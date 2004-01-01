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PRÓXIMO ESTRENO

'MasterChef Celebrity Legends' muestra por primera vez a sus 15 aspirantes en un nuevo teaser

RTVE ha lanzado el primer avance de la edición especial del talent culinario, que reunirá a antiguos concursantes en busca de la revancha junto a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja.

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Publicado: Miércoles 29 Julio 2026 16:01 (hace 18 minutos)

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RTVE ya ha lanzado el primer teaser de 'MasterChef Celebrity Legends', la edición especial de 'MasterChef Celebrity' que reunirá a 15 aspirantes de anteriores temporadas en una nueva oportunidad por hacerse con el trofeo. El avance, que anuncia su estreno "muy pronto" en La 1, reúne por primera vez a todos los concursantes de esta edición bajo el lema de la revancha.

Entre los participantes figuran Paz Vega, David Bustamante, Bibiana Fernández, Santiago Segura, Florentino Fernández, Anabel Alonso, Edu Soto, Ruth Lorenzo, Mala Rodríguez, Juan José Ballesta, María Escoté, Pocholo Martínez-Bordiú, Manuel Díaz El Cordobés, Juan Betancourt y Marina Rivers. Todos ellos volverán a enfrentarse a las valoraciones de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz MasMarta Sanahuja, que repetirá como jueza tras incorporarse al formato en la última edición con aspirantes anónimos.

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