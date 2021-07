Fotograma de 'Mujer'

Antena 3 no da tregua a la competencia de los martes gracias al inminente final de su serie turca estrella, 'Mujer'. Como parte del espacio 'Semana inolvidable', la ficción anotó un gran 18,7%, mejorando en +1,4 puntos los resultados de la semana anterior. Antes, 'Inocentes', la nueva apuesta de la cadena, marcaba un aceptable 13,4%. Telecinco no lograba imponerse con su cine, emitiendo la película "Yesterday", que se quedó con un discreto 11,7%, perdiendo -1,4 puntos desde el largometraje de la semana anterior.

'Lazos de sangre' en La 1, por su parte, perdía -2,9 puntos con su programa sobre María Teresa Campos, quedándose en un escueto 6,6%, y viéndose superado por 'Todo es verdad' en Cuatro, que anotaba un muy buen 7,7% (-0,1). En laSexta, 'The Flash' continuaba sin enganchar a la audiencia, marcando unos pobres 3% y 2,4% (-0,4 y -0,7).

Prime time

· 'Inocentes' (13,4%) y 'Mujer' (18,7%) se hacen con el liderazgo de la noche en Antena 3

· El cine de Telecinco pierde -1,4 y se queda en un 11,7% con "Yesterday"

· 'Lazos de sangre' baja -2,8 puntos y no pasa de un escueto 6,6%

· 'Todo es verdad' mantiene su buen ritmo y anota un 7,7% (-0,1)

· 'The Flash' continúa sin encontrar su público, quedándose en un 3% y 2,6%

Antena 3

'El Hormiguero stars' "Joaquín": 1.337.000 y 11,5% 'Semana inolvidable': 1.133.000 y 14,5% Incluye: - 'Inocentes': 1.602.000 y 13,4% - 'Mujer': 1.737.000 y 18,7%

Telecinco

'Cine 5 estrellas' "Yesterday (2019)": 1.341.000 y 11,7%

La 1

'Viaje al centro de la tele' "Otra cara de la moneda (2 parte)": 921.000 y 7,7% 'Lazos de sangre' "María Teresa Campos": 775.000 y 6,6% 'Lazos de sangre: el debate' "María Teresa Campos": 472.000 y 6,4%

laSexta

'laSexta clave': 435.000 y 4,6% 'El intermedio: the very best': 435.000 y 3,8% Incluye: 'The Flash' "Familia de renegados": 363.000 y 3% 'The Flash': 264.000 y 2,6%

Cuatro

'First dates': 416.000 y 4,1% 'Todo es verdad': 794.000 y 7,7%

La 2

'Espacios increíbles': 201.000 y 2% 'El comisario Montalbano' "El juego de los espejos": 570.000 y 4,8% 'La escapada costera de Gino en Italia': 243.000 y 2,5% 'Documentos tv' "Los "bots" del dinero": 120.000 y 1,9%

Late night

· La segunda emisión de la noche de 'Inocentes' anota un 11,8%

· 'Love is in the air' pierde -3,6 puntos y se queda en un 11,5%

· La gimnasia artística olímpica anota un 6,2% en La 1, mejorando los datos del cine de la semana anterior en +1,6

· 'El desmarque' sube +0,5 hasta un 3,9%

· El cine nocturno de laSexta sube +0,4 con la emisión de "Batman Forever" (3,6%)

Antena 3

'Inocentes': 531.000 y 11,8% 'Live casino': 108.000 y 4,5%

Telecinco

'Love is in the air': 553.000 y 11,5%

Cuatro

'El desmarque de cuatro': 151.000 y 3,9% 'Callejeros' "Sierpes": 71.000 y 2,9%

La 1

'Jo Tokio': 198.000 y 6,1% Incluye: - 'Jo gimnasia artística' "Equipo: femenino": 196.000 y 6,2%

laSexta

'Cine' "Batman forever": 155.000 y 3,6%

La 2

'Metropolis' "Vintage: arte urbano años 80": 71.000 y 1,8% 'Festivales de verano' "Silvia Pérez Cruz y Marco Mezquida": 31.000 y 1,2%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame' mejora sus resultados, subiendo +0,7 hasta un 17,6% en su edición naranja

