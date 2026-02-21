Audiencias Viernes 20 de Febrero de 2026
'El desafío' sigue siendo una semana más el programa líder de la noche del viernes. El formato presentado por Roberto Leal anota un 12,7%, es decir, -0,2 puntos menos que 7 días atrás. Su principal competidor, '¡De viernes!', experimenta el mismo descenso, por lo que se queda en un 10,8%. Ambos programas mantienen la distancia de la semana pasada.
El primer programa de 'Trivial Pursuit' consigue un 8,5%, lo que supone una mejoría respecto a los datos dela semana pasada. Sin embargo, las cuatro entregas restantes no mantienen este dato y comienzan a bajar. Es más, la tercera se queda en un flojo 6,9%, lo que demuestra que no ha conseguido aún hacerse su hueco en la parrilla.
Por otro lado, el cine de Cuatro se aúpa +2,9 puntos con 'La protegida'. La película le otorga a 'El blockbuster' un solvente 9,2%. En cuanto a laSexta, 'laSexta columna' firma un 7%, de modo que sube +1 punto en 7 días. 'Equipo de investigación' se alza ligeramente +0,1 puntos a un 6,5%.
Laura Matamoros, invitada de '¡De viernes!'
Prime time
- 'El desafío' (12,7%) cede -0,2 puntos y lidera
- '¡De viernes!' (10,8%) también se deja -0,2 puntos
- 'Trivial Pursuit' no termina de encontrar su sitio, con medias del 8,5% al 6,9%
- 9,2% para el cine de Cuatro, que crece +2,9 puntos
- Ligera subida de +0,1 puntos para 'Equipo de investigación' (6,5%)
Trivial Pursuit959.000 8,5%
Trivial Pursuit818.000 7,4%
Trivial Pursuit650.000 6,9%
Trivial Pursuit510.000 7,1%
Cifras y letras498.000 4,6%
Carnaval 2026 Las Palmas de Gran Canaria: Gala drag408.000 4,3%
El desafío: Calentando motores1.076.000 9,5%
El desafío1.151.000 12,7%
First Dates807.000 7,3%
El blockbuster - La protegida (2021)943.000 9,2%
¡De viernes!866.000 10,8%
laSexta clave482.000 4,6%
laSexta columna - El rearme de la izquierda: ¿A qué esperan?791.000 7,0%
Equipo de investigación - Lana: el oro blanco que nadie quiere717.000 6,5%
Equipo de investigación - La fiebre del oro377.000 4,7%
'Trivial Pursuit' emite cinco entregas nuevas en la noche de La 1
Late night
- La reposición de 'The Floor' (6,3%) mejora a los especiales de 'El cazador'
- 6% anota la reposición de 'El desafío', que pierde -0,5 puntos
- La película de Cuatro crece +1,6 puntos a un 6,3%
- Las reposiciones de 'Equipo de investigación' bajan
Trivial Pursuit376.000 7,8%
The Floor169.000 6,3%
Los bastardos de Pizzofalcone - Ángeles53.000 1,6%
El desafío (Continuación)1.151.000 12,7%
El desafío191.000 6,0%
Cine Cuatro - Zona prohibida318.000 6,3%
Sportium game show23.000 1,0%
¡De viernes! (Continuación)866.000 10,8%
Gran madrid show116.000 5,6%
Equipo de investigación - El mercado negro del cobre233.000 5,0%
Equipo de investigación - Traficantes de humo131.000 5,1%
'Sueños de libertad' lidera su franja con un 14,6%
Sobremesa y tarde
- 'Y ahora, Sonsoles' (9,7%) pierde -1,6 puntos y se conforma con el unidígito
- 'El diario de Jorge' (9,8%) crece +0,7 puntos en una semana
- +1,1 puntos se eleva 'Todo es mentira' al firmar un 7,1%
