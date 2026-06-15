"El beso del dragón" en Neox, lo más visto de las temáticas TDT del domingo

Por Redacción |

El cine vuelve a dominar la jornada del domingo en las temáticas TDT. El liderazgo es para "El beso del dragón", que reúne a 296.000 espectadores y firma un 2,8% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la emisión más vista del día entre los canales temáticos.

La segunda posición es para 'Los Simpson', que mantiene su fortaleza en Neox con 247.000 espectadores y un destacado 3,1% de share. Completa el podio 'Mentes criminales', que vuelve a destacar en Energy al registrar 244.000 seguidores y un 2,8% de cuota.

En cuarta y quinta posición se sitúan dos episodios consecutivos de 'Crimen en el paraíso', que reúnen a 243.000 y 242.000 espectadores, respectivamente. La serie anota un 2,1% en su primera entrega y mejora hasta un 2,3% en la segunda, confirmando el buen rendimiento de la ficción en la jornada dominical.

En el ranking de cadenas temáticas,se sitúa en cabeza con unde cuota de pantalla. Le sigue, que alcanza un, mientras que laqueda compartida por, ambas con unde share. Latambién supone un empate, en este caso entre, que cierran la jornada con unde cuota de pantalla cada una.