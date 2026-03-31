'MasterChef 14' se estrena con un 13,6%, 'El precio de...' apunta un 11,9% y 'En tierra lejana' cede a un 9,6%

Por Redacción | |

La 14ª edición de 'MasterChef' ya se ha estrenado con un cambio en el jurado y con un breve adelanto en su horario. Este arranque empezó a las 22:30, consiguiendo que más espectadores lo vieran sin prolongarse hasta altas horas de la madrugada. De este modo, contó con un total de 1.010.000 espectadores, superando al estreno de la edición anterior, aunque su share sí que descendió al 13,6%, siendo la menor cuota de un programa 1, sin contar la primera edición.

Histórico de audiencias de 'MasterChef', en La 1 Año Edición Espectadores Share 2013 Primera edición 2.058.000 11% 2014 Segunda edición 2.852.000 16,5% 2015 Tercera edición 3.051.000 16% 2016 Cuarta edición 2.722.000 15,5% 2017 Quinta edición 2.362.000 16,7% 2018 Sexta edición 2.544.000 16,8% 2019 Séptima edición 2.176.000 21% 2020 Octava edición 2.658.000 20% 2021 Novena edición 1.574.000 15% 2022 Décima edición 1.639.000 14,9% 2023 Undécima edición 1.531.000 13,8% 2024 Duodécima edición 1.088.000 14,6% 2025 Decimotercera edición 859.000 14,4% 2026 Decimocuarta edición 1.010.000 13,6%

Tras ofrecer la semana anterior el debate en directo de 'Casados a primera vista' con un 15,2%, ahora Telecinco estrena una nueva entrega de 'El precio de...' centrada en Cantora, espacio que firma un 11,9%, contando con 786.000 espectadores. Reúne más 'En tierra lejana' en Antena 3 (846.000), aunque su share es de un 9,9%, perdiendo -2,7 puntos respecto al lunes anterior.

'Fuera de cobertura' mejoró tres décimas con su episodio titulado 'Las apariciones marianas de Medjugorje' apuntando un 5,2% y creciendo casi 100.000 espectadores en Cuatro. Por su parte, 'El taquillazo' de laSexta perdió -1,1 puntos al emitir 'Conspiración en Hollywood', película con la que anotó un 4,8% de cuota de pantalla.

Fotograma del especial de 'El precio de...' sobre Cantora

Prime time

'MasterChef' supera en espectadores el estreno de la edición anterior

Vuelve 'El precio de...' y lo hace con un 11,9% en Telecinco

Pérdida de -2,7 puntos para el capítulo de 'En tierra lejana'

La 1

La revuelta Natalia & Ángela 1.413.000 11,7% MasterChef1.010.000 13,6%

La 2

Cifras y letras722.000 6,3% Cifras y letras705.000 5,8% Cine clásico Primera plana 282.000 2,9%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Can Yaman 1.351.000 11,2% En tierra lejana846.000 9,6%

Cuatro

First Dates467.000 4,4% Horizonte780.000 6,6% Fuera de cobertura Las apariciones marianas de Medjugorje 469.000 5,2%

Telecinco

First Dates1.161.000 9,6% El precio de... Cantora 786.000 11,9%

laSexta

La sexta clave490.000 4,7% El intermedio: the very best617.000 5,2% El taquillazo Conspiración en Hollywood 409.000 4,8%

La protagonista de 'En tierra lejana' mira preocupada en esta escena de la serie

Late night

Gran 11,3% para 'Comerse el mundo' en La 1

La saga de 'Torrente' en laSexta se desinfla con la segunda parte (3,8%)

4% y 2,6% para las reposiciones de 'Fuera de cobertura'

La 1

Comerse el mundo con Peña Paraguay, Asunción 255.000 11,3%

La 2

Cine Jerry Maguire 68.000 1,8%

Antena 3

En tierra lejana255.000 6,7% Sportium game show72.000 3,6%

Cuatro

Fuera de cobertura La luz del mundo. Abusos sexuales en nombre de Dios 207.000 4,0% Fuera de cobertura La luz del mundo. Abusos sexuales en nombre de Dios (2 parte) 81.000 2,6%

