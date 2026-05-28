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AUDIENCIAS TDT 27 DE MAYO

'La noche en 24h' y "Fast & Furious: Aún más rápido" consiguen romper el dominio de Nova

'Leyla' consigue el liderazgo una jornada más y 'Cuando seas mía' logra el segundo puesto. FDF lidera la jornada con un 2,4%.

'La noche en 24h' y "Fast & Furious: Aún más rápido" consiguen romper el dominio de Nova
©Universal Pictures
Por RedacciónPublicado: Jueves 28 Mayo 2026 10:44

Audiencias Miércoles 27 de Mayo de 2026

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Nueva jornada marcada por el dominio de las telenovelas de Nova en las cadenas temáticas TDT, aunque esta vez con algunas excepciones dentro de los puestos más vistos del día. El liderazgo vuelve a ser para 'Leyla', que se impone con 291.000 espectadores y un 2,7% de cuota de pantalla. La segunda posición también queda en manos de Nova gracias a 'Cuando seas mía', que firma uno de los mejores shares del ranking con un 3,7% y 261.000 seguidores.

Sin embargo, el tercer puesto rompe el monopolio habitual de las telenovelas y va a parar a 'La noche en 24h', el espacio informativo del canal 24 Horas de RTVE, que consigue un notable 3,1% de share. La cuarta plaza es para el cine de FDF con la película "Fast & Furious: Aún más rápido", protagonizada por Paul Walker y Vin Diesel, que reúne a 257.000 espectadores y también alcanza un 3,1% de cuota de pantalla. El top 5 lo completa nuevamente Nova con 'Cuento de una noche', que continúa manteniendo buenos resultados tras su reciente estreno y anota un 2,1% junto a 252.000 fieles.

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En cuanto al ranking por cadenas, FDF logra hacerse con el liderazgo diario gracias a un 2,4% de cuota media, superando esta vez a Nova, que se queda en segunda posición con un 2,1%. El tercer puesto es para Energy, que alcanza un 2% de share, mientras que la cuarta plaza deja un triple empate entre Neox, DMAX y Atreseries, todas ellas con un 1,6%. Por detrás aparece un nuevo empate entre el canal 24 Horas y BeMad, que cierran la jornada con un 1,4% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Miércoles, 27 de Mayo de 2026

FDF 2,4%

Nova 2,1%

Energy 2,0%

Neox 1,6%

DMAX 1,6%

Atreseries 1,6%

Canal 24 Horas 1,4%

BEMADtv 1,4%

TRECE 1,3%

Mega (España) 1,3%

DKiss 1,3%

Veo7 1,0%

Divinity 0,9%

Ten 0,9%

Squirrel 0,8%

Clan TVE 0,7%

Boing 0,7%

Real Madrid TV 0,5%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:59
23:22
291.000
2,7%
Nova
Cuando seas mia
17:50
18:37
261.000
3,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:35
257.000
3,1%
FDF
Cine Fast & furious:aun mas rapido
22:55
24:59
254.000
3,2%
Nova
Cuento de una noche
21:36
22:59
252.000
2,1%
Nova
Emanet
15:02
16:31
249.000
2,8%
FDF
La que se avecina Una sentencia,un atentado a ...
20:47
22:55
233.000
2,1%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la muerte ...
22:38
23:24
233.000
2,1%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:50
222.000
2,9%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:02
21:35
216.000
2,5%

Ranking FDF (2,4%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Fast & furious:aun mas rapido
22:55
24:59
254.000
3,2%
FDF
La que se avecina Una sentencia,un atentado a ...
20:47
22:55
233.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un chihuahua,un barrendero y ...
14:59
16:53
199.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un panico escenico,un bodorrio ...
16:53
18:48
153.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una poliza premium,un ...
24:59
26:30
147.000
5,3%

Ranking Nova (2,1%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:59
23:22
291.000
2,7%
Nova
Cuando seas mia
17:50
18:37
261.000
3,7%
Nova
Cuento de una noche
21:36
22:59
252.000
2,1%
Nova
Emanet
15:02
16:31
249.000
2,8%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:50
222.000
2,9%

Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi most wanted Procesado
22:59
23:56
201.000
2,1%
Energy
Fbi most wanted Encanto
22:05
22:59
195.000
1,6%
Energy
Fbi most wanted Tapadera
23:56
24:52
180.000
2,9%
Energy
CSI: Miami Ciberfamosa
16:40
17:35
176.000
2,3%
Energy
CSI: Miami Revelación
17:35
18:32
170.000
2,4%

Ranking Neox (1,6%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
19:05
19:29
206.000
3,1%
Neox
The Big Bang Theory
20:11
20:30
197.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
17:12
17:31
184.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
18:46
19:05
183.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
19:29
19:53
181.000
2,6%

Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:37
16:22
194.000
2,2%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
156.000
1,3%
DMAX
La fiebre del oro
16:22
17:09
143.000
1,7%
DMAX
Alienígenas El top 10 de encuentros ...
23:21
24:06
140.000
1,6%
DMAX
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros Ovnis ...
24:11
24:57
135.000
2,4%

