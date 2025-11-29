FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 28 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' (1,5%) es superado por 'Caso cerrado' en lo más visto de Ten y FDF lidera

Nova ocupa medio ranking, pero 'La que se avecina' conquista la primera plaza.

Por RedacciónPublicado: Sábado 29 Noviembre 2025 10:00 (hace 7 horas)

Audiencias Viernes 28 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    13,7%

  • logola1

    12,0%

  • logotelecinco

    9,3%

  • logolasexta

    7,1%

  • logocuatro

    6,0%

  • logola2

    3,5%

  • logofdf

    2,7%

  • logoenergy

    2,2%

  • logonova

    2,1%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logoneox

    1,5%

  • logobemadtv

    1,3%

  • logodkiss

    1,3%

  • logoboing

    1,1%

  • logodivinity

    1,1%

  • logocanal24horas

    1,0%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logoclan

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

FDF logra el liderazgo del día con bastante distancia respecto a sus competidores, ya que anota un 2,7%. Además, coloca dos episodios de 'La que se avecina' entre lo más visto, uno de ellos en la primera posición con un 3% y 298.000 espectadores. De esta manera, supera por tan solo 2.000 espectadores a 'Cuando me enamoro', en Nova. Cabe señalar que esta cadena ocupa la mitad del top 10.

El bronce va a parar a 'Tu cine', de Trece, que marca un 2,9%. Además, la cadena también coloca 'Cine western' (3,7%). El último hueco es para Atreseries con 'Regreso al paraíso' (2,5%). Por otro lado, 'No somos nadie' se queda en un 1,5% y 119.000 espectadores que es superado por 'Caso cerrado' (121.000 y 1,1%).

'La que se avecina' firma lo más visto
Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Viernes, 28 de Noviembre de 2025

FDF 2,7%

Energy 2,2%

Nova 2,1%

TRECE 1,9%

Atreseries 1,9%

DMAX 1,7%

Neox 1,5%

BEMADtv 1,3%

DKiss 1,3%

Divinity 1,1%

Boing 1,1%

Canal 24 Horas 1,0%

Paramount Network 1,0%

Mega (España) 1,0%

Ten 1,0%

Clan TVE 0,6%

Teledeporte 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un mayorista entretenido, un ...
22:20
23:58
298.000
3,0%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
296.000
3,0%
TRECE
Tu cine Llega un jinete libre y salvaje
19:49
21:59
295.000
2,9%
Atreseries
Regreso al paraíso
21:59
23:04
279.000
2,5%
TRECE
Cine western Gloriosos camaradas
17:36
19:49
277.000
3,7%
FDF
La que se avecina Un aerofóbico, un mayorista ...
20:21
22:20
253.000
2,4%
Nova
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,9%
Nova
Amor sin límite
21:30
23:00
237.000
2,1%
Nova
Sortilegio
16:30
18:20
237.000
3,1%
Nova
Vino el amor
18:20
20:00
232.000
3,0%

Ranking FDF (2,7%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un mayorista entretenido, un ...
22:20
23:58
298.000
3,0%
FDF
La que se avecina Un aerofóbico, un mayorista ...
20:21
22:20
253.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una subasta, una crema para ...
14:56
16:49
231.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un onanista, un niño robado y ...
16:49
18:47
225.000
3,0%
FDF
La que se avecina Un asexual, unas amiguis y un ...
23:58
25:55
179.000
3,4%

Ranking Energy (2,2%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:18
26:29
186.000
2,3%
Energy
C. S. I. Buen cambio
16:37
17:33
169.000
2,1%
Energy
C. S. I. Cajón y entierro
17:33
18:31
155.000
2,1%
Energy
C. S. I. Los requisitos del señor Johnson
18:31
19:19
141.000
1,9%
Energy
C. S. I. Amigos y amantes
19:19
20:18
125.000
1,5%

Ranking Nova (2,1%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:30
296.000
3,0%
Nova
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,9%
Nova
Amor sin límite
21:30
23:00
237.000
2,1%
Nova
Sortilegio
16:30
18:20
237.000
3,1%
Nova
Vino el amor
18:20
20:00
232.000
3,0%

Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine Llega un jinete libre y salvaje
19:49
21:59
295.000
2,9%
TRECE
Cine western Gloriosos camaradas
17:36
19:49
277.000
3,7%
TRECE
Classics Espartaco
22:07
25:25
135.000
1,6%
TRECE
Sesión doble Sansón y Dalila (1949)
14:50
17:33
132.000
1,6%
TRECE
Santa misa
11:00
11:39
62.000
2,9%

Ranking Atreseries (1,9%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Regreso al paraíso
21:59
23:04
279.000
2,5%
Atreseries
Crimen en el paraíso
23:04
26:04
182.000
2,9%
Atreseries
Regreso al paraíso
20:57
21:59
176.000
1,6%
Atreseries
Hudson y Rex
19:14
20:04
171.000
2,2%
Atreseries
Hudson y Rex
17:46
18:29
167.000
2,3%

