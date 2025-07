El Mundial de Clubes (30,4%) arrasa, 'Código 10' (10,3%) marca máximo y 'That's My Jam' se despide con un 10,2%

Por Redacción | |

El Mundial de Clubes se convierte en lo más visto del día gracias a la victoria del Real Madrid frente a la Juventus. El partido de fútbol reunió a un 30,4%, aunque esto luego no se vio traducido en una gran mejoría de 'La noche del gran show', pues solo se alzó +0,2 puntos respecto a su estreno, por lo que firmó un 10,1%.

La mayoría de las ofertas de la noche mantuvo datos muy similares, entre las que destaca 'Código 10', que creció +1,2 puntos a un 10,3% con el que anota su récord histórico. 'That's My Jam: Que el ritmo no pare' se despidió en La 1 con +0,5 puntos y un 10,2%, por lo que iguala su máximo de temporada.

Por otro lado, 'Renacer' sufrió un descenso de -0,9 puntos y se quedó en un 10,3%. En cuanto a laSexta, 'Tor' pinchó con un 3,2% al ceder -0,4 puntos. Siguiendo con Atresmedia, 'El hormiguero' puso fin a otra temporada con un 11,7%, dato afectado por el Mundial de Clubes, pero con el que fue capaz de superar a 'La revuelta' (8,3%) en su último duelo.

Prime time

La victoria del Real Madrid arrasa con un 30,4%

6,2% para 'First Dates', que pierde -1,8 puntos

'El intermedio' se deja -3 puntos al marca un 4,6%

5,1% registra 'Cifras y letras', que cede -1 punto

Máximo histórico para 'Código 10' (10,3%)

La 1

La Revuelta Juan José Millás - Clara Montes 966.000 8,3% That's my Jam: Que el ritmo no pare830.000 10,2%

La 2

Cifras y letras403.000 4,0% Cifras y letras568.000 5,1% Imma Tataranni La mujer que perdió la cabeza 229.000 1,9% Imma Tataranni La mujer que perdió la cabeza (2ª parte) 262.000 2,8%

Antena 3

El Hormiguero Carmen Machi 1.380.000 11,7% Renacer754.000 10,3%

Cuatro

First Dates421.000 4,0% First Dates729.000 6,2% Código 10623.000 10,3%

Telecinco

Fútbol: Mundial de clubes R. Madrid - Juventus 3.390.000 30,4% La noche del gran show745.000 10,1%

laSexta

laSexta clave433.000 4,4% El intermedio539.000 4,6% Tor, una historia de Carles Porta Rubén y los ingleses 288.000 3,2%

Late night

Idéntico 6,5% al de la semana pasada firma la reposición de 'That's my Jam'

-1,3 puntos se deja 'Renacer' (5,6%)

'El rey del mando' anota un 7,5% (-0,2)

'Tor' cede -0,2 puntos a un 3,1%

La 1

That's my Jam: Que el ritmo no pare251.000 6,5% La noche en 24h: Portada Víctor Claudín - Lara Hernández 101.000 5,4%

La 2

Imma Tataranni Lejos de los ojos 124.000 2,2% Imma Tataranni Lejos de los ojos (2ª parte) 78.000 2,7% Conciertos Radio 3 Nico saba 30.000 1,6%

Antena 3

Renacer163.000 5,6% Sportium game show45.000 2,6%

Cuatro

Código 10 (Continuación)623.000 10,3% Sportium game show109.000 6,0%

Telecinco

El rey del mando Espíritu deportivo 236.000 7,5% Gran Madrid show69.000 3,7%

laSexta

Tor, una historia de Carles Porta La fecha de la muerte 164.000 3,1% #Caso La sidrería 105.000 4,0% Pokerstars casino live64.000 3,7%

