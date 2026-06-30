Por Diego López |

Hacienda ha actualizado este martes su listado de grandes deudores, donde tres de los famosos más destacados son Patricia Conde, Paz Vega y Bertín Osborne. Son, curiosamente, tres rostros que han estado, o van a estar, relacionados con la televisión pública. Paz Vega fue concursante de 'MasterChef Celebrity', al igual que Conde, que también presentó varios programas en La 1 entre 2023 y 2025, incluyendo un 'Telepasión' y dos shows con José Mota. Bertín Osborne, por su parte, será concursante de 'El escondite', concurso que se lanzará la próxima temporada.

Un listado que ha vuelto a indignar a Alba Carrillo, que abandonó 'D Corazón' tras denunciar que TVE contratase a este tipo de deudores siendo una televisión pública. Carrillo se refería en concreto a Paz Vega, y aseguró abandonar el programa tras recibir una llamada de atención por parte de Shine Iberia, productora del programa.

Hoy, como es lógico, la presentadora de 'El sótano club' estaba calentita. Y ha vuelto a criticar duramente a TVE por su último contrato con Osborne: "Bertín, España no se mantiene con tus buenas palabras, se mantiene tributando", le ha espetado tras denunciar a aquellas "personas que son muy patrióticas".

Alba Carrillo y sus colaboradores en 'El sótano club'

"La gente que está en su casa, que han pagado a Hacienda y que luego a lo mejor no van a tener ni un duro para irse de vacaciones. Pero estas personas ya verás como nos demuestran su poderío en yates en Ibiza y el dispendio en vacaciones mientras que tú estás en tu puñetera casa sin poder salir y a veces sin poder ponerte el aire acondicionado. Es una puñetera vergüenza. Estas personas deberían de estar canceladas", ha dicho escandalizada.

Carrillo ha insistido en que estas personas "no aparezcan en televisión, mucho menos en la televisión pública, porque Bertín va a hacer un programa en TVE, 'El escondite'. Y vas a hacer también una empresa de telefonía en la que solo van a trabajar gente española. Pues yo prefiero peruanos, marroquíes y de todo que paguen nuestros impuestos y ayuden a nuestro país. Estoy hasta las narices de gente que se le llena la boca de decir 'España, España', pero España no es solo tu cortijo en Andalucía".

"¿De verdad que vamos a blanquear a estas personas?", se lamentaba la presentadora, justo en el último programa de la temporada, que regresa el próximo mes de septiembre.

Alba Carrillo denuncia la censura de TVE

Además de denunciar a los morosos, la presentadora ha confirmado que las relaciones con la cadena pública no pasan su mejor momento. En concreto, asegura que durante la rueda de presentación del documental de Rocío Jurado "me quitaron el micro". "Una compañera mía de 'DCorazón' me quitó el micro", haciendo referencia a que no grabaron su intervención.

"Otra vez, los que hablamos somos los culpables, no los que no tributan", sentenciaba amargamente. "Esto es de locos y luego me censuran a mi. No puedes cobrar dinero de todos nosotros si nos debes pasta".