Ranking Atreseries (1,6%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la muerte ...
22:38
23:24
233.000
2,1%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del mentor ...
21:52
22:38
214.000
1,8%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la muerte ...
23:24
24:26
188.000
2,4%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del fuego ...
20:57
21:52
155.000
1,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del fiestero ...
24:26
25:05
135.000
2,7%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:35
257.000
3,1%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Lara hernandez
22:06
23:08
190.000
1,6%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas:en directo Sesion de control al ...
08:55
10:08
119.000
5,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:38
25:00
111.000
2,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
25:00
25:30
104.000
2,7%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine 9 dias
15:33
17:48
138.000
1,7%
BEMADtv
Cine Los tres mosqueteros de alejandro ...
22:39
24:44
132.000
1,5%
BEMADtv
Cine Desde paris con amor
17:48
19:16
122.000
1,8%
BEMADtv
Cine Gringo.se busca vivo o muerto
20:44
22:39
115.000
1,1%
BEMADtv
Cine La hija del lobo
19:16
20:44
92.000
1,3%

Ranking TRECE (1,3%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
El cascabel
22:01
24:30
196.000
2,0%
TRECE
Sesion doble Dos misioneros
16:42
18:15
139.000
1,8%
TRECE
Cine western Amigos hasta la muerte
18:18
20:14
132.000
1,9%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
121.000
1,5%
TRECE
Tu cine Braddock:desaparecido en combate 3
20:14
22:01
119.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
154.000
3,9%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
143.000
1,8%
Mega (España)
Forjado a fuego El xifos
22:02
22:54
138.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego El pandat
22:54
23:44
132.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego La lanza para matar ...
21:15
22:02
100.000
0,9%

Ranking DKiss (1,3%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La revista people investiga
16:20
18:03
165.000
2,1%
DKiss
Dryden:un pueblo maldito El alma oscura de ...
15:27
16:20
115.000
1,3%
DKiss
Enemigos cercanos Circulo vicioso
18:03
18:59
110.000
1,6%
DKiss
Los gemelos reforman dos veces:edicion celebrity ...
23:05
24:02
104.000
1,1%
DKiss
¿pero por que me compre esta casa?
14:33
15:27
96.000
1,1%

Ranking Veo7 (1,0%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias A tu ...
21:15
22:00
193.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Gestion de ...
20:24
21:15
167.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Amistad,amor y ...
19:34
20:24
137.000
1,9%
Veo7
Profilage Los elegidos
22:00
23:07
109.000
0,9%
Veo7
Profilage Visceral
17:06
18:07
90.000
1,2%

Ranking Divinity (0,9%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Supervivientes:diario
21:00
21:50
89.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire Lo importante no es el hockey
19:15
20:07
88.000
1,3%
Divinity
Chicago Fire Zambullida
18:28
19:15
85.000
1,3%
Divinity
My Life is Murder
22:47
23:40
84.000
0,8%
Divinity
My Life is Murder
23:40
24:46
74.000
1,1%

Ranking Ten (0,9%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:26
15:45
87.000
1,0%
Ten
Amor toxico
24:05
25:02
58.000
1,0%
Ten
Amor toxico
23:08
24:05
58.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
13:13
14:24
56.000
1,0%
Ten
Amor toxico
25:02
25:59
48.000
1,5%

Ranking Squirrel (0,8%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El fantasma rojo
20:26
22:03
91.000
0,9%
Squirrel
Cine El superviviente(2021)
22:03
23:34
87.000
0,8%
Squirrel
Cine Valle prohibido
17:36
18:56
77.000
1,1%
Squirrel
Cine Fuera de la ley(2022)
18:56
20:26
63.000
0,9%
Squirrel
Cine Gunpowder milkshake(coctel explosivo)
23:34
25:25
60.000
1,0%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
17:45
17:52
74.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
07:35
07:42
73.000
6,0%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
07:42
07:54
67.000
5,1%
Clan TVE
Una casa de locos
19:41
19:51
64.000
0,9%
Clan TVE
Bluey
08:38
08:45
64.000
3,5%

Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:39
20:48
133.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:12
08:21
129.000
7,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:21
08:31
127.000
6,9%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
20:59
21:10
125.000
1,3%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:10
21:21
121.000
1,2%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Pisando fuerte 2
21:40
23:15
114.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine Instinto letal(2001)
23:15
24:52
109.000
1,5%
Real Madrid TV
Cine El caballero de los cien rostros
15:37
17:21
59.000
0,7%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:35
16.000
0,2%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste Supercopa de europa ...
17:25
19:25
14.000
0,2%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Miércoles, 27 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Berghain equipo español n.artistica
22:00
22:07
67.000
0,6%
Teledeporte
Fútbol:liga española femenino Deportivo ...
21:01
23:10
62.000
0,5%
Teledeporte
Deportes
23:13
23:18
50.000
0,5%
Teledeporte
Fifa 26
23:18
23:54
39.000
0,4%
Teledeporte
Previo futbol:liga española femenino Deportivo ...
20:55
21:01
34.000
0,4%
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