Por Redacción | |

'El desafío' sigue siendo una semana más el programa líder de la noche del viernes. El formato presentado por Roberto Leal anota un 12,7%, es decir, -0,2 puntos menos que 7 días atrás. Su principal competidor, '¡De viernes!', experimenta el mismo descenso, por lo que se queda en un 10,8%. Ambos programas mantienen la distancia de la semana pasada.

El primer programa de 'Trivial Pursuit' consigue un 8,5%, lo que supone una mejoría respecto a los datos dela semana pasada. Sin embargo, las cuatro entregas restantes no mantienen este dato y comienzan a bajar. Es más, la tercera se queda en un flojo 6,9%, lo que demuestra que no ha conseguido aún hacerse su hueco en la parrilla.

Por otro lado, el cine de Cuatro se aúpa +2,9 puntos con 'La protegida'. La película le otorga a 'El blockbuster' un solvente 9,2%. En cuanto a laSexta, 'laSexta columna' firma un 7%, de modo que sube +1 punto en 7 días. 'Equipo de investigación' se alza ligeramente +0,1 puntos a un 6,5%.

Laura Matamoros, invitada de '¡De viernes!'

Prime time

'El desafío' (12,7%) cede -0,2 puntos y lidera

'¡De viernes!' (10,8%) también se deja -0,2 puntos

'Trivial Pursuit' no termina de encontrar su sitio, con medias del 8,5% al 6,9%

9,2% para el cine de Cuatro, que crece +2,9 puntos

Ligera subida de +0,1 puntos para 'Equipo de investigación' (6,5%)

La 1

Trivial Pursuit959.000 8,5% Trivial Pursuit818.000 7,4% Trivial Pursuit650.000 6,9% Trivial Pursuit510.000 7,1%

La 2

Cifras y letras498.000 4,6% Carnaval 2026 Las Palmas de Gran Canaria: Gala drag408.000 4,3%

Antena 3

El desafío: Calentando motores1.076.000 9,5% El desafío1.151.000 12,7%

Cuatro

First Dates807.000 7,3% El blockbuster - La protegida (2021)943.000 9,2%

Telecinco

¡De viernes!866.000 10,8%

laSexta

laSexta clave482.000 4,6% laSexta columna - El rearme de la izquierda: ¿A qué esperan?791.000 7,0% Equipo de investigación - Lana: el oro blanco que nadie quiere717.000 6,5% Equipo de investigación - La fiebre del oro377.000 4,7%

'Trivial Pursuit' emite cinco entregas nuevas en la noche de La 1

Late night

La reposición de 'The Floor' (6,3%) mejora a los especiales de 'El cazador'

6% anota la reposición de 'El desafío', que pierde -0,5 puntos

La película de Cuatro crece +1,6 puntos a un 6,3%

Las reposiciones de 'Equipo de investigación' bajan

La 1

Trivial Pursuit376.000 7,8% The Floor169.000 6,3%

La 2

Los bastardos de Pizzofalcone - Ángeles53.000 1,6%

Antena 3

El desafío (Continuación)1.151.000 12,7% El desafío191.000 6,0%

Cuatro

Cine Cuatro - Zona prohibida318.000 6,3% Sportium game show23.000 1,0%

Telecinco

¡De viernes! (Continuación)866.000 10,8% Gran madrid show116.000 5,6%

laSexta

Equipo de investigación - El mercado negro del cobre233.000 5,0% Equipo de investigación - Traficantes de humo131.000 5,1%

'Sueños de libertad' lidera su franja con un 14,6%

Sobremesa y tarde

'Y ahora, Sonsoles' (9,7%) pierde -1,6 puntos y se conforma con el unidígito

'El diario de Jorge' (9,8%) crece +0,7 puntos en una semana

+1,1 puntos se eleva 'Todo es mentira' al firmar un 7,1%

Bajada generalizada en la tarde de La 1

'Suhka' cierra su primera semana con un 2,2%

La 1

Directo al grano799.000 9,6% Valle Salvaje795.000 10,9% La promesa927.000 12,2% Malas lenguas963.000 11,6% Aquí la Tierra1.280.000 13,7%

La 2

Saber y ganar594.000 6,2% Grandes documentales293.000 3,6% Dinastías - Elefantes317.000 3,8% Fauna letal - Tiburones254.000 3,4% Malas lenguas473.000 6,3% Sukha181.000 2,2% Trivial Pursuit269.000 2,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.303.000 14,6% Y ahora, Sonsoles736.000 9,7% Pasapalabra1.862.000 20,0%

Cuatro

Todo es mentira587.000 7,1% Lo sabe, no lo sabe403.000 5,2%

Telecinco

El tiempo justo674.000 8,4% El diario de Jorge752.000 9,8% ¡Allá tú!806.000 8,9%

laSexta

Zapeando517.000 5,9% Más vale tarde450.000 6,0%

'El precio justo' firma máximo con un 10,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1355.000 17,5% Mañaneros 360482.000 15,5% Mañaneros 360897.000 11,4%

La 2

España sin asfalto - La ruta encantada14.000 1,1% El río de los hipopótamos15.000 0,9% Ríos - Guadiana12.000 0,6% Aquí hay trabajo9.000 0,4% Universo UNED11.000 0,5% Viajar en tren - Suecia: Eestocolmo-Gavle-Borlange31.000 1,3% El escarabajo verde - En carne viva35.000 1,4% El chef errante - Mangalore62.000 2,4% El western de La 2 - La diligencia 2111.000 2,9% Trivial Pursuit123.000 1,8% Trivial Pursuit229.000 2,5%

Antena 3

Espejo público300.000 11,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Pargo al azafrán con espárragos y ajetes828.000 16,9% La ruleta de la suerte1.558.000 21,8%

Cuatro

Love shopping tv2.000 0,2% ¡Toma salami! - ¿Y tú de qué vas?9.000 0,6% Alerta cobra - Nido de serpientes26.000 1,4% Alerta cobra - Nosotros solos40.000 2,0% Alerta cobra - Amor robado80.000 3,5% En boca de todos276.000 8,8%

Telecinco

La mirada crítica154.000 8,4% El programa de AR311.000 13,3% Vamos a ver427.000 11,7% El precio justo694.000 10,1%

laSexta

Aruser@s el humorning217.000 14,4% Aruser@s315.000 13,9% Al rojo vivo283.000 7,7%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa al reunir a un impresionante 23,1%. 'Telediario 1' alcanza un 14,2%, muy lejos de 'Informativos Telecinco 15:00' (9,6%). Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también domina con un 18,9%. 'Telediario 2' queda segunda con un 11,2% e 'Informativos Telecinco 21:00' se apunta un 8,8%.

La 1

Informativo territorial 1821.000 13,5% Telediario 11.342.000 14,2% Deportes 11.459.000 15,0% Informativo territorial 21.143.000 11,9% Telediario 21.195.000 11,2% Deportes 21.054.000 9,4%

Antena 3

Antena 3 noticias 12.183.000 23,1% Deportes1.959.000 20,2% Antena 3 noticias 22.029.000 18,9% Deportes 21.610.000 14,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1522.000 7,6% El desmarque Cuatro 1436.000 4,8% Noticias Cuatro 2448.000 5,1%

Telecinco

El matinal113.000 8,7% Informativos Telecinco 15:00905.000 9,6% Informativos Telecinco 21:00935.000 8,8%

laSexta

laSexta noticias 14h720.000 9,0% laSexta noticias: Jugones530.000 5,5% laSexta noticias 20h627.000 7,1%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas