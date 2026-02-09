'Una nueva vida' (10,4%) adelanta a 'GH Dúo' (9,9%) en plena noche electoral aragonesa

Los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón, celebradas el domingo 8 de febrero, han tenido cabida en el access y el prime time de la televisión nacional. Por ejemplo, el especial retransmitido por La 1 logra rebasar el millón de espectadores en el arranque de la noche, aunque tan solo amasa un 7,7% de share.
Por su parte, el de laSexta congrega a una media de 932.000 televidentes para firmar un 6,9% a lo largo de su emisión en el access, la cual se queda lejos de las cifras conseguidas una semana antes por la doble entrega de 'Lo de Évole' con Iñaki Urdangarin. Después, su segmento en el prime time se conforma con un 5,2%. Mientras tanto, Antena 3 y Telecinco mantienen en pie su programación habitual con resultados dispares.
Por un lado, el dial naranja de Atresmedia mejora su rendimiento con el nuevo episodio de 'Una nueva vida', que se ubica en un 10,4% de share con 968.000 espectadores, mientras que 'GH Dúo: Cuentas pendientes' cae al unidígito con un descendente 9,9%. En último lugar, 'Cuarto milenio' también baja al anotar un 6%.
'Una nueva vida' mejora de una semana a otra en Antena 3
Prime time
- El cine de La 1 (8%) pierde -3,8 puntos
- 'GH Dúo: Cuentas pendientes' baja -0,3 puntos a un 9,9%
- El episodio de 'Una nueva vida' alcanza un 10,4% (+0,8 puntos)
- -1,1 puntos para 'Cuarto milenio' (6%)
- La película de 'Versión española' (3,6%) suma +0,8 puntos
8F Aragón decide: Resultados1.004.000 7,7%
La película de la semana 576.000 8,0%
Imprescindibles321.000 2,4%
Incluye:
- Las gafas de Isabel Coixet321.000 2,4%
Al cielo con ella431.000 3,4%
Versión española presentación 247.000 3,5%
Incluye:
- Versión española 269.000 3,6%
- Versión española coloquio 119.000 3,2%
Una nueva vida968.000 10,4%
Incluye:
- Especial noticias 1.032.000 9,3%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21503.000 3,7%
Cuarto milenio676.000 6,0%
GH Dúo: Cuentas pendientes826.000 9,9%
ARV: Elecciones Aragón: El año decisivo: El análisis932.000 6,9%
ARV: Elecciones Aragón: El año decisivo: El análisis439.000 5,2%
El especial electoral acapara la noche de laSexta
Late night
- La Super Bowl marca un 8,6% en Cuatro
- El cine nocturno de La 1 crece a un 6,7% (+0,8 puntos)
- +1,2 puntos para la reposición de 'Una nueva vida' (6,4%)
Cine 179.000 6,7%
Frida 46.000 1,9%
Una nueva vida194.000 6,4%
Fútbol americano: NFL: Super Bowl 345.000 8,6%
Gran Madrid show99.000 4,5%
Cine 85.000 2,7%
'La Roca' desciende ligeramente en la tarde de laSexta
Sobremesa y tarde
- 'Sesión de tarde' (12,7% y 11,8%) asciende con sus dos emisiones en La 1
- El fútbol en abierto no pasa de un 2,5% en La 2
- 'Fiesta' (9,1%) mejora en +0,3 puntos con respecto al domingo previo
Sesión de tarde 1.271.000 12,7%
Sesión de tarde 2 1.187.000 11,8%
8F Aragón decide1.034.000 9,1%
Incluye:
- Aquí la Tierra1.177.000 10,1%
Saber y ganar: Fin de semana357.000 3,5%
Fútbol: Liga española 248.000 2,5%
Cine 144.000 1,5%
España sin asfalto 170.000 1,7%
Viajar en tren 246.000 2,3%
Ríos 321.000 2,7%
Multicine 1.230.000 12,3%
Multicine 2 995.000 10,0%
Multicine 3 893.000 8,0%
Home cinema 766.000 7,6%
Home cinema 2 564.000 5,6%
Fiesta940.000 9,1%
La Roca515.000 5,1%
