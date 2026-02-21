FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 20 DE FEBRERO

El fútbol lidera en TDP con el Athletic de Bilbao-Elche y 'Cine western' destaca en la tarde

FDF lidera con un 2,3% y Nova ocupa la mitad del top 10 de lo más visto.

©Athletic Club
Por RedacciónPublicado: Sábado 21 Febrero 2026 09:56 (hace 7 horas)

Audiencias Viernes 20 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,5%

  • logola1

    11,0%

  • logotelecinco

    9,6%

  • logolasexta

    6,5%

  • logocuatro

    6,4%

  • logola2

    3,6%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,1%

  • logoenergy

    1,9%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logo13tv

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logoneox

    1,7%

  • logoteledeporte

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logodivinity

    1,0%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoboing

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoclan

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

FDF lidera la jornada al firmar un 2,3%, y eso solo introduciendo 'La que se avecina' a la cola del top 10. La emisión más vista del día es el partido entre el Athletic de Bilbao y el Elche, que alcanza los 315.000 espectadores en TDP y un 2,8%. También destaca, pero en la tarde, 'Cine western' con un 3,7%.

Nova es la cadena que mayor número de emisiones coloca en el ranking, con un total de cinco, donde merece atención 'Vino el amor' (3,5%), que alcanza el podio. Neox también tiene un hueco gracias a uno de los capítulos de 'Los Simpson', que firma un 2,6% en la sobremesa.

Fotograma de &#39;Por la senda más dura&#39;
Fotograma de 'Por la senda más dura'
Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Viernes, 20 de Febrero de 2026

FDF 2,3%

Nova 2,1%

Energy 1,9%

BEMADtv 1,9%

TRECE 1,8%

Atreseries 1,8%

Neox 1,7%

Teledeporte 1,4%

DMAX 1,4%

Canal 24 Horas 1,1%

DKiss 1,1%

Divinity 1,0%

Mega (España) 1,0%

Ten 1,0%

Boing 0,8%

Squirrel 0,8%

Real Madrid TV 0,6%

Clan TVE 0,5%

Ranking programas TDT Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Liga española - Ath. Bilbao-Elche ...
21:01
22:58
315.000
2,8%
TRECE
Cine western - Por la senda más dura
18:43
20:57
304.000
3,7%
Nova
Vino el amor
19:27
20:05
284.000
3,5%
Nova
Emanet
14:56
16:29
280.000
3,0%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
261.000
2,9%
Nova
Leyla
21:40
23:10
254.000
2,3%
Nova
Cuando seas mía
16:29
17:58
253.000
3,2%
Neox
Los Simpson
15:31
15:55
253.000
2,6%
Nova
El amor invencible
20:08
21:40
251.000
2,6%
FDF
La que se avecina - Un buzón de chivatos, un ...
14:28
16:36
244.000
2,7%

Ranking FDF (2,3%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina - Un buzón de chivatos, un ...
14:28
16:36
244.000
2,7%
FDF
La que se avecina - Un bodorrio tóxico, un burbujón ...
22:20
23:59
199.000
1,9%
FDF
La que se avecina - Un oso amoroso, unos mellizos ...
16:36
18:34
199.000
2,6%
FDF
La que se avecina - Una vagina sin vida, una almorrana ...
20:19
22:20
175.000
1,7%
FDF
La que se avecina - Un yonqui centenario, un inquilino ...
23:59
25:47
131.000
2,4%

Ranking Nova (2,1%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Vino el amor
19:27
20:05
284.000
3,5%
Nova
Emanet
14:56
16:29
280.000
3,0%
Nova
Leyla
21:40
23:10
254.000
2,3%
Nova
Cuando seas mía
16:29
17:58
253.000
3,2%
Nova
El amor invencible
20:08
21:40
251.000
2,6%

Ranking Energy (1,9%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami - Un asesino pardo
21:05
21:57
213.000
2,0%
Energy
CSI: Miami - Hogar roto
20:17
21:05
201.000
2,1%
Energy
CSI: Miami - Triple amenaza
21:57
22:46
187.000
1,6%
Energy
CSI: Miami - Linaje
22:46
23:43
178.000
1,7%
Energy
CSI: Miami - La mejor defensa
19:20
20:17
177.000
2,2%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine - Open Range
22:20
24:55
231.000
2,5%
BEMADtv
Cine - En busca del palacio dorado
17:44
19:20
181.000
2,5%
BEMADtv
Cine - La leyenda del gigante de la montaña (2017) ...
15:40
17:44
180.000
2,1%
BEMADtv
Cine - Seguridad nacional
20:49
22:20
157.000
1,4%
BEMADtv
Cine - El caballero negro (2001)
19:20
20:49
129.000
1,5%