Ranking DMAX (1,7%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Arqueología en el hielo
23:20
24:05
163.000
1,9%
DMAX
Arqueología en el hielo Campo de batalla ...
22:25
23:14
161.000
1,5%
DMAX
Arqueología en el hielo Las mujeres de ...
21:30
22:19
155.000
1,4%
DMAX
Perdidos con terry o'quinn
19:43
20:31
132.000
1,5%
DMAX
Expedición al pasado
15:17
16:13
129.000
1,5%

Ranking Neox (1,5%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
16:52
17:15
196.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
18:51
19:10
194.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:59
16:26
191.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
17:15
17:35
184.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
18:25
18:51
183.000
2,5%

Ranking BEMADtv (1,3%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El justiciero de la ciudad
22:00
23:40
159.000
1,5%
BEMADtv
Cine Mensajero de la muerte
23:40
25:12
119.000
1,8%
BEMADtv
Cine Una historia del Bronx
15:33
17:49
117.000
1,4%
BEMADtv
Cine Crash (colisión)
20:00
22:00
109.000
1,1%
BEMADtv
Cine La guerra de Hart
17:49
20:00
87.000
1,1%

Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La doctora Lee: Los mejores momentos
23:09
24:04
180.000
2,0%
DKiss
La doctora Lee: Los mejores momentos
22:14
23:09
176.000
1,6%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:04
25:00
130.000
2,1%
DKiss
Hermanas y asesinas
18:15
19:09
107.000
1,4%
DKiss
Home Town
21:21
22:14
101.000
0,9%

Ranking Divinity (1,1%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:20
22:16
120.000
1,1%
Divinity
9-1-1
23:03
23:56
109.000
1,2%
Divinity
9-1-1
23:56
24:45
100.000
1,5%
Divinity
9-1-1
22:16
23:03
100.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio
20:21
21:20
95.000
0,9%

Ranking Boing (1,1%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Polar express
21:29
23:22
211.000
1,9%
Boing
Cine Pokémon: Detective Pikachu
19:24
21:18
114.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:29
15:51
105.000
1,2%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:19
17:41
79.000
1,1%
Boing
Los Thunderman Cita de emergencia
23:25
23:46
70.000
0,8%

Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:25
96.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:26
95.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:30
22:00
84.000
0,8%
Canal 24 Horas
Europa 2025
22:26
22:59
82.000
0,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:00
21:30
70.000
0,6%

Ranking Paramount Network (1,0%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los misterios de Murdoch El predicador James ...
16:14
17:10
118.000
1,5%
Paramount Network
Cine Operación Awol-72
22:05
23:48
109.000
1,0%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch El fantástico señor ...
17:10
18:07
107.000
1,4%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El mirón
20:03
22:05
104.000
1,0%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Pequeños ...
18:07
20:03
104.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
18:03
18:55
118.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:25
17:08
115.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:55
19:47
104.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:08
18:03
100.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:16
16:25
97.000
1,1%

Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
21:44
22:45
121.000
1,1%
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
119.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
14:34
15:45
103.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
20:42
21:44
97.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
13:41
14:34
66.000
1,2%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
26:12
26:29
58.000
2,6%
Clan TVE
Cine Cómo perder a un chico en 10 días
23:13
24:59
56.000
0,7%
Clan TVE
La noche Clan
20:41
23:12
52.000
0,5%
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
25:01
26:12
44.000
1,2%
Clan TVE
La tarde Clan
17:19
20:39
34.000
0,4%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Baloncesto: Liga U 22 R. Madrid - ...
18:02
19:49
89.000
1,2%
Teledeporte
Balonmano: Campeonato del mundo femenino España ...
20:30
21:59
68.000
0,6%
Teledeporte
Post fútbol: UEFA Nations League femenino ...
22:24
23:13
54.000
0,5%
Teledeporte
Ciclismo: Titan desert resumen Almería
17:21
17:47
41.000
0,6%
Teledeporte
Golf: Ladies european tour femenino Andalucia ...
15:08
17:21
29.000
0,3%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Belleza negra
15:36
17:30
88.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Django desafía a Sartana
23:05
24:37
73.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Winchester Bill
21:36
23:05
55.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:34
19:25
40.000
0,5%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:30
28.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Distrito 13
22:00
23:25
87.000
0,8%
Squirrel
Cine El capitan barbanegra(2 parte)
16:50
18:21
79.000
1,0%
Squirrel
Cine El reto del samurai
20:03
22:00
63.000
0,6%
Squirrel
Cine Aladino
18:21
20:03
59.000
0,8%
Squirrel
Cine Speed asesino
23:25
25:17
57.000
0,8%
