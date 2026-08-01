'Antena 3 Noticias' se mantiene en julio pese al Mundial y encadena 79 meses de liderazgo

Por Redacción |

Los informativos de Antena 3 mantienen su dominio un mes más. La edición de sobremesa de lunes a viernes de 'Antena 3 Noticias 1' vuelve a situarse como el informativo más visto de España al firmar un 22,3% de cuota de pantalla y reunir una media de 2.023.000 espectadores diarios. Justo por detrás se coloca la primera edición del fin de semana, que alcanza un 20,6% y 1.789.000 seguidores.

En La 1, el espacio informativo con mayor seguimiento continúa siendo la primera edición del 'Telediario' de lunes a viernes. El informativo registra un 15,1% de share y congrega una media de 1.362.000 espectadores, impulsado también por el buen comportamiento de la cadena durante el Mundial de Fútbol 2026.

En el caso de Mediaset España, la edición de sobremesa de 'Informativos Telecinco' de lunes a viernes se mantiene como la referencia informativa del grupo con un 8,5% de cuota de pantalla y 766.000 espectadores de media.

Por su parte, la pugna entre Cuatro y laSexta deja un reparto de liderazgos.logra imponerse aen cuota de pantalla, mientras que los informativos de la cadena de Atresmedia conservan la ventaja en número de espectadores.

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Antena 3 sigue sin rival en la sobremesa de lunes a viernes pesa al Mundial

'Antena 3 Noticias 1' continúa siendo la referencia informativa de la sobremesa de lunes a viernes al reunir una media de 2.023.000 espectadores y firmar un 22,3% de cuota de pantalla. Aunque el informativo presentado por Sandra Golpe acusa el efecto del Mundial y pierde seguimiento respecto a junio, conserva una amplia ventaja sobre sus principales competidores.

La segunda posición vuelve a ser para 'Telediario 1', que registra una media de 1.362.000 espectadores y un 15,1% de share. Completa el podio 'Informativos Telecinco 15:00', con 766.000 seguidores y un 8,5%.

La principal novedad se produce en la pugna entre Cuatro y laSexta. 'Noticias Cuatro 1' supera por primera vez a 'laSexta Noticias 14h' al reunir 589.000 espectadores y un 8,5%, frente a los 565.000 y un 7,1% de su competidor.

El Mundial no afecta al liderazgo de 'Antena 3 Noticias 2'

En la franja nocturna tampoco cambia el liderazgo. 'Antena 3 Noticias 2', con Vicente Vallés al frente, vuelve a situarse como el informativo más visto con una media de 1.343.000 espectadores y un 13,7% de share. Muy cerca se coloca 'Telediario 2', que alcanza los 1.166.000 seguidores y un 14,1%, impulsado por el arrastre del Mundial.

La tercera posición es para 'Informativos Telecinco 21:00', que reúne a 591.000 espectadores y un 6,2%, mientras que 'laSexta Noticias 20h' conserva la cuarta plaza con 522.000 y un 7%. Cierra la clasificación 'Noticias Cuatro 2', que firma 397.000 espectadores y un 5,3%, manteniéndose por detrás de su competidor directo.

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'Noticias Cuatro 2' adelanta a 'laSexta Noticias 20h'

Los informativos de Antena 3 vuelven a dominar el fin de semana. La primera edición de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana' se mantiene como la referencia absoluta de la sobremesa al reunir una media de 1.782.000 espectadores y firmar un destacado 20,6% de cuota de pantalla.

La segunda posición corresponde una vez más a 'Telediario Fin de Semana 1', que registra 1.268.000 espectadores y un 14,9% de share. Completa el podio 'Informativos Telecinco 15:00', con 629.000 seguidores y un 7,3%.

En la franja nocturna, 'Telediario Fin de Semana 2' conserva el liderazgo con 1.111.000 espectadores y un 13,9% de cuota de pantalla. Por detrás se sitúa 'Antena 3 Noticias Fin de Semana 2', que registra una media de 914.000 seguidores y un 10,1%. La tercera plaza es para 'Informativos Telecinco 21:00', que alcanza 632.000 espectadores y un 7,1%.

Entre las segundas cadenas, 'Noticias Cuatro 1' refuerza su liderazgo en la sobremesa al firmar un 8,8% y reunir a 584.000 espectadores. 'laSexta Noticias 14h' se queda por detrás con un 7,5% y 501.000 seguidores.

El cambio más destacado se produce por la noche, donde 'Noticias Cuatro 2' adelanta a 'laSexta Noticias 20h'. El informativo de Cuatro alcanza un 6,6% y 499.000 espectadores, frente al 5,4% y los 412.000 registrados por la edición nocturna de laSexta.