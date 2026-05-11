"Valor de Ley" (3,9%) en TRECE lidera la jornada del sábado en las temáticas TDT

Jornada de sábado marcada por el dominio del cine de TRECE y el fútbol en Teledeporte dentro de las cadenas temáticas TDT. La emisión más vista del día es la película "Valor de ley", protagonizada por John Wayne, que logra reunir a 324.000 espectadores y firma un excelente 3,9% de cuota de pantalla.
La segunda posición es para el encuentro de Liga entre la Real Sociedad y el Betis en Teledeporte, que alcanza un sólido 3,1% de share. Por detrás vuelve a imponerse el cine de TRECE, ya que tanto "En tierra peligrosa 2" como "Sin escape, ganar o morir" ocupan respectivamente la tercera y cuarta plaza del ranking diario, con un 3% y un 2,8% de cuota de pantalla.
El top 5 lo completa otra película, aunque esta vez en Neox. "The Bank Job" consigue un 2,8% de share, consolidando el buen rendimiento del cine en las cadenas temáticas durante la jornada del sábado.
En cuanto al ranking diario de cadenas, Energy lidera con un 2,3% de cuota de pantalla
, seguida muy de cerca por el empate entre FDF y TRECE
, ambas con un 2,2%
. El cuarto puesto es para Neox
, que registra un 2,1%
, mientras que DMax
alcanza la quinta plaza con un 1,9% de share
.
El buen rendimiento general de las temáticas deja además un empate entre Atreseries y BeMad, que cierran la jornada con un 1,8% de cuota media diaria.
Ranking cadenas TDT Sábado, 9 de Mayo de 2026
2,3%
2,2%
2,2%
2,1%
1,9%
1,8%
1,8%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
Ranking programas TDT Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Valor de ley
18:13
20:25
324.000
3,9%
Fútbol:liga española R. Sociedad - R. ...
21:02
22:57
317.000
3,1%
Cine En tierra peligrosa 2
16:25
18:13
292.000
3,3%
Tu cine Sin escape, ganar o morir
20:25
22:02
286.000
3,0%
Cine The bank job
15:21
17:38
257.000
2,8%
Cine Ocean\'s eleven
17:40
19:54
250.000
3,0%
Cine Si yo fuera rico (2019)
22:20
24:08
238.000
2,4%
Fútbol: liga española resumen Levante - ...
21:54
22:00
230.000
2,2%
CSI: Nueva York Lista negra:presentando al ...
21:54
22:51
215.000
2,0%
Cine Red 2
22:22
24:42
214.000
2,3%
Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Si yo fuera rico (2019)
22:20
24:08
238.000
2,4%
El pueblo
17:16
18:57
201.000
2,4%
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
20:31
22:13
181.000
1,9%
La que se avecina Un cuchifritin,un contraste ...
18:57
20:31
173.000
2,1%
La que se avecina Una sonambula,un hombre ...
15:15
17:16
170.000
1,8%
Ranking TRECE (2,2%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Valor de ley
18:13
20:25
324.000
3,9%
Cine En tierra peligrosa 2
16:25
18:13
292.000
3,3%
Tu cine Sin escape, ganar o morir
20:25
22:02
286.000
3,0%
Cine Limite 48 horas
14:45
16:21
160.000
1,7%
Cine Mortal kombat
22:02
23:38
132.000
1,2%
Ranking Neox (2,1%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine The bank job
15:21
17:38
257.000
2,8%
Cine Ocean\'s eleven
17:40
19:54
250.000
3,0%
Cine Red 2
22:22
24:42
214.000
2,3%
Los Simpson
14:54
15:21
162.000
1,7%
Los Simpson
14:27
14:54
159.000
1,9%
Ranking DMAX (1,9%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tutankamon:vida,muerte y legado
15:58
16:50
186.000
2,0%
Tutankamon:vida,muerte y legado
16:50
17:38
182.000
2,1%
Tesoros perdidos de egipto Secretos de las ...
19:21
20:11
163.000
2,0%
Momias:detras de la inmortalidad
23:49
25:31
158.000
2,4%
Tesoros perdidos de egipto La leyenda de ...
