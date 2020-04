Ainhoa Casado, directora de 'OT 2011': "La sensación fue de trabajo bien hecho"

Ainhoa Casado puede presumir de haber hecho prácticamente de todo en la pequeña pantalla. De redactora y reportera a directora o productora ejecutiva de programas de entretenimiento. Su nombre aparece en los títulos de crédito de algunos de los formatos más recordados de la historia de la televisión española.

Ainhoa Casado

Fue redactora de concursos como 'Alta tensión' o 'La casa de tus sueños' y trabajó en el equipo de producción de míticos formatos como 'El bus', 'Lluvia de estrellas' o las primeras ediciones de 'Operación Triunfo' en Televisión Española. Incluso pudimos verla como reportera en la inolvidable conexión en directo de una gala de 'OT 2', con Tessa y Nika en el hospital tras sufrir un accidente. Más tarde se convirtió en directora del Canal OT y programas como 'Triunfomanía', 'Generación OT', 'Eurojunior', 'Destino Eurovisión', 'Batuka', 'Los mejores años de nuestra vida', 'Tú sí que vales', 'El chat de OT' y 'OT 2011', la edición cancelada del talent show en Telecinco.

Tras 14 años vinculada a Gestmusic Endemol, Casado abandonó la productora para fundar Flanagan Media, una compañía especializada en crear formatos y contenido multimedia para televisión y nuevas plataformas. Ahora, regresa a sus orígenes al reencontrarse con Josep Maria Mainat en 'Traders', un innovador work show donde los concursantes estudian para convertirse en el mejor trader.

FormulaTV ha hablado con ella para conocer todos los detalles de este reality-talent show, que regresa este domingo, 26 de abril, tras un pequeño parón. Además, repasamos su trayectoria en la pequeña pantalla para conocer todos los entresijos de su trabajo.

No había oído en la vida hablar de traiding, no sabía lo que era

Me meto porque ya había trabajado con ellos en Gestmusic pero luego me fui al mundo del branded content y tengo mi propia productora. Me llaman para decirme que tienen montar un canal sobre traiding donde hay un reality. No había oído en la vida hablar de traiding, no sabía lo que era. Cuando me informé, pensé: "¡Soy lo más alejada de este mundo!". Pero al final acepté. El traiding es la profesión más aburrida del mundo y es muy solitaria, porque estás dos o tres horas al día mirando una pantalla. Tenía que hacer que esto fuera entretenido. Estoy acostumbrada a hacer programas de entretenimiento de talentos y este ha sido uno de los restos más grandes a los que me he enfrentado.

A priori parece un sector antitelevisivo, ¿cómo habéis logrado que resulte atractivo?

Lo primero que hice fue aprender a tradear, hice un curso básico e hice un montón de reuniones con traders profesionales para ver cómo podríamos llevar esto al espectáculo. Estuvimos unos seis meses probando fórmulas para que la gente normal de la calle lo entendiese. Luego formateamos el programa de tal manera que le examinamos en cuatro categorías. Una es de conocimiento, en la que les preguntan sobre lo que han estudiado durante la semana, es como un concurso. Lo hemos hecho muy moderno con la aplicación Kahoot! para que desde casa también se pueda participar. Eso les dará una puntuación.

Josep Maria Mainat y Ainhoa Casado en la presentación de 'Traders'

La segunda categoría consiste en tradear en parejas, es un reto porque tienes que ponerte de acuerdo con un compañero en una tarea de por sí muy solitaria; esto te genera un componente de reality que no te genera el traiding, porque ahí se empiezan a ver los amigos, si no quieren ir juntos, si han llegado a un acuerdo... El ganar el reto de traiding en parejas te da un privilegio muy grande, que es ser capitán de los equipos de la siguiente prueba, que es de riesgo y estrategias. Es bastante similar a las pruebas por equipos de 'MasterChef' y el equipo ganador quedaba inmune de la última prueba, que es un duelo cara a cara de traiding. Esto es lo más difícil porque no están en condiciones normales, porque si el mercado está aburrido, no entras, pero nosotros les obligamos a conseguir en dos horas a hacer diversas entradas.

