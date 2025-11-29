'La Voz' (11,9%) se recupera y lidera a muy poca distancia de '¡De viernes!', que baja a un 11,6%

Por Redacción | |

Después del subidón vivido en la celebración de su programa número 100, una semana después, '¡De viernes!' ha visto cómo sus datos han menguado. El programa de crónica social ha sufrido un descenso de -2,5 puntos que lo ha situado en un 11,6% que no le ha concedido el liderazgo de la noche.

El que se ha aprovechado de esta bajada ha sido 'La Voz', que remonta la caída sufrida en sus últimos Asaltos y llega a la Semifinal como líder. Con una mejoría de +0,7 puntos, alcanza un 11,9% que le permite dominar su franja. No obstante, la diferencia con '¡De viernes!' es muy escasa.

'Equipo de investigación' vive su mejor noche de la temporada al alcanzar su máximo con un 7%, lo que se traduce en un aumento de +0,6 puntos. Previamente, 'laSexta columna' marca un 5,5% (-0,5). En Cuatro, 'Uncharted' logra un 8% con el que dobla el dato de 'El blockbuster' de hace 7 días. El cine de La 1 se queda en un 7,5% con 'Criminal', que empeora en -1,4 puntos a la película del viernes pasado.

Carolina Perles fue la invitada de '¡De viernes!'

Prime time

'First Dates' se mantiene con un 7,3%

'La Voz' lidera con un 11,9% tras subir +0,7 puntos

-2,5 puntos cae '¡De viernes!' (11,6%)

7,5% se apunta 'Criminal', que empeora al cine de La 1 en -1,4 puntos

Máximo de temporada para 'Equipo de investigación' (7%)

La 1

Plan de c1ne Criminal 726.000 7,5%

La 2

Cifras y letras356.000 3,3% Cifras y letras570.000 5,1% Plano general Rafael Álvarez El brujo 297.000 2,6% Historia de nuestro cine: Presentación Colegas 284.000 3,3% Incluye: - Historia de nuestro cine: Película Colegas 315.000 3,5% - Historia de nuestro cine: Coloquio Colegas 174.000 2,8%

Antena 3

La Voz: A punto de empezar1.026.000 9,0% La Voz: Directos916.000 11,9%

Cuatro

First Dates544.000 5,0% First Dates821.000 7,3% El blockbuster Uncharted 741.000 8,0%

Telecinco

¡De viernes!: Express823.000 7,2% ¡De viernes!857.000 11,6%

laSexta

laSexta clave530.000 5,0% laSexta columna Tecnoligarcas: La dictadura que viene 624.000 5,5% Equipo de investigación La trastienda del Black Friday 750.000 7,0% Equipo de investigación Lucha de gigantes 504.000 6,6%

'Equipo de investigación' dedica su programa a la trastienda del Black Friday

Late night

Subida de +1,9 puntos para el cine de La 1 (8,2%)

Los 'Grandes momentos' de 'La Voz' (9,9%) suman +2,2 puntos

+2,7 puntos para el cine de Cuatro

La 1

Plan de c1ne 2 McFarland 380.000 8,2% Cine Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire) 135.000 6,1%

La 2

Los Durrell53.000 1,4%

Antena 3

La Voz: Directos (Continuación)916.000 11,9% La voz: Grandes momentos252.000 9,9%

Cuatro

Cine Cuatro La purga: Infinita 227.000 5,7%

Telecinco

¡De viernes! (Continuación)857.000 11,6% Gran Madrid show131.000 5,6%

laSexta

Equipo de investigación Camisetas de fútbol: Furor millonario 340.000 7,4% Equipo de investigación La reventa de zapatillas 213.000 7,9%

Partido entre Alemania y España de la UEFA Nations League

Sobremesa y tarde

El partido entre Alemania y España reúne a un 14,5%

Aumento de +1,4 puntos para 'Pasapalabra' (20,8%)