21:06
21:56
158.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Rocher jacob
22:06
23:02
193.000
1,8%
Crimen en el paraíso
16:57
22:06
185.000
2,1%
Crimen en el trópico La prairie
23:02
23:59
157.000
1,6%
Crimen en el paraíso
15:53
16:57
130.000
1,4%
Crimen en el paraíso
14:48
15:53
112.000
1,2%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Heat
15:45
18:56
212.000
2,4%
Cine Cleaner
18:56
20:31
180.000
2,2%
Cine Al filo de la medianoche
22:07
24:02
178.000
1,7%
Cine Sin motivo aparente(2002)
20:31
22:07
168.000
1,8%
Cine El cuarto pasajero
13:57
15:45
94.000
1,1%
Ranking Divinity (1,4%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Tania y pat
21:30
22:29
156.000
1,5%
La casa de mis sueños Beverly
19:54
20:42
137.000
1,6%
The Resident
22:29
23:10
129.000
1,2%
The Resident
23:10
24:04
125.000
1,3%
La casa de mis sueños Gerald y caroline
19:00
19:54
123.000
1,5%
Ranking Nova (1,4%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:21
22:22
205.000
2,0%
La tormenta
20:20
21:21
181.000
2,0%
La tormenta
22:22
23:00
175.000
1,6%
La tormenta
19:25
20:20
157.000
1,9%
La tormenta
18:20
19:25
150.000
1,8%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:33
23:56
180.000
1,8%
Batalla de restaurantes
21:12
22:33
178.000
1,7%
¿Quién da más? Juego de gruñidos
14:44
15:05
117.000
1,3%
¿Quién da más? Dr.d y las maquinas ...
15:33
16:00
114.000
1,2%
¿Quién da más? Stanton y cambios
15:05
15:33
112.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teled. fin semana 2
20:58
21:27
139.000
1,5%
Teled. fin semana 1
14:57
15:42
130.000
1,4%
Parlamento
15:50
16:20
127.000
1,3%
Deportes 1
15:43
15:49
117.000
1,2%
Informe semanal
21:31
22:04
98.000
1,0%
Ranking Teledeporte (1,3%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:liga española R. Sociedad - R. ...
21:02
22:57
317.000
3,1%
Fútbol: liga española resumen Levante - ...
21:54
22:00
230.000
2,2%
Estudio estadio:solo resumenes
23:00
24:17
133.000
1,4%
Previo futbol:liga española ...
20:51
21:02
127.000
1,4%
Ciclismo:la vuelta femenino La pola ...
12:50
15:15
106.000
1,6%
Ranking Clan TVE (1,2%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Madagascar 2
21:03
22:19
158.000
1,6%
Cine Madagascar
15:25
16:40
138.000
1,5%
Bluey
18:12
18:19
128.000
1,5%
Bluey
18:05
18:12
122.000
1,5%
Bluey
17:50
17:57
111.000
1,3%
Ranking DKiss (1,2%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los pies me estan matando
22:09
23:06
98.000
0,9%
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? Angie ...
19:27
21:12
97.000
1,1%
Si,quiero ese vestido
15:42
16:37
96.000
1,0%
Si,quiero ese vestido
14:51
15:42
91.000
1,0%
Si,quiero ese vestido(uk)
14:26
14:51
90.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,2%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sed de venganza(2019)
22:00
23:36
122.000
1,1%
Cine Who am i?
20:16
22:00
119.000
1,3%
Cine Kull,el conquistador
16:53
18:15
104.000
1,2%
Cine El ultimo guerrero(2017)
15:13
16:53
104.000
1,1%
Cine Druidas
18:15
20:16
101.000
1,2%
Ranking Boing (1,0%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Charlie y la fabrica de chocolate
21:32
23:32
179.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
21:12
21:23
99.000
1,0%
Doraemon,el gato cosmico
10:23
10:32
86.000
3,1%
El show de tom y jerry
19:04
19:11
82.000
1,0%
Doraemon,el gato cosmico
15:04
15:15
81.000
0,9%
Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 9 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York Lista negra:presentando al ...
21:54
22:51
215.000
2,0%
CSI: Nueva York Heridas de guerra
24:32
25:19
204.000
3,4%
CSI: Nueva York El presente es vida
20:17
21:05
203.000
2,3%
CSI: Nueva York Navegacion por estima
23:39
24:32
198.000
2,4%
CSI: Nueva York Epilogo
21:05
21:54
198.000
2,0%