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AUDIENCIAS TDT 9 DE MAYO

"Valor de Ley" (3,9%) en TRECE lidera la jornada del sábado en las temáticas TDT

El tercer y el cuarto lugar también son para la cadena de la COPE. El encuentro de liga entre la Real Sociedad y el Betis logra el segundo puesto. TRECE y FDF empatan en el día con un 2,2%.

"Valor de Ley" (3,9%) en TRECE lidera la jornada del sábado en las temáticas TDT
©Paramount
Por RedacciónPublicado: Lunes 11 Mayo 2026 09:38 (hace 3 horas)

Audiencias Sábado 9 de Mayo de 2026

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Jornada de sábado marcada por el dominio del cine de TRECE y el fútbol en Teledeporte dentro de las cadenas temáticas TDT. La emisión más vista del día es la película "Valor de ley", protagonizada por John Wayne, que logra reunir a 324.000 espectadores y firma un excelente 3,9% de cuota de pantalla.

La segunda posición es para el encuentro de Liga entre la Real Sociedad y el Betis en Teledeporte, que alcanza un sólido 3,1% de share. Por detrás vuelve a imponerse el cine de TRECE, ya que tanto "En tierra peligrosa 2" como "Sin escape, ganar o morir" ocupan respectivamente la tercera y cuarta plaza del ranking diario, con un 3% y un 2,8% de cuota de pantalla.

Vídeos FormulaTV

El top 5 lo completa otra película, aunque esta vez en Neox. "The Bank Job" consigue un 2,8% de share, consolidando el buen rendimiento del cine en las cadenas temáticas durante la jornada del sábado.

En cuanto al ranking diario de cadenas, Energy lidera con un 2,3% de cuota de pantalla, seguida muy de cerca por el empate entre FDF y TRECE, ambas con un 2,2%. El cuarto puesto es para Neox, que registra un 2,1%, mientras que DMax alcanza la quinta plaza con un 1,9% de share.

El buen rendimiento general de las temáticas deja además un empate entre Atreseries y BeMad, que cierran la jornada con un 1,8% de cuota media diaria.

Ranking cadenas TDT Sábado, 9 de Mayo de 2026

Energy 2,3%

FDF 2,2%

TRECE 2,2%

Neox 2,1%

DMAX 1,9%

Atreseries 1,8%

BEMADtv 1,8%

Divinity 1,4%

Nova 1,4%

Mega (España) 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

Teledeporte 1,3%

Clan TVE 1,2%

DKiss 1,2%

Squirrel 1,2%

Boing 1,0%

Ten 0,8%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Valor de ley
18:13
20:25
324.000
3,9%
Teledeporte
Fútbol:liga española R. Sociedad - R. ...
21:02
22:57
317.000
3,1%
TRECE
Cine En tierra peligrosa 2
16:25
18:13
292.000
3,3%
TRECE
Tu cine Sin escape, ganar o morir
20:25
22:02
286.000
3,0%
Neox
Cine The bank job
15:21
17:38
257.000
2,8%
Neox
Cine Ocean\'s eleven
17:40
19:54
250.000
3,0%
FDF
Cine Si yo fuera rico (2019)
22:20
24:08
238.000
2,4%
Teledeporte
Fútbol: liga española resumen Levante - ...
21:54
22:00
230.000
2,2%
Ten
CSI: Nueva York Lista negra:presentando al ...
21:54
22:51
215.000
2,0%
Neox
Cine Red 2
22:22
24:42
214.000
2,3%

Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Si yo fuera rico (2019)
22:20
24:08
238.000
2,4%
FDF
El pueblo
17:16
18:57
201.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
20:31
22:13
181.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un cuchifritin,un contraste ...
18:57
20:31
173.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una sonambula,un hombre ...
15:15
17:16
170.000
1,8%

Ranking TRECE (2,2%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Valor de ley
18:13
20:25
324.000
3,9%
TRECE
Cine En tierra peligrosa 2
16:25
18:13
292.000
3,3%
TRECE
Tu cine Sin escape, ganar o morir
20:25
22:02
286.000
3,0%
TRECE
Cine Limite 48 horas
14:45
16:21
160.000
1,7%
TRECE
Cine Mortal kombat
22:02
23:38
132.000
1,2%

Ranking Neox (2,1%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine The bank job
15:21
17:38
257.000
2,8%
Neox
Cine Ocean\'s eleven
17:40
19:54
250.000
3,0%
Neox
Cine Red 2
22:22
24:42
214.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:54
15:21
162.000
1,7%
Neox
Los Simpson
14:27
14:54
159.000
1,9%

