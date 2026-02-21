FDF lidera la jornada al firmar un 2,3%, y eso solo introduciendo ' La que se avecina' a la cola del top 10. La emisión más vista del día es el partido entre el Athletic de Bilbao y el Elche, que alcanza los 315.000 espectadores en TDP y un 2,8%. También destaca, pero en la tarde, 'Cine western' con un 3,7%.
Nova es la cadena que mayor número de emisiones coloca en el ranking,
con un total de cinco, donde merece atención 'Vino el amor' (3,5%), que alcanza el podio. Neox también tiene un hueco gracias a uno de los capítulos de ' Los Simpson', que firma un 2,6% en la sobremesa.
Fotograma de 'Por la senda más dura'
Ranking cadenas TDT Viernes, 20 de Febrero de 2026
2,3%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,4%
1,4%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,6%
0,5% Ranking programas TDT Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Liga española - Ath. Bilbao-Elche ...
21:01
22:58
315.000
2,8%
Cine western - Por la senda más dura
18:43
20:57
304.000
3,7%
Vino el amor
19:27
20:05
284.000
3,5%
Emanet
14:56
16:29
280.000
3,0%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
261.000
2,9%
Leyla
21:40
23:10
254.000
2,3%
Cuando seas mía
16:29
17:58
253.000
3,2%
Los Simpson
15:31
15:55
253.000
2,6%
El amor invencible
20:08
21:40
251.000
2,6%
La que se avecina - Un buzón de chivatos, un ...
14:28
16:36
244.000
2,7%
Ranking FDF (
2,3%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - Un buzón de chivatos, un ...
14:28
16:36
244.000
2,7%
La que se avecina - Un bodorrio tóxico, un burbujón ...
22:20
23:59
199.000
1,9%
La que se avecina - Un oso amoroso, unos mellizos ...
16:36
18:34
199.000
2,6%
La que se avecina - Una vagina sin vida, una almorrana ...
20:19
22:20
175.000
1,7%
La que se avecina - Un yonqui centenario, un inquilino ...
23:59
25:47
131.000
2,4%
Ranking Nova (
2,1%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vino el amor
19:27
20:05
284.000
3,5%
Emanet
14:56
16:29
280.000
3,0%
Leyla
21:40
23:10
254.000
2,3%
Cuando seas mía
16:29
17:58
253.000
3,2%
El amor invencible
20:08
21:40
251.000
2,6%
Ranking Energy (
1,9%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami - Un asesino pardo
21:05
21:57
213.000
2,0%
CSI: Miami - Hogar roto
20:17
21:05
201.000
2,1%
CSI: Miami - Triple amenaza
21:57
22:46
187.000
1,6%
CSI: Miami - Linaje
22:46
23:43
178.000
1,7%
CSI: Miami - La mejor defensa
19:20
20:17
177.000
2,2%
Ranking BEMADtv (
1,9%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Open Range
22:20
24:55
231.000
2,5%
Cine - En busca del palacio dorado
17:44
19:20
181.000
2,5%
Cine - La leyenda del gigante de la montaña (2017) ...
15:40
17:44
180.000
2,1%
Cine - Seguridad nacional
20:49
22:20
157.000
1,4%
Cine - El caballero negro (2001)
19:20
20:49
129.000
1,5%
Ranking TRECE (
1,8%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western - Por la senda más dura
18:43
20:57
304.000
3,7%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
261.000
2,9%
Sesión doble - Caza salvaje
16:46
18:40
215.000
2,9%
Tu cine - El hombre de río Malo
20:59
22:25
210.000
1,9%
Sesión doble - Bajo cualquier bandera
14:48
16:46
131.000
1,4%
Ranking Neox (
1,7%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:31
15:55
253.000
2,6%
Los Simpson
15:05
15:31
212.000
2,2%
Los Simpson
15:55
16:21
207.000
2,2%
The Big Bang Theory
17:34
17:58
188.000
2,6%
The Big Bang Theory
17:13
17:34
182.000
2,4%
Ranking Teledeporte (
1,4%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Liga española - Ath. Bilbao-Elche ...
21:01
22:58
315.000
2,8%
Rueda de prensa deportiva - Sonia Bermúdez ...
21:52
22:01
205.000
1,8%
Previo fútbol: Liga española - Ath. Bilbao-Elche ...
20:51
21:01
116.000
1,2%
JJOO patinaje de velocidad: Femenino - 1500 m ...
16:52
17:03
99.000
1,2%
JJOO curling - Canadá-Suecia
14:50
16:51
99.000
1,1%
Ranking DMAX (
1,4%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Curiosidades de la Tierra
23:30
24:22
135.000
1,6%
Curiosidades de la Tierra
25:24
26:11
124.000
4,2%
Arqueología en la oscuridad - La cueva del escultor ...
22:34
23:22
120.000
1,1%
Desaparecidos
26:12
26:30
118.000
5,9%
La fiebre del oro
16:00
16:59
115.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (
1,1%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Europa 2026
22:27
22:58
132.000
1,2%
Informativo 24h
23:00
23:26
102.000
1,0%
Informativo 24h
21:59
22:27
101.000
0,9%
D. Reg (Informativo 24h)
15:47
16:31
92.000
1,0%
La hora cultural
23:26
23:58
89.000
1,0%
Ranking DKiss (
1,1%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:03
24:01
155.000
1,6%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:04
23:03
150.000
1,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:01
24:55
135.000
2,0%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:55
25:47
85.000
2,2%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:05
22:04
82.000
0,7%
Ranking Divinity (
1,0%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
9-1-1
22:09
22:50
107.000
0,9%
Tu casa a juicio
18:36
19:26
101.000
1,3%
Tu casa a juicio
21:14
22:09
95.000
0,9%
Tu casa a juicio
19:26
20:22
92.000
1,1%
9-1-1
23:44
24:37
85.000
1,1%
Ranking Mega (España) (
1,0%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de empeños
20:02
20:21
117.000
1,4%
Vida bajo cero - De nuevo en casa
14:47
15:47
107.000
1,1%
Vida bajo cero
18:25
19:14
105.000
1,4%
Vida bajo cero
17:32
18:25
103.000
1,4%
Forjado a fuego - La guadaña de la muerte ...
21:49
22:29
99.000
0,9%
Ranking Ten (
1,0%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:08
20:04
89.000
1,1%
Hermanos asesinos
23:57
24:55
87.000
1,3%
Hermanos asesinos
24:55
25:45
79.000
2,0%
Caso cerrado
20:04
21:02
79.000
0,9%
Caso cerrado
18:15
19:08
77.000
1,0%
Ranking Boing (
0,8%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
21:10
21:20
153.000
1,4%
Cine - Doraemon y el nacimiento de Japón
21:28
23:19
150.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
15:18
15:28
120.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
14:42
14:52
116.000
1,4%
Doraemon, el gato cósmico
20:49
20:59
112.000
1,1%
Ranking Squirrel (
0,8%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Explosión solar (2ª parte)
17:51
19:18
89.000
1,2%
Cine - Nightcrawler
22:05
23:55
85.000
0,8%
Cine - Explosión solar
16:27
17:51
82.000
1,0%
Justicia extrema
20:42
22:05
76.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó - Un secreto y muchas mentiras ...
13:36
14:45
71.000
1,1%
Ranking Clan TVE (
0,5%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
16:37
16:43
67.000
0,8%
Bluey
08:35
08:42
66.000
3,4%
La casa de Mickey Mouse
08:11
08:34
60.000
3,2%
Bluey
16:30
16:37
58.000
0,7%
Bluey
17:56
18:02
54.000
0,7%