'Una nueva vida' (10,4%) adelanta a 'GH Dúo' (9,9%) en plena noche electoral aragonesa

Los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón, celebradas el domingo 8 de febrero, han tenido cabida en el access y el prime time de la televisión nacional. Por ejemplo, el especial retransmitido por La 1 logra rebasar el millón de espectadores en el arranque de la noche, aunque tan solo amasa un 7,7% de share.

Por su parte, el de laSexta congrega a una media de 932.000 televidentes para firmar un 6,9% a lo largo de su emisión en el access, la cual se queda lejos de las cifras conseguidas una semana antes por la doble entrega de 'Lo de Évole' con Iñaki Urdangarin. Después, su segmento en el prime time se conforma con un 5,2%. Mientras tanto, Antena 3 y Telecinco mantienen en pie su programación habitual con resultados dispares.

Por un lado, el dial naranja de Atresmedia mejora su rendimiento con el nuevo episodio de 'Una nueva vida', que se ubica en un 10,4% de share con 968.000 espectadores, mientras que 'GH Dúo: Cuentas pendientes' cae al unidígito con un descendente 9,9%. En último lugar, 'Cuarto milenio' también baja al anotar un 6%.

'Una nueva vida' mejora de una semana a otra en Antena 3

Prime time

El cine de La 1 (8%) pierde -3,8 puntos

'GH Dúo: Cuentas pendientes' baja -0,3 puntos a un 9,9%

El episodio de 'Una nueva vida' alcanza un 10,4% (+0,8 puntos)

-1,1 puntos para 'Cuarto milenio' (6%)

La película de 'Versión española' (3,6%) suma +0,8 puntos

La 1

8F Aragón decide: Resultados1.004.000 7,7% La película de la semana El reino de los cielos 576.000 8,0%

La 2

Imprescindibles321.000 2,4% Incluye: - Las gafas de Isabel Coixet321.000 2,4% Al cielo con ella431.000 3,4% Versión española presentación Un amor 247.000 3,5% Incluye: - Versión española Un amor 269.000 3,6% - Versión española coloquio Un amor 119.000 3,2%

Antena 3

Una nueva vida968.000 10,4% Incluye: - Especial noticias Elecciones en Aragón 1.032.000 9,3%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21503.000 3,7% Cuarto milenio676.000 6,0%

Telecinco

GH Dúo: Cuentas pendientes826.000 9,9%

laSexta

ARV: Elecciones Aragón: El año decisivo: El análisis932.000 6,9% ARV: Elecciones Aragón: El año decisivo: El análisis439.000 5,2%

El especial electoral acapara la noche de laSexta

Late night

La Super Bowl marca un 8,6% en Cuatro

El cine nocturno de La 1 crece a un 6,7% (+0,8 puntos)

+1,2 puntos para la reposición de 'Una nueva vida' (6,4%)

La 1

Cine Haven (2004) 179.000 6,7%

La 2

Frida Vida y dolor 46.000 1,9%

Antena 3

Una nueva vida194.000 6,4%

Cuatro

Fútbol americano: NFL: Super Bowl Seattle Seahawks - New England Patriots 345.000 8,6%

Telecinco

Gran Madrid show99.000 4,5%

laSexta

Cine Ella no es un ángel 85.000 2,7%

'La Roca' desciende ligeramente en la tarde de laSexta

Sobremesa y tarde

'Sesión de tarde' (12,7% y 11,8%) asciende con sus dos emisiones en La 1

El fútbol en abierto no pasa de un 2,5% en La 2

'Fiesta' (9,1%) mejora en +0,3 puntos con respecto al domingo previo

La 1

Sesión de tarde El viaje más largo 1.271.000 12,7% Sesión de tarde 2 Mucho más que amigos 1.187.000 11,8% 8F Aragón decide1.034.000 9,1% Incluye: - Aquí la Tierra1.177.000 10,1%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana357.000 3,5% Fútbol: Liga española Sevilla - Girona 248.000 2,5% Cine Los recuerdos de hielo 144.000 1,5% España sin asfalto Una luz en el mar 170.000 1,7% Viajar en tren Eslovenia: Bled - Nova Gorica 246.000 2,3% Ríos Júcar 321.000 2,7%

Antena 3

Multicine Mami nunca te haría daño 1.230.000 12,3% Multicine 2 Paso decisivo (2015) 995.000 10,0% Multicine 3 Encuentro en el paraíso 893.000 8,0%