- Bajada generalizada en la tarde de La 1
- 'Suhka' cierra su primera semana con un 2,2%
Directo al grano799.000 9,6%
Valle Salvaje795.000 10,9%
La promesa927.000 12,2%
Malas lenguas963.000 11,6%
Aquí la Tierra1.280.000 13,7%
Saber y ganar594.000 6,2%
Grandes documentales293.000 3,6%
Dinastías - Elefantes317.000 3,8%
Fauna letal - Tiburones254.000 3,4%
Malas lenguas473.000 6,3%
Sukha181.000 2,2%
Trivial Pursuit269.000 2,8%
Sueños de libertad1.303.000 14,6%
Y ahora, Sonsoles736.000 9,7%
Pasapalabra1.862.000 20,0%
Todo es mentira587.000 7,1%
Lo sabe, no lo sabe403.000 5,2%
El tiempo justo674.000 8,4%
El diario de Jorge752.000 9,8%
¡Allá tú!806.000 8,9%
Zapeando517.000 5,9%
Más vale tarde450.000 6,0%
'El precio justo' firma máximo con un 10,1%
Mañana
- 'La hora de La 1' lidera con un 17,5%, pero baja -1,2 puntos
- 'Vamos a ver' anota un 11,7% y crece +2,5 puntos
- Máximo de 'El precio justo' con un 10,1% (+0,9)
- +1,4 sube 'La ruleta de la suerte', que no toca techo (21,8%)
- 'En boca de todos' se mantiene con un 8,8%
La hora de La 1355.000 17,5%
Mañaneros 360482.000 15,5%
Mañaneros 360897.000 11,4%
España sin asfalto - La ruta encantada14.000 1,1%
El río de los hipopótamos15.000 0,9%
Ríos - Guadiana12.000 0,6%
Aquí hay trabajo9.000 0,4%
Universo UNED11.000 0,5%
Viajar en tren - Suecia: Eestocolmo-Gavle-Borlange31.000 1,3%
El escarabajo verde - En carne viva35.000 1,4%
El chef errante - Mangalore62.000 2,4%
El western de La 2 - La diligencia 2111.000 2,9%
Trivial Pursuit123.000 1,8%
Trivial Pursuit229.000 2,5%
Espejo público300.000 11,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Pargo al azafrán con espárragos y ajetes828.000 16,9%
La ruleta de la suerte1.558.000 21,8%
Love shopping tv2.000 0,2%
¡Toma salami! - ¿Y tú de qué vas?9.000 0,6%
Alerta cobra - Nido de serpientes26.000 1,4%
Alerta cobra - Nosotros solos40.000 2,0%
Alerta cobra - Amor robado80.000 3,5%
En boca de todos276.000 8,8%
La mirada crítica154.000 8,4%
El programa de AR311.000 13,3%
Vamos a ver427.000 11,7%
El precio justo694.000 10,1%
Aruser@s el humorning217.000 14,4%
Aruser@s315.000 13,9%
Al rojo vivo283.000 7,7%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa al reunir a un impresionante 23,1%. 'Telediario 1' alcanza un 14,2%, muy lejos de 'Informativos Telecinco 15:00' (9,6%). Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también domina con un 18,9%. 'Telediario 2' queda segunda con un 11,2% e 'Informativos Telecinco 21:00' se apunta un 8,8%.
Informativo territorial 1821.000 13,5%
Telediario 11.342.000 14,2%
Deportes 11.459.000 15,0%
Informativo territorial 21.143.000 11,9%
Telediario 21.195.000 11,2%
Deportes 21.054.000 9,4%
Antena 3 noticias 12.183.000 23,1%
Deportes1.959.000 20,2%
Antena 3 noticias 22.029.000 18,9%
Deportes 21.610.000 14,4%
Noticias Cuatro 1522.000 7,6%
El desmarque Cuatro 1436.000 4,8%
Noticias Cuatro 2448.000 5,1%
El matinal113.000 8,7%
Informativos Telecinco 15:00905.000 9,6%
Informativos Telecinco 21:00935.000 8,8%
laSexta noticias 14h720.000 9,0%
laSexta noticias: Jugones530.000 5,5%
laSexta noticias 20h627.000 7,1%