'No somos nadie' (1,5%) es superado por 'Caso cerrado' en lo más visto de Ten y FDF lidera

FDF logra el liderazgo del día con bastante distancia respecto a sus competidores, ya que
anota un 2,7%. Además, coloca dos episodios de ' La que se avecina' entre lo más visto, uno de ellos en la primera posición con un 3% y 298.000 espectadores. De esta manera, supera por tan solo 2.000 espectadores a 'Cuando me enamoro', en Nova. Cabe señalar que esta cadena ocupa la mitad del top 10.
El bronce va a parar a 'Tu cine', de Trece,
que marca un 2,9%. Además, la cadena también coloca 'Cine western' (3,7%). El último hueco es para Atreseries con 'Regreso al paraíso' (2,5%). Por otro lado, ' No somos nadie' se queda en un 1,5% y 119.000 espectadores que es superado por 'Caso cerrado' (121.000 y 1,1%).
'La que se avecina' firma lo más visto
Ranking cadenas TDT Viernes, 28 de Noviembre de 2025
2,7%
2,2%
2,1%
1,9%
1,9%
1,7%
1,5%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,6%
0,5%
0,5% Ranking programas TDT Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Un mayorista entretenido, un ...
22:20
23:58
298.000
3,0%
Cuando me enamoro
20:00
21:30
296.000
3,0%
Tu cine
Llega un jinete libre y salvaje
19:49
21:59
295.000
2,9%
Regreso al paraíso
21:59
23:04
279.000
2,5%
Cine western
Gloriosos camaradas
17:36
19:49
277.000
3,7%
La que se avecina
Un aerofóbico, un mayorista ...
20:21
22:20
253.000
2,4%
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,9%
Amor sin límite
21:30
23:00
237.000
2,1%
Sortilegio
16:30
18:20
237.000
3,1%
Vino el amor
18:20
20:00
232.000
3,0%
Ranking FDF (
2,7%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Un mayorista entretenido, un ...
22:20
23:58
298.000
3,0%
La que se avecina
Un aerofóbico, un mayorista ...
20:21
22:20
253.000
2,4%
La que se avecina
Una subasta, una crema para ...
14:56
16:49
231.000
2,7%
La que se avecina
Un onanista, un niño robado y ...
16:49
18:47
225.000
3,0%
La que se avecina
Un asexual, unas amiguis y un ...
23:58
25:55
179.000
3,4%
Ranking Energy (
2,2%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:18
26:29
186.000
2,3%
C. S. I.
Buen cambio
16:37
17:33
169.000
2,1%
C. S. I.
Cajón y entierro
17:33
18:31
155.000
2,1%
C. S. I.
Los requisitos del señor Johnson
18:31
19:19
141.000
1,9%
C. S. I.
Amigos y amantes
19:19
20:18
125.000
1,5%
Ranking Nova (
2,1%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando me enamoro
20:00
21:30
296.000
3,0%
Emanet
15:00
16:30
243.000
2,9%
Amor sin límite
21:30
23:00
237.000
2,1%
Sortilegio
16:30
18:20
237.000
3,1%
Vino el amor
18:20
20:00
232.000
3,0%
Ranking TRECE (
1,9%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine
Llega un jinete libre y salvaje
19:49
21:59
295.000
2,9%
Cine western
Gloriosos camaradas
17:36
19:49
277.000
3,7%
Classics
Espartaco
22:07
25:25
135.000
1,6%
Sesión doble
Sansón y Dalila (1949)
14:50
17:33
132.000
1,6%
Santa misa
11:00
11:39
62.000
2,9%
Ranking Atreseries (
1,9%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Regreso al paraíso
21:59
23:04
279.000
2,5%
Crimen en el paraíso
23:04
26:04
182.000
2,9%
Regreso al paraíso
20:57
21:59
176.000
1,6%
Hudson y Rex
19:14
20:04
171.000
2,2%
Hudson y Rex
17:46
18:29
167.000
2,3%
Ranking DMAX (
1,7%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Arqueología en el hielo
23:20
24:05
163.000
1,9%
Arqueología en el hielo
Campo de batalla ...
22:25
23:14
161.000
1,5%
Arqueología en el hielo
Las mujeres de ...
