'MasterChef 14' se estrena con un 13,6%, 'El precio de...' apunta un 11,9% y 'En tierra lejana' cede a un 9,6%

Audiencias Lunes 30 de Marzo de 2026
12,7%
12,6%
10,1%
5,9%
5,3%
3,7%
2,4%
2,2%
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Programa relacionado
MasterChef
2013 - Act
España
Talent Cocina
Popularidad: #29 de 2.158
- 63
- 11
La 14ª edición de 'MasterChef' ya se ha estrenado con un cambio en el jurado y con un breve adelanto en su horario. Este arranque empezó a las 22:30, consiguiendo que más espectadores lo vieran sin prolongarse hasta altas horas de la madrugada. De este modo, contó con un total de 1.010.000 espectadores, superando al estreno de la edición anterior, aunque su share sí que descendió al 13,6%, siendo la menor cuota de un programa 1, sin contar la primera edición.
|Histórico de audiencias de 'MasterChef', en La 1
|Año
|Edición
|Espectadores
|Share
|2013
|Primera edición
|2.058.000
|11%
|2014
|Segunda edición
|2.852.000
|16,5%
|2015
|Tercera edición
|3.051.000
|16%
|2016
|Cuarta edición
|2.722.000
|15,5%
|2017
|Quinta edición
|2.362.000
|16,7%
|2018
|Sexta edición
|2.544.000
|16,8%
|2019
|Séptima edición
|2.176.000
|21%
|2020
|Octava edición
|2.658.000
|20%
|2021
|Novena edición
|1.574.000
|15%
|2022
|Décima edición
|1.639.000
|14,9%
|2023
|Undécima edición
|1.531.000
|13,8%
|2024
|Duodécima edición
|1.088.000
|14,6%
|2025
|Decimotercera edición
|859.000
|14,4%
|2026
|Decimocuarta edición
|1.010.000
|13,6%
Tras ofrecer la semana anterior el debate en directo de 'Casados a primera vista' con un 15,2%, ahora Telecinco estrena una nueva entrega de 'El precio de...' centrada en Cantora, espacio que firma un 11,9%, contando con 786.000 espectadores. Reúne más 'En tierra lejana' en Antena 3 (846.000), aunque su share es de un 9,9%, perdiendo -2,7 puntos respecto al lunes anterior.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
'Fuera de cobertura' mejoró tres décimas con su episodio titulado 'Las apariciones marianas de Medjugorje' apuntando un 5,2% y creciendo casi 100.000 espectadores en Cuatro. Por su parte, 'El taquillazo' de laSexta perdió -1,1 puntos al emitir 'Conspiración en Hollywood', película con la que anotó un 4,8% de cuota de pantalla.
Fotograma del especial de 'El precio de...' sobre Cantora
Prime time
- 'MasterChef' supera en espectadores el estreno de la edición anterior
- Vuelve 'El precio de...' y lo hace con un 11,9% en Telecinco
- Pérdida de -2,7 puntos para el capítulo de 'En tierra lejana'
La revuelta 1.413.000 11,7%
MasterChef1.010.000 13,6%
Cifras y letras722.000 6,3%
Cifras y letras705.000 5,8%
Cine clásico 282.000 2,9%
El hormiguero 20 años juntos 1.351.000 11,2%
En tierra lejana846.000 9,6%
First Dates467.000 4,4%
Horizonte780.000 6,6%
Fuera de cobertura 469.000 5,2%
First Dates1.161.000 9,6%
El precio de... 786.000 11,9%
La sexta clave490.000 4,7%
El intermedio: the very best617.000 5,2%
El taquillazo 409.000 4,8%
La protagonista de 'En tierra lejana' mira preocupada en esta escena de la serie
Late night
- Gran 11,3% para 'Comerse el mundo' en La 1
- La saga de 'Torrente' en laSexta se desinfla con la segunda parte (3,8%)
- 4% y 2,6% para las reposiciones de 'Fuera de cobertura'
Comerse el mundo con Peña 255.000 11,3%
