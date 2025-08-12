Así es la vida actual de Moon, la chica viral de "aquí se habla en español" de 'Caso cerrado'

Por Sergio Navarro |

Hace unos años, Moon llegaba al plató de 'Caso cerrado' sin saber que se acabaría haciendo viral, aunque igual sí que buscaba algo de conflicto con la presentadora.en frenarle drásticamente: "No, aquí ningún afternoon, aquí tú hablas español".

La invitada se intentaba justificar, hablando en inglés, pero la presentadora hablaba más alto y no le permitía intervenir: "Esto es un programa en español, aquí se habla en español". "Your name is not Moon, ok?", decía Polo poniendo caras de burla, dejando claro que se llamaba Luna y repitiendo que hoy hablara español. Pero ella, erre que erre, seguía en inglés. A la pregunta "¿de dónde tú eres?" respondía "I was born in Colombia". "¡En español", le decía ya subiendo el volumen y poniéndose de pie antes de que llegara la amenaza: "Si no hablas español, te vas".

Moon y la doctora Polo, en 'Caso cerrado'

Perdiendo ya los papeles, la presentadora se ponía más dura todavía y decía todo esto del tirón: "No me interesa tu reto cochino, estúpido e idiota. El que habla dos idiomas se llama bilingüe, el que habla tres se dice trilingüe. Tú sabes cómo le dicen al que solo habla uno? Americano. Tú no eres americana, tú eres colombiana. Y lo que te corre en esa sangre es Colombia".

Dicho esto, le decía por última vez: "Así que no te equivoques y esto es un programa en español. Si no hablas español en la próxima palabra, te largas". Así, Moon o Luna, como quiera cada uno, daba un paso atrás afirmando: "Sí, señora". Este vídeo se haría viral rápidamente, dando la vuelta al mundo y siendo recordado de nuevo ocasionalmente.

¿Pero qué fue de ella?

La joven colombiana nos ha permitido descubrir cómo es ahora gracias a las redes sociales y, aunque en Instagram no llega a los 2.000 seguidores, en TikTok supera los 52.000. Es precisamente en esta segunda red donde especifica que es "la Moon de 'Caso cerrado' y eso ayuda a reconocerla. Por supuesto, todas sus publicaciones están en inglés, lo que corrobora que es su primer idioma.

Moon, con varios cambios de look

En sus publicaciones podemos descubrir que le gusta viajar, haciendo estado en México o en Houston, que disfruta pasando tiempo sola, que se atreve a cambiar de look constantemente, que entre sus hobbies está salir por la noche y que recientemente ha ido al zoo y a un taller de hacer alfombras con una amiga. En 2024 se graduó, habiendo encontrado durante los años de estudios a uno de sus mejores amigos, Kevin Blanco.

Tras una mala racha, comprometida y en batallas

"Estoy muy agradecida por el apoyo que me brindaron mi familia y mis amigos", escribe en las redes, añadiendo lo que hace intuir que ha pasado una mala racha: "Sé que fui difícil, pero a pesar de todas las mañanas irritantes y los colapsos nocturnos, sabía que podía salir adelante gracias a ellos. Que el próximo capítulo de mi vida esté lleno de recuerdos aún más maravillosos y amor".

Moon enseña su anillo junto a su prometida

Y tanto que llegó el amor, pues su novia le ha pedido matrimonio y ella ha dicho el "sí, quiero". Bueno, en su caso diría "I do" a "la mujer más increíble del mundo" tal y como ella misma asegura. Y la pedida fue durante una visita a la visita familiar donde está formándose y donde ha encontrado un gran apoyo en sus instructores y sus compañeros de batalla.