21:30
22:19
155.000
1,4%
Perdidos con terry o'quinn
19:43
20:31
132.000
1,5%
Expedición al pasado
15:17
16:13
129.000
1,5%
Ranking Neox (
1,5%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
16:52
17:15
196.000
2,5%
The Big Bang Theory
18:51
19:10
194.000
2,6%
Los Simpson
15:59
16:26
191.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:15
17:35
184.000
2,5%
The Big Bang Theory
18:25
18:51
183.000
2,5%
Ranking BEMADtv (
1,3%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El justiciero de la ciudad
22:00
23:40
159.000
1,5%
Cine
Mensajero de la muerte
23:40
25:12
119.000
1,8%
Cine
Una historia del Bronx
15:33
17:49
117.000
1,4%
Cine
Crash (colisión)
20:00
22:00
109.000
1,1%
Cine
La guerra de Hart
17:49
20:00
87.000
1,1%
Ranking DKiss (
1,3%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La doctora Lee: Los mejores momentos
23:09
24:04
180.000
2,0%
La doctora Lee: Los mejores momentos
22:14
23:09
176.000
1,6%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:04
25:00
130.000
2,1%
Hermanas y asesinas
18:15
19:09
107.000
1,4%
Home Town
21:21
22:14
101.000
0,9%
Ranking Divinity (
1,1%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:20
22:16
120.000
1,1%
9-1-1
23:03
23:56
109.000
1,2%
9-1-1
23:56
24:45
100.000
1,5%
9-1-1
22:16
23:03
100.000
0,9%
Tu casa a juicio
20:21
21:20
95.000
0,9%
Ranking Boing (
1,1%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Polar express
21:29
23:22
211.000
1,9%
Cine
Pokémon: Detective Pikachu
19:24
21:18
114.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
15:29
15:51
105.000
1,2%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:19
17:41
79.000
1,1%
Los Thunderman
Cita de emergencia
23:25
23:46
70.000
0,8%
Ranking Canal 24 Horas (
1,0%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
23:00
23:25
96.000
0,9%
Informativo 24h
22:00
22:26
95.000
0,8%
Informativo 24h
21:30
22:00
84.000
0,8%
Europa 2025
22:26
22:59
82.000
0,7%
Informativo 24h
21:00
21:30
70.000
0,6%
Ranking Paramount Network (
1,0%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Murdoch
El predicador James ...
16:14
17:10
118.000
1,5%
Cine
Operación Awol-72
22:05
23:48
109.000
1,0%
Los misterios de Murdoch
El fantástico señor ...
17:10
18:07
107.000
1,4%
Los asesinatos de Midsomer
El mirón
20:03
22:05
104.000
1,0%
Los asesinatos de Midsomer
Pequeños ...
18:07
20:03
104.000
1,4%
Ranking Mega (España) (
1,0%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
18:03
18:55
118.000
1,6%
Vida bajo cero
16:25
17:08
115.000
1,4%
Vida bajo cero
18:55
19:47
104.000
1,4%
Vida bajo cero
17:08
18:03
100.000
1,3%
Vida bajo cero
15:16
16:25
97.000
1,1%
Ranking Ten (
1,0%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
21:44
22:45
121.000
1,1%
No somos nadie
15:45
19:45
119.000
1,5%
Caso cerrado
14:34
15:45
103.000
1,3%
Caso cerrado
20:42
21:44
97.000
0,9%
Caso cerrado
13:41
14:34
66.000
1,2%
Ranking Clan TVE (
0,6%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura
Laura y el misterio del ...
26:12
26:29
58.000
2,6%
Cine
Cómo perder a un chico en 10 días
23:13
24:59
56.000
0,7%
La noche Clan
20:41
23:12
52.000
0,5%
Los misterios de Laura
Laura y el misterio de la ...
25:01
26:12
44.000
1,2%
La tarde Clan
17:19
20:39
34.000
0,4%
Ranking Teledeporte (
0,5%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Baloncesto: Liga U 22
R. Madrid - ...
18:02
19:49
89.000
1,2%
Balonmano: Campeonato del mundo femenino
España ...
20:30
21:59
68.000
0,6%
Post fútbol: UEFA Nations League femenino ...
22:24
23:13
54.000
0,5%
Ciclismo: Titan desert resumen
Almería
17:21
17:47
41.000
0,6%
Golf: Ladies european tour femenino
Andalucia ...
15:08
17:21
29.000
0,3%
Ranking Real Madrid TV (
0,5%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Belleza negra
15:36
17:30
88.000
1,1%
Cine
Django desafía a Sartana
23:05
24:37
73.000
0,9%
Cine
Winchester Bill
21:36
23:05
55.000
0,5%
Ciudad Real Madrid
17:34
19:25
40.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:36
21:30
28.000
0,3%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Distrito 13
22:00
23:25
87.000
0,8%
Cine
El capitan barbanegra(2 parte)
16:50
18:21
79.000
1,0%
Cine
El reto del samurai
20:03
22:00
63.000
0,6%
Cine
Aladino
18:21
20:03
59.000
0,8%
Cine
Speed asesino
23:25
25:17
57.000
0,8%