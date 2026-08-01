'Antena 3 Noticias' se mantiene en julio pese al Mundial y encadena 79 meses de liderazgo

Los informativos de Antena 3 mantienen su dominio un mes más. La edición de sobremesa de lunes a viernes de 'Antena 3 Noticias 1' vuelve a situarse como el informativo más visto de España al firmar un 22,3% de cuota de pantalla y reunir una media de 2.023.000 espectadores diarios. Justo por detrás se coloca la primera edición del fin de semana, que alcanza un 20,6% y 1.789.000 seguidores.
En La 1, el espacio informativo con mayor seguimiento continúa siendo la primera edición del 'Telediario' de lunes a viernes. El informativo registra un 15,1% de share y congrega una media de 1.362.000 espectadores, impulsado también por el buen comportamiento de la cadena durante el Mundial de Fútbol 2026.
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En el caso de Mediaset España, la edición de sobremesa de 'Informativos Telecinco' de lunes a viernes se mantiene como la referencia informativa del grupo con un 8,5% de cuota de pantalla y 766.000 espectadores de media.
Antena 3 sigue sin rival en la sobremesa de lunes a viernes pesa al Mundial
'Antena 3 Noticias 1' continúa siendo la referencia informativa de la sobremesa de lunes a viernes al reunir una media de 2.023.000 espectadores y firmar un 22,3% de cuota de pantalla. Aunque el informativo presentado por Sandra Golpe acusa el efecto del Mundial y pierde seguimiento respecto a junio, conserva una amplia ventaja sobre sus principales competidores.
La segunda posición vuelve a ser para 'Telediario 1', que registra una media de 1.362.000 espectadores y un 15,1% de share. Completa el podio 'Informativos Telecinco 15:00', con 766.000 seguidores y un 8,5%.
La principal novedad se produce en la pugna entre Cuatro y laSexta. 'Noticias Cuatro 1' supera por primera vez a 'laSexta Noticias 14h' al reunir 589.000 espectadores y un 8,5%, frente a los 565.000 y un 7,1% de su competidor.
El Mundial no afecta al liderazgo de 'Antena 3 Noticias 2'
En la franja nocturna tampoco cambia el liderazgo. 'Antena 3 Noticias 2', con Vicente Vallés al frente, vuelve a situarse como el informativo más visto con una media de 1.343.000 espectadores y un 13,7% de share. Muy cerca se coloca 'Telediario 2', que alcanza los 1.166.000 seguidores y un 14,1%, impulsado por el arrastre del Mundial.
La tercera posición es para 'Informativos Telecinco 21:00', que reúne a 591.000 espectadores y un 6,2%, mientras que 'laSexta Noticias 20h' conserva la cuarta plaza con 522.000 y un 7%. Cierra la clasificación 'Noticias Cuatro 2', que firma 397.000 espectadores y un 5,3%, manteniéndose por detrás de su competidor directo.
'Noticias Cuatro 2' adelanta a 'laSexta Noticias 20h'
Los informativos de Antena 3 vuelven a dominar el fin de semana. La primera edición de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana' se mantiene como la referencia absoluta de la sobremesa al reunir una media de 1.782.000 espectadores y firmar un destacado 20,6% de cuota de pantalla.
La segunda posición corresponde una vez más a 'Telediario Fin de Semana 1', que registra 1.268.000 espectadores y un 14,9% de share. Completa el podio 'Informativos Telecinco 15:00', con 629.000 seguidores y un 7,3%.
En la franja nocturna, 'Telediario Fin de Semana 2' conserva el liderazgo con 1.111.000 espectadores y un 13,9% de cuota de pantalla. Por detrás se sitúa 'Antena 3 Noticias Fin de Semana 2', que registra una media de 914.000 seguidores y un 10,1%. La tercera plaza es para 'Informativos Telecinco 21:00', que alcanza 632.000 espectadores y un 7,1%.
Entre las segundas cadenas, 'Noticias Cuatro 1' refuerza su liderazgo en la sobremesa al firmar un 8,8% y reunir a 584.000 espectadores. 'laSexta Noticias 14h' se queda por detrás con un 7,5% y 501.000 seguidores.
El cambio más destacado se produce por la noche, donde 'Noticias Cuatro 2' adelanta a 'laSexta Noticias 20h'. El informativo de Cuatro alcanza un 6,6% y 499.000 espectadores, frente al 5,4% y los 412.000 registrados por la edición nocturna de laSexta.