Cuatro

Home cinema Hancock 766.000 7,6% Home cinema 2 Oblivion 564.000 5,6%

Telecinco

Fiesta940.000 9,1%

laSexta

La Roca515.000 5,1%

'La ruleta de la suerte' también arrasa con su entrega dominical

Mañana

'D Corazón' (9%) remonta +0,5 puntos tras la caída del domingo anterior

'La ruleta de la suerte' (18,5%) se reafirma con un crecimiento de +2,5 puntos

'¡Vaya fama!' (7%) crece +0,5 puntos con su versión reducida

La 1

Plano general Richy Castellanos 65.000 12,4% Agrosfera121.000 17,4% 8F Aragón decide: Avance257.000 16,9% DecoMasters312.000 7,4% D Corazón630.000 9,0% Incluye: - 8F Aragón decide: Avance566.000 8,7%

La 2

Universo UNED5.000 0,9% La Tierra Humanidad 19.000 2,1% Los conciertos de La 2 Ciclo universo barroco, musas y heroínas (Parte 2) 48.000 3,5% Medina44.000 2,3% Buenas noticias TV33.000 1,5% Shalom35.000 1,4% Últimas preguntas59.000 2,0% El día del señor203.000 5,4% Incluye: - Santa misa209.000 5,6% Pueblo de Dios Karuna Battanbang, dignidad a flote 130.000 3,4% Un país en bicicleta, diario de una ciclista78.000 1,9% Un país para leerlo Soria 96.000 2,1% Flash moda96.000 2,0% El escarabajo verde Las fotos, para después 109.000 2,0% ¡Qué animal! Gourmets 122.000 1,7% Saber y ganar: Fin de semana124.000 1,4%

Antena 3

Pelopicopata23.000 3,3% Los más...102.000 4,1% Incluye: - Los más 201865.000 3,7% - Los más TV Guays 155.000 4,4% El 1%191.000 4,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de pochas, tomate y calamares 411.000 8,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Patatas revolconas con setas 662.000 12,2% La ruleta de la suerte1.419.000 18,5%

Cuatro

Love shopping TV10.000 1,6% ¡Toma salami! ¿Dónde estabas en 1990? 27.000 3,6% ¡Toma salami! Señoras que... 49.000 4,7% Volando voy Galicia 126.000 6,8% Volando voy Soria 358.000 10,1% Viajeros Cuatro Castellón 335.000 8,3% Viajeros Cuatro Filipinas 355.000 7,0%

Telecinco

Enphorma4.000 0,5% Love shopping TV8.000 0,9% Got Talent España: Momentazos94.000 5,3% Got Talent: All Stars314.000 8,7% El precio justo396.000 8,2% ¡Vaya fama!532.000 7,0%

laSexta

Equipo de investigación El clan de los irlandeses 17.000 2,9% Equipo de investigación Guerra en las tres mil 45.000 5,3% Aruser@s Weekend156.000 7,1% Equipo de investigación Millonarios sin blanca 199.000 5,3% Equipo de investigación La costa del crimen 284.000 7,0% Equipo de investigación El cartel del estrecho 358.000 7,0%

Informativos

'Antena 3 noticias fin de semana' consigue las dos emisiones más vistas del día, siendo la más seguida la de la primera edición, con más de 2,2 millones de espectadores y un 22,7% de share. De este modo, supera al telediario de La 1 (14%) y al de Telecinco (8,8%). Por la noche, el dial naranja alcanza un menos dominante 13,6%, seguido de cerca por la pública (11,6%) y de lejos por la oferta de Telecinco (7,8%).

La 1

Fin de semana 24h88.000 15,1% Fin de semana 24h183.000 16,0% Fin de semana 24h360.000 12,7% Telediario Fin de Semana 11.390.000 14,0% Telediario Fin de Semana 21.537.000 11,6%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.251.000 22,7% Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.831.000 13,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1640.000 8,6% El desmarque Cuatro 1473.000 4,8% Noticias Cuatro 2800.000 6,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00872.000 8,8% Informativos Telecinco 21:001.046.000 7,8%

laSexta

laSexta Noticias 14h698.000 9,6% laSexta Deportes 1487.000 5,0% laSexta Noticias 20h931.000 8,1%

Antena 3 recupera la corona de la televisión española para culminar la semana en primera posición. La cadena de Atresmedia es el dial más visto del domingo 8 de febrero con un 10,6% share, mientras que La 1 alcanza el doble dígito por la mínima con un 10%. En cambio, Telecinco (8,4%) sigue alejada de ese umbral y está a medio camino entre la parte alta de la tabla y la zona de Cuatro (6,3%) y laSexta (5,9%). Por último, La 2 firma un 2,8% y entre las temáticas destacan Energy (2,3%) y Canal 24 horas (2%).

