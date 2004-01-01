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RTVE ya ha lanzado el primer teaser de 'MasterChef Celebrity Legends', la edición especial de 'MasterChef Celebrity' que reunirá a 15 aspirantes de anteriores temporadas en una nueva oportunidad por hacerse con el trofeo. El avance, que anuncia su estreno "muy pronto" en La 1, reúne por primera vez a todos los concursantes de esta edición bajo el lema de la revancha.

Entre los participantes figuran Paz Vega, David Bustamante, Bibiana Fernández, Santiago Segura, Florentino Fernández, Anabel Alonso, Edu Soto, Ruth Lorenzo, Mala Rodríguez, Juan José Ballesta, María Escoté, Pocholo Martínez-Bordiú, Manuel Díaz El Cordobés, Juan Betancourt y Marina Rivers. Todos ellos volverán a enfrentarse a las valoraciones de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz Mas y Marta Sanahuja, que repetirá como jueza tras incorporarse al formato en la última edición con aspirantes anónimos.