· 'Dos vidas' cae -0,7 hasta un mal 5,7% tras los Juegos Olímpicos

· 'Pasapalabra' baja -0,9 pero mantiene un fantástico 20,5%

· 'Zapeando' pierde -1,2 puntos desde la semana anterior (5,7%)

· 'Todo es mentira' se resiente en sus resultados y se queda en un 4,5% (-1,3)

Telecinco

'Sálvame limón': 1.559.000 y 14,6% 'Sálvame naranja': 1.532.000 y 17,6% 'Sálvame tomate': 1.346.000 y 15,8%

La 1

'Tokyo en juegos': 828.000 y 7,7% 'Dos vidas': 559.000 y 5,7% 'Servir y proteger': 660.000 y 7,4% 'El cazador': 626.000 y 7,8% 'España directo': 493.000 y 6,2% 'Aquí la tierra': 701.000 y 7,9%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.145.000 y 11,6% 'Tierra amarga': 1.077.000 y 12,3% '¡Boom!': 888.000 y 11,3% 'Pasapalabra': 1.724.000 y 20,5%

laSexta

'Zapeando: previo': 482.000 y 4,4% 'Zapeando': 618.000 y 5,7% 'Más zapeando': 552.000 y 5,6% 'Más vale tarde: avance': 413.000 y 4,4% 'Más vale tarde': 428.000 y 5,2%

Cuatro

'Todo es mentira': 486.000 y 4,5% 'Todo es mentira bis': 444.000 y 4,6% 'Cuatro al día': 435.000 y 5,2% 'Cuatro al día a las 20h': 420.000 y 5,1%

La 2

'Saber y ganar': 713.000 y 6,5% 'Grandes documentales': 365.000 y 3,8% Incluye: - 'La naturaleza de nuestro planeta tierra' "Tierra firme": 416.000 y 4,1% - 'La isla Rottnest, el reino de los Quokka': 313.000 y 3,4% - 'La isla Rottnest, el reino de los Quokka': 274.000 y 2,9% 'Documenta2': 203.000 y 2,4% Incluye: - 'Civilizaciones' "¿Cómo miramos?": 203.000 y 2,4% 'Las recetas de Julie con Thierry Marx' "Tarta de limón": 119.000 y 1,5% 'Ruta vía de la plata' "Dehesas y mercaderes": 97.000 y 1,2% 'Las islas griegas con Julia Bradbury' "Chios": 118.000 y 1,3%

Mañana

· 'El programa del verano' baja -1,2 puntos pero mantiene su liderazgo con un gran 18,4%

· 'La ruleta de la suerte' no se relaja y se queda su franja, marcando un notable 19,1% (+0,2)

· Los Juegos Olímpicos de Tokyo anotan un 10,6% y un 10,8% de media en La 1

· 'Al rojo vivo' mejora ligeramente sus datos y sube a un 9,1% (+0,3)

· Las reposiciones de 'Callejeros viajeros' se quedan con pobres datos (2,1% y 1,6%)

Telecinco

'¡toma salami!' "Me paso el día bailando": 25.000 y 4,6% 'El programa del verano': 539.000 y 18,4% Incluye: - 'Entrevista' "Guillermo Fernández Vara": 370.000 y 20,4% - 'Entrevista' "Juan Jesús Vivas": 460.000 y 17,7% 'Ya es mediodía': 1.197.000 y 15,4%

Antena 3

'Espejo Público verano': 315.000 y 14% 'Mas espejo público verano': 356.000 y 10,1% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Patatas con guisantes": 814.000 y 13,9% 'La ruleta de la suerte': 1.610.000 y 19,1%

La 1

'Jo Tokyo': 94.000 y 10,6% Incluye: - 'Jo natación': 87.000 y 14,7% - 'Jo piragüismo' "K1 aguas bravas: femenino": 163.000 y 15,5% - 'Jo tenis' "A. Van uytvanck - G. Muguruza": 167.000 y 12,3% 'Jo Tokyo': 443.000 y 10,8% Incluye: - 'Jo bádminton' "España-estonia:masculino": 250.000 y 15,2% - 'Jo piragüismo' "K1 aguas bravas: femenino": 405.000 y 18,6% - 'Jo waterpolo' "Montenegro - España: masculino": 304.000 y 11,4% - 'Jo natación': 352.000 y 12% - 'Jo boxeo' "E. Reyes Pla - V. Levit: peso pesado": 344.000 y 11,3% - 'Jo hípica' "Doma clásica por equipos: masculino": 313.000 y 8,9% - 'Jo gimnasia artística' "Equipo: femenino": 628.000 y 9,5%

