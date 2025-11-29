'La Voz' (11,9%) se recupera y lidera a muy poca distancia de '¡De viernes!', que baja a un 11,6%

Audiencias Viernes 28 de Noviembre de 2025
13,7%
12,0%
9,3%
7,1%
6,0%
3,5%
2,7%
2,2%
2,1%
1,9%
1,9%
1,7%
1,5%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,6%
0,5%
0,5%
0,0%
Después del subidón vivido en la celebración de su programa número 100, una semana después, '¡De viernes!' ha visto cómo sus datos han menguado. El programa de crónica social ha sufrido un descenso de -2,5 puntos que lo ha situado en un 11,6% que no le ha concedido el liderazgo de la noche.
El que se ha aprovechado de esta bajada ha sido 'La Voz', que remonta la caída sufrida en sus últimos Asaltos y llega a la Semifinal como líder. Con una mejoría de +0,7 puntos, alcanza un 11,9% que le permite dominar su franja. No obstante, la diferencia con '¡De viernes!' es muy escasa.
'Equipo de investigación' vive su mejor noche de la temporada al alcanzar su máximo con un 7%, lo que se traduce en un aumento de +0,6 puntos. Previamente, 'laSexta columna' marca un 5,5% (-0,5). En Cuatro, 'Uncharted' logra un 8% con el que dobla el dato de 'El blockbuster' de hace 7 días. El cine de La 1 se queda en un 7,5% con 'Criminal', que empeora en -1,4 puntos a la película del viernes pasado.
Carolina Perles fue la invitada de '¡De viernes!'
Prime time
- 'First Dates' se mantiene con un 7,3%
- 'La Voz' lidera con un 11,9% tras subir +0,7 puntos
- -2,5 puntos cae '¡De viernes!' (11,6%)
- 7,5% se apunta 'Criminal', que empeora al cine de La 1 en -1,4 puntos
- Máximo de temporada para 'Equipo de investigación' (7%)
Plan de c1ne 726.000 7,5%
Cifras y letras356.000 3,3%
Cifras y letras570.000 5,1%
Plano general 297.000 2,6%
Historia de nuestro cine: Presentación 284.000 3,3%
Incluye:
- Historia de nuestro cine: Película 315.000 3,5%
- Historia de nuestro cine: Coloquio 174.000 2,8%
La Voz: A punto de empezar1.026.000 9,0%
La Voz: Directos916.000 11,9%
First Dates544.000 5,0%
First Dates821.000 7,3%
El blockbuster 741.000 8,0%
¡De viernes!: Express823.000 7,2%
¡De viernes!857.000 11,6%
laSexta clave530.000 5,0%
laSexta columna 624.000 5,5%
Equipo de investigación 750.000 7,0%
Equipo de investigación 504.000 6,6%
'Equipo de investigación' dedica su programa a la trastienda del Black Friday
Late night
- Subida de +1,9 puntos para el cine de La 1 (8,2%)
- Los 'Grandes momentos' de 'La Voz' (9,9%) suman +2,2 puntos
- +2,7 puntos para el cine de Cuatro
Plan de c1ne 2 380.000 8,2%
Cine 135.000 6,1%
Los Durrell53.000 1,4%
La Voz: Directos (Continuación)916.000 11,9%
La voz: Grandes momentos252.000 9,9%
Cine Cuatro 227.000 5,7%
¡De viernes! (Continuación)857.000 11,6%
Gran Madrid show131.000 5,6%
Equipo de investigación 340.000 7,4%
Equipo de investigación 213.000 7,9%
Partido entre Alemania y España de la UEFA Nations League
Sobremesa y tarde
- El partido entre Alemania y España reúne a un 14,5%
- Aumento de +1,4 puntos para 'Pasapalabra' (20,8%)
