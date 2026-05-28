'La noche en 24h' y "Fast & Furious: Aún más rápido" consiguen romper el dominio de Nova

Nueva jornada marcada por el dominio de las telenovelas de Nova en las cadenas temáticas TDT, aunque esta vez con algunas excepciones dentro de los puestos más vistos del día. El liderazgo vuelve a ser para 'Leyla', que se impone con 291.000 espectadores y un 2,7% de cuota de pantalla. La segunda posición también queda en manos de Nova gracias a 'Cuando seas mía', que firma uno de los mejores shares del ranking con un 3,7% y 261.000 seguidores.
Sin embargo, el tercer puesto rompe el monopolio habitual de las telenovelas y va a parar a 'La noche en 24h', el espacio informativo del canal 24 Horas de RTVE, que consigue un notable 3,1% de share. La cuarta plaza es para el cine de FDF con la película "Fast & Furious: Aún más rápido", protagonizada por Paul Walker y Vin Diesel, que reúne a 257.000 espectadores y también alcanza un 3,1% de cuota de pantalla. El top 5 lo completa nuevamente Nova con 'Cuento de una noche', que continúa manteniendo buenos resultados tras su reciente estreno y anota un 2,1% junto a 252.000 fieles.
En cuanto al ranking por cadenas, FDF logra hacerse con el liderazgo diario gracias a un 2,4% de cuota media, superando esta vez a Nova, que se queda en segunda posición con un 2,1%. El tercer puesto es para Energy, que alcanza un 2% de share, mientras que la cuarta plaza deja un triple empate entre Neox, DMAX y Atreseries, todas ellas con un 1,6%. Por detrás aparece un nuevo empate entre el canal 24 Horas y BeMad, que cierran la jornada con un 1,4% de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 27 de Mayo de 2026
2,4%
2,1%
2,0%
1,6%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,5%
0,4%
Ranking programas TDT Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
22:59
23:22
291.000
2,7%
Cuando seas mia
17:50
18:37
261.000
3,7%
La noche en 24h
23:08
24:35
257.000
3,1%
Cine Fast & furious:aun mas rapido
22:55
24:59
254.000
3,2%
Cuento de una noche
21:36
22:59
252.000
2,1%
Emanet
15:02
16:31
249.000
2,8%
La que se avecina Una sentencia,un atentado a ...
20:47
22:55
233.000
2,1%
The Mysteries of Laura El misterio de la muerte ...
22:38
23:24
233.000
2,1%
Cuidado con el angel
16:31
17:50
222.000
2,9%
Perdona nuestros pecados
20:02
21:35
216.000
2,5%
Ranking FDF (2,4%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Fast & furious:aun mas rapido
22:55
24:59
254.000
3,2%
La que se avecina Una sentencia,un atentado a ...
20:47
22:55
233.000
2,1%
La que se avecina Un chihuahua,un barrendero y ...
14:59
16:53
199.000
2,3%
La que se avecina Un panico escenico,un bodorrio ...
16:53
18:48
153.000
2,1%
La que se avecina Una poliza premium,un ...
24:59
26:30
147.000
5,3%
Ranking Nova (2,1%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
22:59
23:22
291.000
2,7%
Cuando seas mia
17:50
18:37
261.000
3,7%
Cuento de una noche
21:36
22:59
252.000
2,1%
Emanet
15:02
16:31
249.000
2,8%
Cuidado con el angel
16:31
17:50
222.000
2,9%
Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fbi most wanted Procesado
22:59
23:56
201.000
2,1%
Fbi most wanted Encanto
22:05
22:59
195.000
1,6%
Fbi most wanted Tapadera
23:56
24:52
180.000
2,9%
CSI: Miami Ciberfamosa
16:40
17:35
176.000
2,3%
CSI: Miami Revelación
17:35
18:32
170.000
2,4%
Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
19:05
19:29
206.000
3,1%
The Big Bang Theory
20:11
20:30
197.000
2,6%
The Big Bang Theory
17:12
17:31
184.000
2,4%
The Big Bang Theory
18:46
19:05
183.000
2,7%
The Big Bang Theory
19:29
19:53
181.000
2,6%
Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:37
16:22
194.000
2,2%
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
156.000
1,3%
La fiebre del oro
16:22
17:09
143.000
1,7%
Alienígenas El top 10 de encuentros ...
23:21
24:06
140.000
1,6%
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros Ovnis ...
24:11
24:57
135.000
2,4%
Ranking Atreseries (1,6%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Mysteries of Laura El misterio de la muerte ...
22:38
23:24
233.000
2,1%
The Mysteries of Laura El misterio del mentor ...
21:52
22:38
214.000
1,8%
The Mysteries of Laura El misterio de la muerte ...
23:24
24:26
188.000
2,4%
The Mysteries of Laura El misterio del fuego ...