Cine 68.000 1,8%
En tierra lejana255.000 6,7%
Sportium game show72.000 3,6%
Fuera de cobertura 207.000 4,0%
Fuera de cobertura 81.000 2,6%
Gran Madrid show129.000 6,1%
Cine 132.000 3,8%
Imagen de este capítulo de 'Valle salvaje'
Sobremesa y tarde
- Las series diarias de La 1 firman un 10,1% y un 11,7%
- 'Pasapalabra' crece 7 décimas al apuntar un 19,1%
- Gran 11,7% para '¡Allá tú!', que sube +2,2 puntos
Directo al grano860.000 10,2%
Valle Salvaje724.000 10,1%
La promesa834.000 11,7%
Malas lenguas880.000 11,6%
Aquí la Tierra1.104.000 12,4%
Saber y ganar605.000 6,5%
Grandes documentales313.000 3,8%
La corriente de Humboldt 323.000 3,8%
Belleza y seducción en la naturaleza 293.000 3,8%
Malas lenguas557.000 7,8%
Sukha180.000 2,3%
Trivial Pursuit283.000 2,8%
Sueños de libertad1.295.000 14,6%
Y ahora sonsoles703.000 9,5%
Pasapalabra1.706.000 19,1%
Todo es mentira503.000 6,1%
Lo sabe no lo sabe428.000 6,0%
El tiempo justo792.000 9,7%
El diario de Jorge780.000 10,8%
¡Allá tú!1.013.000 11,7%
Zapeando518.000 5,9%
Más vale tarde406.000 5,6%
Lucrecia, la 'trumpista' que critica a Pedro Sánchez por imitar a Donald Trump, acude a 'Espejo público'
Mañana
- 9,8% para 'Espejo público', que cede un punto en una semana
- 'La hora de La 1' (19,5%) sigue fuerte en La 1 (+0,2)
- Pérdida de dos puntos para 'El programa de Ana Rosa' (11,6%)
La hora de La 1334.000 19,5%
Mañaneros 360439.000 14,5%
Mañaneros 360916.000 11,5%
Lugares indomitos. La gran barrera de coral 8.000 0,7%
Escala humana 9.000 0,6%
Escala humana 11.000 0,6%
Italiana tv magazine10.000 0,5%
Escapadas extraordinarias28.000 1,2%
El viento, motor del cambio climático25.000 1,0%
El western de la 2 64.000 2,2%
El cazador109.000 2,0%
El cazador196.000 2,2%
Espejo público247.000 9,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 733.000 15,5%
La ruleta de la suerte1.488.000 20,2%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 4.000 0,4%
Alerta cobra 8.000 0,6%
Alerta cobra 17.000 1,0%
Alerta cobra 34.000 1,6%
En boca de todos241.000 7,9%
La mirada crítica88.000 6,7%
El programa de AR265.000 11,6%
Vamos a ver351.000 10,9%
El precio justo620.000 9,5%
Aruser@s el humorning95.000 8,7%
Aruser@s279.000 13,1%
Al rojo vivo284.000 8,0%
Entrevista 311.000 7,4%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' vuelve a liderar holgadamente en la franja de la sobremesa con un 23,7% de cuota de pantalla, quedando por encima de 'Telediario 1' (14,6%) y de 'Informativos Telecinco 15:00' (10,1%). En la franja de la noche, se repite el ranking, aunque 'Antena 3 noticias 2' (18,6%) no le saca tanta ventaja a 'Telediario 2' (13,3%) , mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' apunta un 9,1%.
Informativo territorial 1757.000 12,6%
Telediario 11.391.000 14,6%
Informativo territorial 21.105.000 11,9%
Telediario 21.398.000 13,3%
Noticias de la mañana187.000 14,7%
Antena 3 noticias 12.257.000 23,7%
Antena 3 noticias 21.981.000 18,6%
Noticias Cuatro 1486.000 7,1%
El desmarque Cuatro 1401.000 4,3%
Noticias Cuatro 2367.000 4,5%
El matinal76.000 8,2%
Informativos Telecinco 15:00957.000 10,1%
Informativos Telecinco 21:00959.000 9,1%
laSexta noticias 14h680.000 8,3%
laSexta noticias: jugones557.000 5,8%
laSexta noticias 20h565.000 6,8%