Ranking TRECE (1,8%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western - Por la senda más dura
18:43
20:57
304.000
3,7%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
261.000
2,9%
TRECE
Sesión doble - Caza salvaje
16:46
18:40
215.000
2,9%
TRECE
Tu cine - El hombre de río Malo
20:59
22:25
210.000
1,9%
TRECE
Sesión doble - Bajo cualquier bandera
14:48
16:46
131.000
1,4%

Ranking Neox (1,7%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:31
15:55
253.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:05
15:31
212.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:55
16:21
207.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
17:34
17:58
188.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
17:13
17:34
182.000
2,4%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Liga española - Ath. Bilbao-Elche ...
21:01
22:58
315.000
2,8%
Teledeporte
Rueda de prensa deportiva - Sonia Bermúdez ...
21:52
22:01
205.000
1,8%
Teledeporte
Previo fútbol: Liga española - Ath. Bilbao-Elche ...
20:51
21:01
116.000
1,2%
Teledeporte
JJOO patinaje de velocidad: Femenino - 1500 m ...
16:52
17:03
99.000
1,2%
Teledeporte
JJOO curling - Canadá-Suecia
14:50
16:51
99.000
1,1%

Ranking DMAX (1,4%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Curiosidades de la Tierra
23:30
24:22
135.000
1,6%
DMAX
Curiosidades de la Tierra
25:24
26:11
124.000
4,2%
DMAX
Arqueología en la oscuridad - La cueva del escultor ...
22:34
23:22
120.000
1,1%
DMAX
Desaparecidos
26:12
26:30
118.000
5,9%
DMAX
La fiebre del oro
16:00
16:59
115.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Europa 2026
22:27
22:58
132.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:26
102.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:59
22:27
101.000
0,9%
Canal 24 Horas
D. Reg (Informativo 24h)
15:47
16:31
92.000
1,0%
Canal 24 Horas
La hora cultural
23:26
23:58
89.000
1,0%

Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:03
24:01
155.000
1,6%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:04
23:03
150.000
1,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:01
24:55
135.000
2,0%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:55
25:47
85.000
2,2%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:05
22:04
82.000
0,7%

Ranking Divinity (1,0%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
9-1-1
22:09
22:50
107.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio
18:36
19:26
101.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
21:14
22:09
95.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio
19:26
20:22
92.000
1,1%
Divinity
9-1-1
23:44
24:37
85.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
La casa de empeños
20:02
20:21
117.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero - De nuevo en casa
14:47
15:47
107.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:25
19:14
105.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:32
18:25
103.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego - La guadaña de la muerte ...
21:49
22:29
99.000
0,9%

Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:08
20:04
89.000
1,1%
Ten
Hermanos asesinos
23:57
24:55
87.000
1,3%
Ten
Hermanos asesinos
24:55
25:45
79.000
2,0%
Ten
Caso cerrado
20:04
21:02
79.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
18:15
19:08
77.000
1,0%

Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:10
21:20
153.000
1,4%
Boing
Cine - Doraemon y el nacimiento de Japón
21:28
23:19
150.000
1,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:18
15:28
120.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:42
14:52
116.000
1,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:49
20:59
112.000
1,1%

Ranking Squirrel (0,8%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine - Explosión solar (2ª parte)
17:51
19:18
89.000
1,2%
Squirrel
Cine - Nightcrawler
22:05
23:55
85.000
0,8%
Squirrel
Cine - Explosión solar
16:27
17:51
82.000
1,0%
Squirrel
Justicia extrema
20:42
22:05
76.000
0,7%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó - Un secreto y muchas mentiras ...
13:36
14:45
71.000
1,1%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Viernes, 20 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
16:37
16:43
67.000
0,8%
Clan TVE
Bluey
08:35
08:42
66.000
3,4%
Clan TVE
La casa de Mickey Mouse
08:11
08:34
60.000
3,2%
Clan TVE
Bluey
16:30
16:37
58.000
0,7%
Clan TVE
Bluey
17:56
18:02
54.000
0,7%