- 'El diario de Jorge' se deja -1,1 puntos al firmar un 8,8%
- 6,5% registra 'Todo es mentira', que suma +0,4 puntos
- 'Zapeando' (6,5%) se eleva +1,2 puntos
Directo al grano867.000 10,8%
Valle Salvaje856.000 11,7%
La promesa866.000 11,4%
Malas lenguas1.070.000 13,1%
Previo fútbol: UEFA Nations League femenino 866.000 9,5%
Fútbol: UEFA Nations League femenino 1.562.000 14,5%
Saber y ganar578.000 6,8%
Grandes documentales298.000 3,8%
Incluye:
- El aliento del guepardo297.000 3,7%
- Hijos de Saliega301.000 4,0%
Malas lenguas534.000 7,1%
Espacios increíbles 166.000 2,0%
Reformas extraordinarias de George Clarke181.000 1,8%
Sueños de libertad1.150.000 13,8%
Y ahora, Sonsoles768.000 10,1%
Pasapalabra2.015.000 20,8%
Todo es mentira517.000 6,5%
Lo sabe, no lo sabe399.000 5,2%
El tiempo justo644.000 8,2%
El diario de Jorge674.000 8,8%
Agárrate al sillón703.000 7,5%
Zapeando537.000 6,5%
Más vale tarde450.000 6,0%
Silvia Intxaurrondo presenta 'La hora de La 1'
Mañana
- 'La hora de La 1' sigue imparable con un 19%
- 'La mirada crítica' flojea en Telecinco con un 7,5% y -0,5 puntos
- 7,2% alcanza 'En boca de todos' tras subir +0,6 puntos
- 9,8% para 'Al rojo vivo', que se alza +0,7 puntos
- -1,4 puntos se deja 'Espejo público' (10,7%) en una semana
La hora de La 1393.000 19,0%
Mañaneros 360430.000 15,9%
Mañaneros 360844.000 11,6%
Para todos La 217.000 1,7%
Se hace lo que se puede 6.000 0,4%
Se hace lo que se puede 10.000 0,5%
Ecos de la Edad de hielo16.000 0,8%
Aquí hay trabajo17.000 0,8%
Universo UNED18.000 0,8%
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña 21.000 1,0%
¡Qué animal! 27.000 1,2%
El escarabajo verde 38.000 1,7%
El western de La 2 87.000 2,8%
El cazador72.000 1,2%
Saber y ganar190.000 2,3%
Espejo público255.000 10,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 651.000 15,8%
La ruleta de la suerte1.452.000 22,3%
Love shopping tv6.000 0,6%
¡Toma salami! 12.000 0,8%
Alerta cobra 26.000 1,4%
Alerta cobra 53.000 2,6%
Alerta cobra 84.000 3,6%
En boca de todos199.000 7,2%
La mirada crítica140.000 7,5%
El programa de AR325.000 13,7%
Vamos a ver603.000 10,5%
Aruser@s el humorning227.000 15,1%
Aruser@s344.000 15,5%
Al rojo vivo310.000 9,8%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' arrasa con un espectacular 25,3% que se distancia en 10 puntos de 'Telediario 1' (15,3%). 'Informativos Telecinco 15:00' roza el doble dígito con un 9,9%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' conquista a un 18,9% y La 1 se queda sin telediario por el fútbol. 'Informativos Telecinco 21:00' marca un 7,9%.
Telediario matinal140.000 17,2%
Telediario 11.298.000 15,3%
Noticias de la mañana180.000 14,5%
Antena 3 Noticias 12.148.000 25,3%
Antena 3 Noticias 22.065.000 18,9%
Noticias Cuatro 1438.000 6,8%
El Desmarque Cuatro 1320.000 3,9%
Noticias Cuatro 2511.000 5,6%
El matinal38.000 5,4%
El matinal107.000 8,5%
Informativos Telecinco 15:00841.000 9,9%
Informativos Telecinco 21:00860.000 7,9%
laSexta Noticias 14h647.000 8,8%
laSexta Noticias: Jugones438.000 5,1%
laSexta Noticias 20h685.000 7,4%