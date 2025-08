Por Fernando S. Palenzuela |

Mayúscula sorpresa por parte de HBO Max. La cadena ha anunciado que ' And Just Like That... ', la secuela de la popular ' Sexo en Nueva York ',. Sin embargo, no se trata de una cancelación,, su showrunner, guionista y director.

La cuenta de X de la ficción publicaba un comunicado firmado por King en donde daba a conocer esta noticia: "'And Just Like That...', la narración en curso del universo de 'Sexo en Nueva York', está llegando a su final. Mientras estaba escribiendo el último episodio de la tercera temporada de 'And Just Like That...', me empecé a dar cuenta de que este podría ser un precioso lugar para parar".

El trío de protagonistas de 'And Just Like That...'

El showrunner aseguraba que la decisión fue tomada junto a Sarah Jessica Parker, protagonista y productora ejecutiva; Casey Bloys, CEO de HBO, y Sarah Aubrey: "Decidimos terminar la popular serie este año con un final en dos partes y extendimos el encargo original de 10 capítulos a 12". Además, también expresa las razones por las que prefirieron guardarse la noticia hasta la emisión del décimo capítulo: "Sarah Jessica Parker y yo retrasamos anunciar esta noticia hasta ahora porque no quería que la palabra 'final' eclipsara la diversión de ver la temporada".

"Con mucha gratitud, les damos las gracias a todos los espectadores que han dejado que estos personajes entren en sus hogares y en sus corazones durante todos estos años". De esta forma, Michael Patrick King finalizaba el escrito con un agradecimiento a todos aquellos seguidores de Carrie Bradshaw y compañía. Los dos últimos capítulos de la ficción se emitirán el 7 y el 14 de agosto.

Fotograma de 'Sexo en Nueva York', la predecesora de 'And Just Like That...'

La reacción de Sarah Jessica Parker

Una vez que la noticia fue dada, Sarah Jessica Parker compartió una publicación en sus redes sociales en la que homenajeaba a este personaje que ha interpretado a lo largo de 27 años en seis temporadas de 'Sexo en Nueva York', tres de 'And Just Like That...' y dos películas.

"Carrie Bradshaw ha dominado mi corazón profesional durante 27 años. Creo que la he querido más que a nadie", afirmaba Parker. "Sé que otros la han querido tanto como yo. Se han sentido frustrados, la han condenado y la han apoyado. La sinfonía de todas esas emociones ha sido la mejor banda sonora y la compañera más importante. Por eso, les expreso mi más sincera y profunda gratitud y mi eterna deuda. A todos vosotros".