Cuatro

'Surferos TV': 13.000 y 1,6% 'Mejor llama a Kiko': 5.000 y 0,5% '¡Toma salami!: la tele que nos parió' "Míticos": 22.000 y 1,6% 'El bribón': 62.000 y 3,3% 'Alerta Cobra' "Drift": 79.000 y 3,2% 'Alerta Cobra' "En Vogue": 116.000 y 4,2% 'Alerta Cobra' "Asuntos de familia": 203.000 y 6,2% 'Alerta Cobra' "Operación midas": 246.000 y 5,3% 'Callejeros viajeros' "Florida": 148.000 y 2,1% 'Callejeros viajeros' "Playas de Miami": 158.000 y 1,6%

laSexta

'Minutos musicales': 10.000 y 2,1% 'En clave de noche': 1.000 y 0,1% '¿Quién vive ahí?': 17.000 y 1,5% '¿Quién vive ahí?': 52.000 y 3,6% '[email protected] fresh': 181.000 y 7,9% 'Al rojo vivo: previo': 192.000 y 6,4% 'Al rojo vivo': 519.000 y 9,1%

La 2

'Mi familia en la mochila. África para aventureros': 8.000 y 1% 'Ingles en TVE': 14.000 y 1,4% 'El mar arábigo' "El legado de una tortuga": 18.000 y 1,3% 'Agrosfera': 26.000 y 1,5% 'Mi familia en la mochila. África para aventureros': 22.000 y 1% 'Ciudades españolas patrimonio de la humanidad' "Santiago de Compostela": 33.000 y 1,3% 'Documenta2': 34.000 y 1,2% Incluye: - 'El día en que caminamos sobre la luna': 34.000 y 1,2% 'Espacios increíbles': 54.000 y 1,7% 'Mañanas de cine' "El capitán intrépido": 176.000 y 3,6% 'Historias naturales' "Asearse para vivir": 134.000 y 1,6% 'Las recetas de Julie con Thierry Marx' "Pollo asado": 203.000 y 1,9%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' se convierte, una vez más, en el espacio (entre los informativos y el resto) más visto del día, anotando un estupendo 19,7%, pese a bajar -1,2 puntos. El segundo espacio más visto es su versión nocturna, 'Antena 3 noticias 2', que anota un gran 18,5%, aunque pierde también -1,2 puntos. 'Informativos Telecinco 21:00' también baja, en su caso, -1 punto, hasta un 13,7%. 'Telediario 2' y 'laSexta noticias 20h' mantienen datos similares a la semana anterior, con un 10,3% y un 6,1% (-0,1 en ambos casos).

La 1

'Telediario 1': 1.030.000 y 9,3% 'Informativo territorial 2': 950.000 y 8,6% 'Telediario 2': 1.063.000 y 10,3% Incluye: - 'El tiempo 2': 1.273.000 y 11,3%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 142.000 y 19,5% 'Noticias de la mañana': 235.000 y 18,2% 'Antena 3 noticias 1': 2.172.000 y 19,7% 'Tu tiempo': 956.000 y 8,8% 'Antena 3 noticias 2': 1.789.000 y 18,5%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 60.000 y 8,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 180.000 y 18,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 230.000 y 17,5% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.720.000 y 15,6% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.356.000 y 13,7%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 232.000 y 2,1%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 842.000 y 8,4% 'laSexta noticias: jugones': 582.000 y 5,2% 'laSexta noticias 20h': 507.000 y 6,1%

Cadenas:

Pese a su liderazgo en el late night y el prime time, Antena 3 vuelve a quedarse con la segunda posición con un 14% frente al nuevo liderazgo de Telecinco, que baja hasta un 14,5%, quedándose ambas opciones a medio punto de distancia. La 1 conserva su tercer puesto, aunque desciende hasta un 8,2% de media. laSexta consigue recuperar la cuarta posición, aunque lo hace bajando hasta un 5,1%. Cuatro le acecha con un 4,9%. Completan el ranking TDP (3,4%), La 2 (2,9%), Nova (2,6%), Energy (2,6%), FDF (2,6%), Trece (2,2%) y Divinity (2,1%).