'El diario de Jorge' se deja -1,1 puntos al firmar un 8,8%

6,5% registra 'Todo es mentira', que suma +0,4 puntos

'Zapeando' (6,5%) se eleva +1,2 puntos

La 1

Directo al grano867.000 10,8% Valle Salvaje856.000 11,7% La promesa866.000 11,4% Malas lenguas1.070.000 13,1% Previo fútbol: UEFA Nations League femenino Alemania - España 866.000 9,5% Fútbol: UEFA Nations League femenino Alemania - España 1.562.000 14,5%

La 2

Saber y ganar578.000 6,8% Grandes documentales298.000 3,8% Incluye: - El aliento del guepardo297.000 3,7% - Hijos de Saliega301.000 4,0% Malas lenguas534.000 7,1% Espacios increíbles La aventura islandesa de George 166.000 2,0% Reformas extraordinarias de George Clarke181.000 1,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.150.000 13,8% Y ahora, Sonsoles768.000 10,1% Pasapalabra2.015.000 20,8%

Cuatro

Todo es mentira517.000 6,5% Lo sabe, no lo sabe399.000 5,2%

Telecinco

El tiempo justo644.000 8,2% El diario de Jorge674.000 8,8% Agárrate al sillón703.000 7,5%

laSexta

Zapeando537.000 6,5% Más vale tarde450.000 6,0%

Silvia Intxaurrondo presenta 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1393.000 19,0% Mañaneros 360430.000 15,9% Mañaneros 360844.000 11,6%

La 2

Para todos La 217.000 1,7% Se hace lo que se puede Límites 6.000 0,4% Se hace lo que se puede Vínculo 10.000 0,5% Ecos de la Edad de hielo16.000 0,8% Aquí hay trabajo17.000 0,8% Universo UNED18.000 0,8% Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña De Colchester a Chadwell Heath 21.000 1,0% ¡Qué animal! Vulnerables 27.000 1,2% El escarabajo verde En carne viva 38.000 1,7% El western de La 2 Desafío en Río Bravo 87.000 2,8% El cazador72.000 1,2% Saber y ganar190.000 2,3%

Antena 3

Espejo público255.000 10,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Gambones al horno 651.000 15,8% La ruleta de la suerte1.452.000 22,3%

Cuatro

Love shopping tv6.000 0,6% ¡Toma salami! Al mal tiempo, buena cara 12.000 0,8% Alerta cobra La rehén 26.000 1,4% Alerta cobra Joven, mujer y altamente explosiva 53.000 2,6% Alerta cobra El expediente Stiller 84.000 3,6% En boca de todos199.000 7,2%

Telecinco

La mirada crítica140.000 7,5% El programa de AR325.000 13,7% Vamos a ver603.000 10,5%

laSexta

Aruser@s el humorning227.000 15,1% Aruser@s344.000 15,5% Al rojo vivo310.000 9,8%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa con un espectacular 25,3% que se distancia en 10 puntos de 'Telediario 1' (15,3%). 'Informativos Telecinco 15:00' roza el doble dígito con un 9,9%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' conquista a un 18,9% y La 1 se queda sin telediario por el fútbol. 'Informativos Telecinco 21:00' marca un 7,9%.

La 1

Telediario matinal140.000 17,2% Telediario 11.298.000 15,3%

Antena 3

Noticias de la mañana180.000 14,5% Antena 3 Noticias 12.148.000 25,3% Antena 3 Noticias 22.065.000 18,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1438.000 6,8% El Desmarque Cuatro 1320.000 3,9% Noticias Cuatro 2511.000 5,6%

Telecinco

El matinal38.000 5,4% El matinal107.000 8,5% Informativos Telecinco 15:00841.000 9,9% Informativos Telecinco 21:00860.000 7,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h647.000 8,8% laSexta Noticias: Jugones438.000 5,1% laSexta Noticias 20h685.000 7,4%

