"Valor de Ley" (3,9%) en TRECE lidera la jornada del sábado en las temáticas TDT

Por Redacción |

Jornada de sábado marcada por el dominio del cine de TRECE y el fútbol en Teledeporte dentro de las cadenas temáticas TDT. La emisión más vista del día es la película "Valor de ley", protagonizada por John Wayne, que logra reunir a 324.000 espectadores y firma un excelente 3,9% de cuota de pantalla.

La segunda posición es para el encuentro de Liga entre la Real Sociedad y el Betis en Teledeporte, que alcanza un sólido 3,1% de share. Por detrás vuelve a imponerse el cine de TRECE, ya que tanto "En tierra peligrosa 2" como "Sin escape, ganar o morir" ocupan respectivamente la tercera y cuarta plaza del ranking diario, con un 3% y un 2,8% de cuota de pantalla.

El top 5 lo completa otra película, aunque esta vez en Neox. "The Bank Job" consigue un 2,8% de share, consolidando el buen rendimiento del cine en las cadenas temáticas durante la jornada del sábado.

En cuanto al ranking diario de cadenas,, seguida muy de cerca por el empate entre, ambas con un. El cuarto puesto es para, que registra un, mientras quealcanza la quinta plaza con un

El buen rendimiento general de las temáticas deja además un empate entre Atreseries y BeMad, que cierran la jornada con un 1,8% de cuota media diaria.