'La ruleta de la suerte' también arrasa con su entrega dominical
Mañana
- 'D Corazón' (9%) remonta +0,5 puntos tras la caída del domingo anterior
- 'La ruleta de la suerte' (18,5%) se reafirma con un crecimiento de +2,5 puntos
- '¡Vaya fama!' (7%) crece +0,5 puntos con su versión reducida
Plano general 65.000 12,4%
Agrosfera121.000 17,4%
8F Aragón decide: Avance257.000 16,9%
DecoMasters312.000 7,4%
D Corazón630.000 9,0%
Incluye:
- 8F Aragón decide: Avance566.000 8,7%
Universo UNED5.000 0,9%
La Tierra 19.000 2,1%
Los conciertos de La 2 48.000 3,5%
Medina44.000 2,3%
Buenas noticias TV33.000 1,5%
Shalom35.000 1,4%
Últimas preguntas59.000 2,0%
El día del señor203.000 5,4%
Incluye:
- Santa misa209.000 5,6%
Pueblo de Dios 130.000 3,4%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista78.000 1,9%
Un país para leerlo 96.000 2,1%
Flash moda96.000 2,0%
El escarabajo verde 109.000 2,0%
¡Qué animal! 122.000 1,7%
Saber y ganar: Fin de semana124.000 1,4%
Pelopicopata23.000 3,3%
Los más...102.000 4,1%
Incluye:
- Los más 201865.000 3,7%
- Los más TV 155.000 4,4%
El 1%191.000 4,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 411.000 8,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 662.000 12,2%
La ruleta de la suerte1.419.000 18,5%
Love shopping TV10.000 1,6%
¡Toma salami! 27.000 3,6%
¡Toma salami! 49.000 4,7%
Volando voy 126.000 6,8%
Volando voy 358.000 10,1%
Viajeros Cuatro 335.000 8,3%
Viajeros Cuatro 355.000 7,0%
Enphorma4.000 0,5%
Love shopping TV8.000 0,9%
Got Talent España: Momentazos94.000 5,3%
Got Talent: All Stars314.000 8,7%
El precio justo396.000 8,2%
¡Vaya fama!532.000 7,0%
Equipo de investigación 17.000 2,9%
Equipo de investigación 45.000 5,3%
Aruser@s Weekend156.000 7,1%
Equipo de investigación 199.000 5,3%
Equipo de investigación 284.000 7,0%
Equipo de investigación 358.000 7,0%
Informativos
'Antena 3 noticias fin de semana' consigue las dos emisiones más vistas del día, siendo la más seguida la de la primera edición, con más de 2,2 millones de espectadores y un 22,7% de share. De este modo, supera al telediario de La 1 (14%) y al de Telecinco (8,8%). Por la noche, el dial naranja alcanza un menos dominante 13,6%, seguido de cerca por la pública (11,6%) y de lejos por la oferta de Telecinco (7,8%).
Fin de semana 24h88.000 15,1%
Fin de semana 24h183.000 16,0%
Fin de semana 24h360.000 12,7%
Telediario Fin de Semana 11.390.000 14,0%
Telediario Fin de Semana 21.537.000 11,6%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.251.000 22,7%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.831.000 13,6%
Noticias Cuatro 1640.000 8,6%
El desmarque Cuatro 1473.000 4,8%
Noticias Cuatro 2800.000 6,9%
Informativos Telecinco 15:00872.000 8,8%
Informativos Telecinco 21:001.046.000 7,8%
laSexta Noticias 14h698.000 9,6%
laSexta Deportes 1487.000 5,0%
laSexta Noticias 20h931.000 8,1%
Cadenas:
Antena 3 recupera la corona de la televisión española para culminar la semana en primera posición. La cadena de Atresmedia es el dial más visto del domingo 8 de febrero con un 10,6% share, mientras que La 1 alcanza el doble dígito por la mínima con un 10%. En cambio, Telecinco (8,4%) sigue alejada de ese umbral y está a medio camino entre la parte alta de la tabla y la zona de Cuatro (6,3%) y laSexta (5,9%). Por último, La 2 firma un 2,8% y entre las temáticas destacan Energy (2,3%) y Canal 24 horas (2%).Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas