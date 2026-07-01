'Antena 3 Noticias' se mantiene pese al Mundial y encadena 78 meses de liderazgo

Por Redacción |

'Antena 3 Noticias 1' revalida su liderazgo como el informativo más visto de España al firmar un 22,7% de cuota de pantalla y reunir una media de 2.115.000 televidentes cada día. La segunda posición también corresponde a Antena 3 gracias a la edición de fin de semana, que registra un 21,5% y una media de 1.896.000 seguidores.

En La 1, la segunda edición del 'Telediario' de lunes a viernes se convierte en el espacio informativo más seguido de la cadena con un 15,1% de share y una media de 1.429.000 espectadores.

Por su parte, la edición de sobremesa de 'Informativos Telecinco', de lunes a viernes, se mantiene como el informativo de referencia de Mediaset al alcanzar un 9% de cuota de pantalla y congregar a una media de 836.000 personas.

En la parte baja de la clasificación, 'laSexta Noticias' vuelve a imponerse a 'Noticias Cuatro' en el cómputo global del mes, mejorando en una décima respecto al mes de mayo, mientras que la cadena de Mediaset España pierde una décima. En cambio, la distancia entre ambos espacios continúa reduciéndose de forma significativa: si hace un mes la diferencia superaba los 50.000 espectadores, en junio queda reducida a apenas 42.000 seguidores, confirmando el progresivo acercamiento de los informativos de Cuatro a los de laSexta.

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Antena 3 sigue sin rival en la sobremesa de lunes a viernes

Como viene siendo habitual, 'Antena 3 Noticias 1' conserva el liderazgo entre los informativos de lunes a viernes al registrar una media de 2.115.000 televidentes y un destacado 22,7% de cuota de pantalla. La edición presentada por Sandra Golpe cede seis décimas respecto al mes anterior, aunque mantiene una cómoda ventaja sobre sus competidores.

La segunda posición vuelve a ser para 'Telediario 1', que mejora sus registros hasta alcanzar una media de 1.429.000 personas y un 15,1% de share. Completa el podio 'Informativos Telecinco 15:00', que retrocede ligeramente respecto a mayo y firma un 9% junto a 836.000 televidentes.

En la pugna entre las segundas cadenas, 'laSexta Noticias 14h' continúa liderando la sobremesa con una media de 665.000 personas y un 8% de cuota. Sin embargo, la ventaja sobre su principal rival sigue estrechándose mes a mes.

Por su parte, 'Noticias Cuatro 1' alcanza un 8,4% de share y reúne a 600.000 televidentes, situándose a poco más de 50.000 personas de su competidor directo y confirmando la tendencia de acercamiento que viene consolidándose durante los últimos meses.

El Mundial no afecta al liderazgo de 'Antena 3 Noticias 2'

Tampoco se producen grandes cambios en la clasificación de los informativos nocturnos. Un mes más, 'Antena 3 Noticias 2', presentado por Vicente Vallés, se mantiene como la referencia de la franja con una media de 1.702.000 televidentes y un sólido 17,7% de cuota de pantalla. Aun así, el espacio acusa la fuerte competencia del Mundial de fútbol y cede terreno respecto a mayo.

La segunda posición vuelve a ser para 'Telediario 2', que alcanza una media de 1.429.000 personas y un 15,1% de share. El espacio de La 1 es uno de los grandes beneficiados por el campeonato y mejora notablemente sus registros, quedándose a las puertas del millón y medio de audiencia media.

En tercer lugar se mantiene 'Informativos Telecinco 21:00', con una media de 686.000 televidentes y un 7,2% de cuota. La edición presentada en Telecinco pierde un punto respecto al mes anterior, también lastrada por la competencia del Mundial.

En Cuatro y laSexta, el panorama apenas varía. 'laSexta Noticias 20h' conserva el liderazgo entre ambas cadenas con una media de 519.000 personas y un 6,6% de share, aunque retrocede ligeramente respecto a mayo.

Por su parte, 'Noticias Cuatro 2' registra 423.000 televidentes y un 5,5% de cuota. Aunque también pierde algo de seguimiento frente al mes anterior, continúa recortando distancias con su principal competidor y la diferencia entre ambos formatos ya se sitúa por debajo de los 100.000 espectadores de media.

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'Telediario Fin de Semana 2' le arrebata el liderazgo a 'Antena 3 Noticias Fin de Semana 2'

En el fin de semana, 'Antena 3 Noticias Fin de Semana 1' no solo lidera con claridad su franja, sino que además se mantiene como el segundo informativo más visto del mes. La edición de sobremesa reúne a una media de 1.896.000 televidentes y firma un destacado 21,5% de cuota de pantalla.

La segunda posición vuelve a ser para 'Telediario Fin de Semana 1', que registra 1.160.000 personas y un 13,3% de share. El espacio de La 1 pierde más de un punto respecto a mayo y continúa a una considerable distancia del informativo de Antena 3.

El panorama cambia en la edición nocturna. 'Telediario Fin de Semana 2' se hace con el liderazgo gracias sobre todo al impulso del Mundial de fútbol. El espacio alcanza una media de 1.381.000 televidentes y un 14,8%, mejorando casi cuatro puntos respecto al mes anterior. Por detrás se sitúa 'Antena 3 Noticias Fin de Semana 2', que reúne a 1.093.000 personas y mantiene prácticamente intacto su resultado con un 12,3%.

El tercer puesto en ambas franjas vuelve a ser para 'Informativos Telecinco'. La edición de sobremesa firma un 7,8% junto a 687.000 televidentes, perdiendo seguimiento y cuota respecto a mayo. En cambio, la edición de noche mejora ligeramente hasta el 8,1%, aunque desciende a una media de 710.000 personas.

Entre las segundas cadenas, Cuatro revalida su liderazgo en la sobremesa. 'Noticias Cuatro 1' amplía incluso su ventaja sobre laSexta al alcanzar una media de 586.000 televidentes y un 8,6%, frente a los 493.000 y el 7,2% registrados por 'laSexta Noticias 14h'.

En la franja nocturna, sin embargo, el liderazgo continúa en manos de laSexta. 'laSexta Noticias 20h' reúne a 522.000 personas y firma un 6,4% de cuota, superando a 'Noticias Cuatro 2', que alcanza una media de 464.000 televidentes y un 5,7% de share.