Sobremesa y tarde

'Aquí la Tierra' (6,7% y -1,6 puntos) sufre el impacto del fútbol

'Pasapalabra' sigue fortísimo con un 21,5% y +0,5 puntos

7,9% registra 'Todo es mentira' tras subir +1,1 puntos

5% para 'Zapeando', que se deja -1,4 puntos

'Tardear' (9,3%) cae del doble dígito al perder -1 punto

La 1

Malas lenguas696.000 8,0% Valle Salvaje807.000 10,3% La promesa1.063.000 14,3% El club de La promesa531.000 7,6% Aquí la Tierra509.000 6,7%

La 2

Saber y ganar711.000 7,7% Grandes documentales385.000 4,7% Incluye: - Los orígenes de la Australia tropical399.000 4,7% - Espiando en el océano Pensamientos 371.000 4,7% De tapas por España Cáceres: Ciudad museo, tierra de conquistadores 189.000 2,5% Malas lenguas355.000 4,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.136.000 12,8% Y ahora, Sonsoles772.000 10,2% Pasapalabra1.710.000 21,5%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM672.000 7,9% Lo sabe, no lo sabe354.000 4,9%

Telecinco

Tardear772.000 9,3% El diario de Jorge662.000 9,1%

laSexta

Zapeando435.000 5,0% Más vale tarde528.000 7,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1257.000 14,2% Mañaneros 360410.000 12,8% Mañaneros 360682.000 8,3%

La 2

That's English3.000 0,5% Inglés en TVE2.000 0,2% Turismo rural en el mundo16.000 1,5% El juego del amor En la inmensidad de los océanos 20.000 1,3% Agrosfera24.000 1,3% Seguridad vital 5.020.000 0,9% Ciencia maps Plataforma solar de Almería 17.000 0,7% Documenta222.000 0,9% Incluye: - Las siete maravillas del mundo antiguo Artemisa, la metamorfosis de un templo 22.000 0,9% El western de La 2 Cabalgando hacia el árbol del ahorcado 54.000 1,9% Jeopardy112.000 2,5% El cazador124.000 1,7% Saber y ganar218.000 2,3%

Antena 3

Espejo Público verano334.000 12,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Judías verdes a la jardinera 862.000 17,1% La ruleta de la suerte1.647.000 22,1%

Cuatro

Minutos musicales1.000 0,2% ¡Toma salami! Raíces y puntas 4.000 0,3% Alerta cobra En pleno corazón 29.000 2,0% Alerta cobra El ex 61.000 3,2% Alerta cobra Días de perros 73.000 3,3% En boca de todos171.000 5,3%

Telecinco

La mirada crítica166.000 11,3% El programa de AR354.000 15,2% Vamos a ver426.000 12,2% Vamos a ver más700.000 10,2%

laSexta

Óptima mayores, complementa tu pensión3.000 0,5% Aruser@s el humorning199.000 16,5% Aruser@s348.000 16,0% Al rojo vivo369.000 10,1%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa al conquistar a un 23,1%. En su particular duelo, 'Telediario 1' (12%) vence con facilidad a 'Informativos Telecinco 15:00' (9,9%) al sacarle algo más de 2 puntos. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' se apunta un 17,1%, mientras que 'Telediario 2' firma un 7,9%. 'Informativos Telecinco 21:00' anota un 6,5%.

La 1

Telediario matinal102.000 14,3% Telediario 11.129.000 12,0% Telediario 2790.000 7,9%

Antena 3

Noticias de la mañana145.000 14,3% Antena 3 Noticias 12.177.000 23,1% Antena 3 Noticias 21.729.000 17,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1444.000 6,0% El Desmarque Cuatro 1418.000 4,5% Noticias Cuatro 2380.000 5,1%

Telecinco

El matinal72.000 9,2% El matinal129.000 12,4% Informativos Telecinco 15:00939.000 9,9% Informativos Telecinco 21:00461.000 6,5% El desmarque mundial516.000 6,6%

laSexta

laSexta Noticias 14h695.000 8,6% laSexta Noticias: Jugones516.000 5,4% laSexta Noticias 20h647.000 8,6%

