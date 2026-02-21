Por Redacción |

FDF lidera la jornada al firmar un 2,3%, y eso solo introduciendo 'La que se avecina' a la cola del top 10. La emisión más vista del día es el partido entre el Athletic de Bilbao y el Elche, que alcanza los 315.000 espectadores en TDP y un 2,8%. También destaca, pero en la tarde, 'Cine western' con un 3,7%.

Nova es la cadena que mayor número de emisiones coloca en el ranking, con un total de cinco, donde merece atención 'Vino el amor' (3,5%), que alcanza el podio. Neox también tiene un hueco gracias a uno de los capítulos de 'Los Simpson', que firma un 2,6% en la sobremesa.

Fotograma de 'Por la senda más dura'