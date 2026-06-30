Manuel Turizo sustituye a Luis Fonsi en la próxima edición de 'La Voz Kids'

Aunque la actual edición de 'La Voz Kids' encara ya su recta final en Antena 3, la cadena ya prepara la siguiente temporada del formato. Atresmedia ha anunciado este martes el equipo de coaches que ocupará los sillones rojos en la próxima edición: Ana Mena, Manuel Turizo, Edurne y Antonio Orozco serán los encargados de formar a las mejores voces infantiles del país bajo la conducción de Eva González.
La nueva temporada ya ha comenzado sus grabaciones y volverá a reunir a cuatro artistas de primer nivel que tendrán la misión de seleccionar a los concursantes durante las tradicionales Audiciones a ciegas. El objetivo volverá a ser encontrar a la mejor voz infantil en una edición que llegará próximamente a Antena 3.
Manuel Turizo toma el relevo de Luis Fonsi
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La principal novedad respecto a la edición que actualmente emite Antena 3 es la incorporación de Manuel Turizo, que sustituirá a Luis Fonsi en uno de los sillones rojos. El artista colombiano regresa así al formato después de haber ejercido como coach en la edición de 2025, en la que consiguió proclamarse vencedor gracias al triunfo del talent Lucas Paulano.
Los cuatro coaches compaginan su participación en el programa con una intensa actividad musical. Ana Mena sigue consolidándose como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional; Manuel Turizo continúa siendo uno de los cantantes latinos más escuchados del mundo; Edurne mantiene su carrera entre la música y la televisión, mientras que Antonio Orozco afronta una nueva etapa profesional tras celebrar sus 25 años de trayectoria sobre los escenarios.
'La Voz Kids' continúa liderando las noches del sábado
El anuncio llega cuando la actual edición de 'La Voz Kids' se encuentra en su recta final y mantiene un sólido rendimiento en audiencias. El talent show registra hasta el momento una media del 12,8% de cuota de pantalla, más de un millón de espectadores y 3,1 millones de contactos, situándose como el programa líder de la noche de los sábados.
Con estos resultados, el formato producido por ITV Studios Iberia para Antena 3 aventaja a sus principales competidores en 4,5 y 3,6 puntos, consolidándose como una de las apuestas de entretenimiento más fuertes de la cadena.