Telecinco

Gran Madrid show129.000 6,1%

laSexta

Cine Torrente 2: Misión en Marbella 132.000 3,8%

Imagen de este capítulo de 'Valle salvaje'

Sobremesa y tarde

Las series diarias de La 1 firman un 10,1% y un 11,7%

'Pasapalabra' crece 7 décimas al apuntar un 19,1%

Gran 11,7% para '¡Allá tú!', que sube +2,2 puntos

La 1

Directo al grano860.000 10,2% Valle Salvaje724.000 10,1% La promesa834.000 11,7% Malas lenguas880.000 11,6% Aquí la Tierra1.104.000 12,4%

La 2

Saber y ganar605.000 6,5% Grandes documentales313.000 3,8% La corriente de Humboldt El origen 323.000 3,8% Belleza y seducción en la naturaleza Los lazos invisibles de la seducción 293.000 3,8% Malas lenguas557.000 7,8% Sukha180.000 2,3% Trivial Pursuit283.000 2,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.295.000 14,6% Y ahora sonsoles703.000 9,5% Pasapalabra1.706.000 19,1%

Cuatro

Todo es mentira503.000 6,1% Lo sabe no lo sabe428.000 6,0%

Telecinco

El tiempo justo792.000 9,7% El diario de Jorge780.000 10,8% ¡Allá tú!1.013.000 11,7%

laSexta

Zapeando518.000 5,9% Más vale tarde406.000 5,6%

Lucrecia, la 'trumpista' que critica a Pedro Sánchez por imitar a Donald Trump, acude a 'Espejo público'

Mañana

La 1

La hora de La 1334.000 19,5% Mañaneros 360439.000 14,5% Mañaneros 360916.000 11,5%

La 2

Lugares indomitos. La gran barrera de coral Primavera 8.000 0,7% Escala humana Verde que te quiero verde 9.000 0,6% Escala humana Maneras de vivir 11.000 0,6% Italiana tv magazine10.000 0,5% Escapadas extraordinarias28.000 1,2% El viento, motor del cambio climático25.000 1,0% El western de la 2 Los días de la violencia 64.000 2,2% El cazador109.000 2,0% El cazador196.000 2,2%

Antena 3

Espejo público247.000 9,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Lubina con salsa de mejillones 733.000 15,5% La ruleta de la suerte1.488.000 20,2%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Música, maestro 4.000 0,4% Alerta cobra Encerrado 8.000 0,6% Alerta cobra La batida 17.000 1,0% Alerta cobra Beneficio mortal 34.000 1,6% En boca de todos241.000 7,9%

Telecinco

La mirada crítica88.000 6,7% El programa de AR265.000 11,6% Vamos a ver351.000 10,9% El precio justo620.000 9,5%

laSexta

Aruser@s el humorning95.000 8,7% Aruser@s279.000 13,1% Al rojo vivo284.000 8,0% Entrevista Pablo Bustinduy 311.000 7,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' vuelve a liderar holgadamente en la franja de la sobremesa con un 23,7% de cuota de pantalla, quedando por encima de 'Telediario 1' (14,6%) y de 'Informativos Telecinco 15:00' (10,1%). En la franja de la noche, se repite el ranking, aunque 'Antena 3 noticias 2' (18,6%) no le saca tanta ventaja a 'Telediario 2' (13,3%) , mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' apunta un 9,1%.

La 1

Informativo territorial 1757.000 12,6% Telediario 11.391.000 14,6% Informativo territorial 21.105.000 11,9% Telediario 21.398.000 13,3%

Antena 3

Noticias de la mañana187.000 14,7% Antena 3 noticias 12.257.000 23,7% Antena 3 noticias 21.981.000 18,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1486.000 7,1% El desmarque Cuatro 1401.000 4,3% Noticias Cuatro 2367.000 4,5%

Telecinco

El matinal76.000 8,2% Informativos Telecinco 15:00957.000 10,1% Informativos Telecinco 21:00959.000 9,1%

laSexta

laSexta noticias 14h680.000 8,3% laSexta noticias: jugones557.000 5,8% laSexta noticias 20h565.000 6,8%

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