Ranking DMAX (1,9%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Tutankamon:vida,muerte y legado
15:58
16:50
186.000
2,0%
DMAX
Tutankamon:vida,muerte y legado
16:50
17:38
182.000
2,1%
DMAX
Tesoros perdidos de egipto Secretos de las ...
19:21
20:11
163.000
2,0%
DMAX
Momias:detras de la inmortalidad
23:49
25:31
158.000
2,4%
DMAX
Tesoros perdidos de egipto La leyenda de ...
21:06
21:56
158.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Rocher jacob
22:06
23:02
193.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el paraíso
16:57
22:06
185.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el trópico La prairie
23:02
23:59
157.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el paraíso
15:53
16:57
130.000
1,4%
Atreseries
Crimen en el paraíso
14:48
15:53
112.000
1,2%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Heat
15:45
18:56
212.000
2,4%
BEMADtv
Cine Cleaner
18:56
20:31
180.000
2,2%
BEMADtv
Cine Al filo de la medianoche
22:07
24:02
178.000
1,7%
BEMADtv
Cine Sin motivo aparente(2002)
20:31
22:07
168.000
1,8%
BEMADtv
Cine El cuarto pasajero
13:57
15:45
94.000
1,1%

Ranking Divinity (1,4%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Tania y pat
21:30
22:29
156.000
1,5%
Divinity
La casa de mis sueños Beverly
19:54
20:42
137.000
1,6%
Divinity
The Resident
22:29
23:10
129.000
1,2%
Divinity
The Resident
23:10
24:04
125.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños Gerald y caroline
19:00
19:54
123.000
1,5%

Ranking Nova (1,4%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
21:21
22:22
205.000
2,0%
Nova
La tormenta
20:20
21:21
181.000
2,0%
Nova
La tormenta
22:22
23:00
175.000
1,6%
Nova
La tormenta
19:25
20:20
157.000
1,9%
Nova
La tormenta
18:20
19:25
150.000
1,8%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:33
23:56
180.000
1,8%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:12
22:33
178.000
1,7%
Mega (España)
¿Quién da más? Juego de gruñidos
14:44
15:05
117.000
1,3%
Mega (España)
¿Quién da más? Dr.d y las maquinas ...
15:33
16:00
114.000
1,2%
Mega (España)
¿Quién da más? Stanton y cambios
15:05
15:33
112.000
1,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 2
20:58
21:27
139.000
1,5%
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:57
15:42
130.000
1,4%
Canal 24 Horas
Parlamento
15:50
16:20
127.000
1,3%
Canal 24 Horas
Deportes 1
15:43
15:49
117.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informe semanal
21:31
22:04
98.000
1,0%

Ranking Teledeporte (1,3%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:liga española R. Sociedad - R. ...
21:02
22:57
317.000
3,1%
Teledeporte
Fútbol: liga española resumen Levante - ...
21:54
22:00
230.000
2,2%
Teledeporte
Estudio estadio:solo resumenes
23:00
24:17
133.000
1,4%
Teledeporte
Previo futbol:liga española ...
20:51
21:02
127.000
1,4%
Teledeporte
Ciclismo:la vuelta femenino La pola ...
12:50
15:15
106.000
1,6%

Ranking Clan TVE (1,2%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Madagascar 2
21:03
22:19
158.000
1,6%
Clan TVE
Cine Madagascar
15:25
16:40
138.000
1,5%
Clan TVE
Bluey
18:12
18:19
128.000
1,5%
Clan TVE
Bluey
18:05
18:12
122.000
1,5%
Clan TVE
Bluey
17:50
17:57
111.000
1,3%

Ranking DKiss (1,2%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Los pies me estan matando
22:09
23:06
98.000
0,9%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? Angie ...
19:27
21:12
97.000
1,1%
DKiss
Si,quiero ese vestido
15:42
16:37
96.000
1,0%
DKiss
Si,quiero ese vestido
14:51
15:42
91.000
1,0%
DKiss
Si,quiero ese vestido(uk)
14:26
14:51
90.000
1,1%

Ranking Squirrel (1,2%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Sed de venganza(2019)
22:00
23:36
122.000
1,1%
Squirrel
Cine Who am i?
20:16
22:00
119.000
1,3%
Squirrel
Cine Kull,el conquistador
16:53
18:15
104.000
1,2%
Squirrel
Cine El ultimo guerrero(2017)
15:13
16:53
104.000
1,1%
Squirrel
Cine Druidas
18:15
20:16
101.000
1,2%

Ranking Boing (1,0%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Charlie y la fabrica de chocolate
21:32
23:32
179.000
1,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:12
21:23
99.000
1,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
10:23
10:32
86.000
3,1%
Boing
El show de tom y jerry
19:04
19:11
82.000
1,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:04
15:15
81.000
0,9%

Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
CSI: Nueva York Lista negra:presentando al ...
21:54
22:51
215.000
2,0%
Ten
CSI: Nueva York Heridas de guerra
24:32
25:19
204.000
3,4%
Ten
CSI: Nueva York El presente es vida
20:17
21:05
203.000
2,3%
Ten
CSI: Nueva York Navegacion por estima
23:39
24:32
198.000
2,4%
Ten
CSI: Nueva York Epilogo
21:05
21:54
198.000
2,0%
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