La primera semana de febrero llegó acompañada de la votación de la reforma laboral, una de las prioridades para el Gobierno formado por el Parido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos. De hecho, tras la sesión en el hemiciclo, la situación se ha convertido en el argumento idóneo para verter acusaciones de "transfuguismo" o "pucherazo". Precisamente, Yolanda Díaz se atrevió a destapar lo que los micrófonos no captaron, por lo que cabe preguntar: ¿Qué le dijo al oído Pedro Sánchez?

Yolanda Díaz, en 'Salvados'

Los espectadores tenían una cita con el último 'Salvados' de la temporada, donde la vicepresidenta del Gobierno hizo balance del revuelo que se formó en el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que Meritxell Batet, presidenta de la Cámara Baja, llegó a asegurar que el real decreto ley no seguiría adelante. Sin embargo, las cámaras captaron a Sánchez pidiendo calma a sus compañeras de Ejecutivo.

Muchos se plantearon qué era lo que había pronunciado: "Nos dijo 'han sumado mal'", comunicó. El presidente parecía estar más que tranquilo ante los aplausos de la bancada contraria: "Vi el rostro de una derecha que es eso, estaba contenta porque dejaban caer una norma que mejoraba los derechos de los trabajadores. [...] Les importa poco su país", sentenció, no sin apostillar que "se sentían especialmente alegres".

¿Encabezará una lista propia?

A lo largo de la entrevista, Gonzo quiso conocer sus planes futuros respecto a la puesta en marcha de un hipotético proyecto político, encabezando unos ideales algo diferentes a los que Podemos lleva por bandera: "No tengo muchas ganas, francamente", comenzó aseverando. Pese a ello, tardó segundos en comentar que iba a iniciar un "proceso de escucha": "Me parece que la ciudadanía es mucho mejor que todo esto", comunicó.

Poco después se dispuso a aclarar que "hay que hacer política a lo grande, pensando en el país". No obstante, declinó especificar alguna de esas medidas que no ha llevado a cabo durante la primera mitad de la XIV legislatura. Además, vio conveniente remarcar lo siguiente: "Lo que haga no va a entorpecer jamás mi tarea como ministra de Trabajo", pues, según ella, los ciudadanos "no se merecen" el nivel de crispación imperante.