Cada semana se va uno, por lo que sigue la estructura clásica de un reality. Con la diferencia de que esto no es un reality, es un work show, un nuevo formato, porque les estás enseñando una profesión. En 'OT' ya llegan sabiendo cantar y les enseñas a mejorar, pero aquí parten casi desde cero.

¿Es un formato destinado solo a personas interesadas por esta profesión?

No. Yo he hecho el testeo y se lo he enseñado a mis hijas y a mi madre y lo han entendido y quieren ver el siguiente capítulo. Lo hemos testeado con gente normal y se entiende perfectamente. Nos hemos centrado en que se vean las emociones al tradear.

Ainhoa Casado durante la grabación de 'Traders'

No se potencian las peleas, aunque se verá alguna. No es 'GH'

No está potenciado, aunque se verá alguna pelea. Lo que sí habrá es una convivencia y hay imágenes de esa convivencia, pero no es un 'Gran Hermano'. Lo que nos interesa es ver cómo se superan y cómo trabajan.

¿Por qué se ha optado por no hacer el programa en directo y por apostar por un canal 24 horas?

Porque nunca se ha hecho. Teníamos que testear las pruebas porque es muy complicado llevar el traiding a la televisión. Se podría hacer en directo una siguiente edición.

'Traders' se parece bastante a 'Maestros de la costura'. Aunque no sepas coser, entiendes lo que está pasando

Me parece estupendo que se hagan programas de este tipo. Al final es enseñar otros nichos que no sean la cocina. Por ejemplo, 'Maestros de la costura' me encanta. Este se parece bastante porque aunque no sepas coser, entiendes lo que está pasando. Además, vamos a explicar los conceptos durante el programa. Empezamos a grabarlo como si fuera un formato para televisión porque la posibilidad estaba ahí, pero como al final es para las redes sociales tiene un ritmo trepidante.

Rosalía en 'Tú sí que vales'

¿Crees que funcionaría un programa así en la televisión lineal?

Sí, podría funcionar perfectamente porque es un programa para todos los públicos.

Yo estaba en 'Tú sí que vales' cuando echamos a Rosalía

Creo que porque no era el momento. Nos ha pasado mil veces: ¿por qué 'OT' triunfa un año y otro no? Yo estaba en todos los 'OT' y hundí el último en Telecinco, el de Pilar Rubio. Yo estaba en 'Tú sí que vales' como directora cuando echamos a Rosalía, porque había sido una de las finalistas y Àngel Llàcer le puso el reto de traer algo diferente, otro estilo. Ella trajo algo pop y como no era lo suyo, no lo hizo bien. Nos costó un montón decirle que no, nos dio mucha pena. La reconocí cuando triunfó y pensé: "¡Qué fuerte!". Ha pasado un montón de veces, como con Abraham Mateo, Mai Meneses o Mimi (Lola Índigo).

Fuiste la directora de 'OT 2011', que fue cancelada por sus bajos índices de audiencia, ¿cómo lo viviste?

Fue duro, porque es un formato brutal.

Se ha hablado mucho de que Pilar Rubio fue responsable de parte del fracaso del programa.

¡En absoluto! La culpa no la tiene un presentador. Se juntaron muchos factores: se cambió muchísimo la fecha de estreno, algunos concursantes se nos cayeron antes de empezar, no se hizo promoción antes del estreno...

Gala de 'Operación Triunfo 2011' con Pilar Rubio como presentadora

'OT' es un formato muy complicado para un presentador donde tiene la ayuda del teleprompter. ¿Crees que se podría haber ayudado a Pilar Rubio con esto?