20:57
21:52
155.000
1,5%
The Mysteries of Laura El misterio del fiestero ...
24:26
25:05
135.000
2,7%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:08
24:35
257.000
3,1%
La noche en 24h:portada Lara hernandez
22:06
23:08
190.000
1,6%
Diario 24 horas:en directo Sesion de control al ...
08:55
10:08
119.000
5,9%
Informativo 24h
24:38
25:00
111.000
2,3%
Informativo 24h
25:00
25:30
104.000
2,7%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine 9 dias
15:33
17:48
138.000
1,7%
Cine Los tres mosqueteros de alejandro ...
22:39
24:44
132.000
1,5%
Cine Desde paris con amor
17:48
19:16
122.000
1,8%
Cine Gringo.se busca vivo o muerto
20:44
22:39
115.000
1,1%
Cine La hija del lobo
19:16
20:44
92.000
1,3%
Ranking TRECE (1,3%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El cascabel
22:01
24:30
196.000
2,0%
Sesion doble Dos misioneros
16:42
18:15
139.000
1,8%
Cine western Amigos hasta la muerte
18:18
20:14
132.000
1,9%
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
121.000
1,5%
Tu cine Braddock:desaparecido en combate 3
20:14
22:01
119.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
154.000
3,9%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
143.000
1,8%
Forjado a fuego El xifos
22:02
22:54
138.000
1,1%
Forjado a fuego El pandat
22:54
23:44
132.000
1,3%
Forjado a fuego La lanza para matar ...
21:15
22:02
100.000
0,9%
Ranking DKiss (1,3%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La revista people investiga
16:20
18:03
165.000
2,1%
Dryden:un pueblo maldito El alma oscura de ...
15:27
16:20
115.000
1,3%
Enemigos cercanos Circulo vicioso
18:03
18:59
110.000
1,6%
Los gemelos reforman dos veces:edicion celebrity ...
23:05
24:02
104.000
1,1%
¿pero por que me compre esta casa?
14:33
15:27
96.000
1,1%
Ranking Veo7 (1,0%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias A tu ...
21:15
22:00
193.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias Gestion de ...
20:24
21:15
167.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias Amistad,amor y ...
19:34
20:24
137.000
1,9%
Profilage Los elegidos
22:00
23:07
109.000
0,9%
Profilage Visceral
17:06
18:07
90.000
1,2%
Ranking Divinity (0,9%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Supervivientes:diario
21:00
21:50
89.000
0,9%
Chicago Fire Lo importante no es el hockey
19:15
20:07
88.000
1,3%
Chicago Fire Zambullida
18:28
19:15
85.000
1,3%
My Life is Murder
22:47
23:40
84.000
0,8%
My Life is Murder
23:40
24:46
74.000
1,1%
Ranking Ten (0,9%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:26
15:45
87.000
1,0%
Amor toxico
24:05
25:02
58.000
1,0%
Amor toxico
23:08
24:05
58.000
0,6%
Caso cerrado
13:13
14:24
56.000
1,0%
Amor toxico
25:02
25:59
48.000
1,5%
Ranking Squirrel (0,8%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El fantasma rojo
20:26
22:03
91.000
0,9%
Cine El superviviente(2021)
22:03
23:34
87.000
0,8%
Cine Valle prohibido
17:36
18:56
77.000
1,1%
Cine Fuera de la ley(2022)
18:56
20:26
63.000
0,9%
Cine Gunpowder milkshake(coctel explosivo)
23:34
25:25
60.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
17:45
17:52
74.000
1,0%
Bluey
07:35
07:42
73.000
6,0%
Spidey y su superequipo
07:42
07:54
67.000
5,1%
Una casa de locos
19:41
19:51
64.000
0,9%
Bluey
08:38
08:45
64.000
3,5%
Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
20:39
20:48
133.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
08:12
08:21
129.000
7,4%
Doraemon,el gato cosmico
08:21
08:31
127.000
6,9%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
20:59
21:10
125.000
1,3%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:10
21:21
121.000
1,2%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Pisando fuerte 2
21:40
23:15
114.000
1,0%
Cine Instinto letal(2001)
23:15
24:52
109.000
1,5%
Cine El caballero de los cien rostros
15:37
17:21
59.000
0,7%
Real madrid conecta
19:30
21:35
16.000
0,2%
Historia que tu hiciste Supercopa de europa ...
17:25
19:25
14.000
0,2%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Berghain equipo español n.artistica
22:00
22:07
67.000
0,6%
Fútbol:liga española femenino Deportivo ...
21:01
23:10
62.000
0,5%
Deportes
23:13
23:18
50.000
0,5%
Fifa 26
23:18
23:54
39.000
0,4%
Previo futbol:liga española femenino Deportivo ...
20:55
21:01
34.000
0,4%