernes y del fin de semana en busca de poder reflotar sus audiencias. La cadena se encuentra ahora mismo cerca de marcar su peor mes histórico en audiencias, por lo que han decidido apostar por ampliar las emisiones de 'First Dates' y 'Agárrate al sillón' en busca de unos mejores resultados.

La llegada del dating show de Carlos Sobera a Telecinco a mediados de julio ha sido de lo poco salvable de la cadena respecto a números. El programa de Warner Bros. ITVP España ha funcionado bien incluso en sus reposiciones, llegando a superar el 10% de share. Debido a estos números, 'First Dates', que hasta ahora se emitía de lunes a jueves, pasará a emitirse también los viernes de 22:00 a 23:30 horas, justo antes de '¡De viernes!'.

Carlos Sobera junto a un soltero en &#39;First Dates&#39;

Carlos Sobera junto a un soltero en 'First Dates'

Por otro lado, tras la cancelación de 'Socialité', la programación del fin de semana ha ido cambiando debido a los numerosos intentos de la cadena por conseguir buenos números. Este fin de semana, del 23 y 24 de agosto, Telecinco emitirá 'Agárrate al sillón' desde las 12:00 a las 15:00, ofreciendo una triple entrega de refritos del formato de Bulldog TV.

El concurso, presentado por Eugeni Alemany y protagonizado por Rafa Castaño, buscará rellenar ese hueco por el que ya han pasado anteriormente 'La noche del gran show' y las reposiciones de 'Universo Calleja' o 'Got Talent España'. Este último, a pesar de lograr mejorar algo las audiencias, siguió sin conseguir los resultados esperados. Con esta estrategia, la cadena sigue intentando enganchar a la audiencia al concurso a través de estas reposiciones y otras realizadas a primera hora de la mañana, de lunes a viernes.

Rafa Castaño junto a otro concursante en &#39;Agárrate al sillón&#39;

Rafa Castaño junto a otro concursante en 'Agárrate al sillón'

'¡Vaya fama!', sustituto de 'Socialité'

Telecinco prepara junto a Cuarzo Producciones el formato sustituto de 'Socialité', que se llamará '¡Vaya fama!'. Este nuevo programa, al igual que su antecesor, irá dedicado a comentar la actualidad sobre los famosos desde un punto de vista humorístico y contará con un equipo de colaboradores y reporteros que analizarán desde plató las últimas noticias del mundo del corazón.

Ver todos los comentarios (3)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Programas relacionados

Top Series

Listas