Es un formato que, por como están colocadas las cámaras, no puede ir con teleprompter y necesitas un contacto con los concursantes, tienes que escucharlos, preguntarles sobre lo que están hablando, es un trabajo de periodista. En los realities funciona la cercanía.

Fue muy emocionante recibir el apoyo de todos los concursantes

Fue muy emocionante recibir el apoyo de todos los concursantes. Si tú les preguntas a los concursantes si volverían a repetirlo, casi el cien por cien te dirían: "Una y mil veces". Porque se les cuida un montón, son una familia... Aunque bueno, nos ha salido alguna oveja descarriada. Todos los profesores vinieron al backstage. La sensación fue de trabajo bien hecho.

¿Cómo has vivido el resurgir del formato en Televisión Española?

Encantada y enganchadísima. Me encantó la vuelta con Noemí Galera como directora de la Academia. Lo viví con ilusión, no con recelo. No lo viví con envidia, porque me había metido a hacer otras cosas en el mundo digital.

'OT' ha vuelto a ser un gran fenómeno gracias a su apoyo en las redes sociales, ¿cómo has visto esta estrategia digital?

Me ha encantado, creo que son de los mejores y están haciendo un trabajo impecable. Conozco a los responsables y me parece brutal el trabajo que están haciendo en las redes sociales. Además, con todos los programas como la pregala o 'El chat de OT'. Yo dirigí a Àngel Llàcer muchos años en el chat, en una franja en la que competíamos con Andreu Buenafuente y era muy emocionante. Por eso creo que la apuesta de Josep Maria de trasladar el programa de traiding a un canal abierto, en el que cualquiera pueda verlo a cualquier hora, me pareció una gran idea y me atrajo desde el primer momento.

Los concursantes de 'Eurojunior 2004'

Fuiste una de las descubridoras de Blas Cantó en 'Eurojunior 2004'.

Yo dirigía 'Eurojunior' cuando Blas Cantó quedó segundo y María Isabel ganó. Me acuerdo que estaban casi empatados y ganó ella por muy poca diferencia. Él era una maravilla de concursante y de niño. Tenía una voz brutal, pero al final ganó el salero de María Isabel. Fue una de las ediciones de 'Eurojunior' más reñidas. Me acuerdo de la canción. Todo el equipo sabíamos la coreografía de Blas. Lo he ido siguiendo luego cuando estuvo con Auryn, en 'Tu cara me suena'... Estoy orgullosa de que vaya a Eurovisión. También seguí a Mirela Cabero y me he seguido escribiendo con ella. Al final dices: "¡Mira mis pequeños!". Yo soy muy fan de Eurovisión y creo que Blas lo va a hacer genial. Tiene una actitud muy buena, una pasión y le gusta y quiere estar allí. Pase lo que pase, se lo merece un montón y yo estoy muy orgullosa de que haya salido de aquel talent show.

Antes se contaban muchas cosas personales y ahora se protege más a los concursantes de 'OT'

Fue brutal, muy chula. Era una apuesta que estaba muy bien. La canción era muy buena, María Isabel lo hacía que te morías, las coristas también, la escenografía la preparamos mucho... Quedó un número muy redondo y moderno.

¿Imaginabais que había posibilidades de ganar?

¡Qué va! Es algo que no sabes. Aunque con Rosa López tuvimos la sensación de que íbamos a ganar Eurovisión 2002, se paralizó el país. Me gustaría que España ganase y poder organizar una gala especial.

¿Qué más proyectos tienes ahora?

Estoy con Canal Trader a tope. Además, preparo campañas de Nestlé, como una del Día de la Madre, que es maravillosa. Hago esos anuncios con la psicóloga de las primeras ediciones de 'OT', María Palacín.

¿No crees que aquellas clases con la psicóloga en 'OT' ahora serían imposibles?

Es que se contaban muchas cosas personales y ahora se protege más a los concursantes. Antes, las sesiones con la psicóloga eran lo más visto del canal.