'La noche en 24h' y "Fast & Furious: Aún más rápido" consiguen romper el dominio de Nova

Por Redacción |

Nueva jornada marcada por el dominio de las telenovelas de Nova en las cadenas temáticas TDT, aunque esta vez con algunas excepciones dentro de los puestos más vistos del día. El liderazgo vuelve a ser para 'Leyla', que se impone con 291.000 espectadores y un 2,7% de cuota de pantalla. La segunda posición también queda en manos de Nova gracias a 'Cuando seas mía', que firma uno de los mejores shares del ranking con un 3,7% y 261.000 seguidores.

Sin embargo, el tercer puesto rompe el monopolio habitual de las telenovelas y va a parar a 'La noche en 24h', el espacio informativo del canal 24 Horas de RTVE, que consigue un notable 3,1% de share. La cuarta plaza es para el cine de FDF con la película "Fast & Furious: Aún más rápido", protagonizada por Paul Walker y Vin Diesel, que reúne a 257.000 espectadores y también alcanza un 3,1% de cuota de pantalla. El top 5 lo completa nuevamente Nova con 'Cuento de una noche', que continúa manteniendo buenos resultados tras su reciente estreno y anota un 2,1% junto a 252.000 fieles.

En cuanto al ranking por cadenas, FDF logra hacerse con el liderazgo diario gracias a un 2,4% de cuota media, superando esta vez a Nova, que se queda en segunda posición con un 2,1%. El tercer puesto es para Energy, que alcanza un 2% de share, mientras que la cuarta plaza deja un triple empate entre Neox, DMAX y Atreseries, todas ellas con un 1,6%. Por detrás aparece un nuevo empate entre el canal 24 Horas y BeMad, que cierran la jornada con un 1,4% de cuota de pantalla.