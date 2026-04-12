Las actuaciones de la segunda gala de 'Tu cara me suena 13', con Jeanette como invitada

Por Redacción | |

La decimotercera temporada de 'Tu cara me suena' ha arrancado fuerte. Tras una primera gala llena de emoción, carcajadas y lágrimas. Con el estreno de nuevos nombres en el show como Jesulín de Ubrique, quien marcó la noche con una espectacular primera actuación, ya nos frotamos las manos con las promesas que el clonador nos deja de cara a la segunda gala.

No va a ser un viernes noche tranquilo. Manel Fuentes, presentador del talent show, nos ofrecerá un programa con nueve actuaciones que se repartirán la noche al completo. Tendremos estrellas invitadas, los ánimos renovados de nuestros concursantes tras las lecciones aprendidas en el programa anterior y la presencia de la mismísima Jeanette, quien amenizará el programa con su presencia y apoyo a uno de los participantes en concreto.

Aníbal Gómez en 'Tu cara me suena'

Las interpretaciones de la noche ya se han anunciado y tienen curvas. Empezamos con la ganadora de la primera gala, María Parrado como Thalía. Sole Giménez tendrá que actuar como Alizzz y Amaia, un reto porque requerirá que traiga a alguien como invitada para cantar a su lado. El plato estrella se guarda para Paula Koops como Jeanette: no por estar a la altura de la cantante britanicoespañola, sino porque será esta misma como estrella invitada quien le enseñe a cómo convertirse en un icono.

Melani imita a Rosalía en 'Tu cara me suena'

Gran comienzo de temporada

Tras ellas tendremos también a la lista completa de concursantes con sus propios desafíos. Durante la noche veremos acomocomocomoserá una prueba para los nervios y la emoción contenida del cantante, quien se ha estrenado como Melendi en el concurso. Seguiremos concomocomocomo

El estreno de la temporada de 'Tu cara me suena' tenía poco espacio para hacerlo mejor. No sólo ha arrasado en los datos de audiencia, los cuales le dan la victoria como programa estrella del viernes noche, con un excelente 20,9%, sino en toda una serie de actuaciones que han dejado atónitos tanto al jurado como al público. La gala se la ha llevado María Parrado, pero las actuaciones de sus compañeros no se han quedado cortas para el disfrute de todos.

Si esta decimotercera temporada es capaz de mantener el nivel de semejante primera gala podemos esperar un año brillante para el talent show de Antena 3.