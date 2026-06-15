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"El beso del dragón" en Neox, lo más visto de las temáticas TDT del domingo

'Los Simpson' logra el segundo puesto y 'Mentes criminales' obtiene la tercera plaza en Energy que también se lleva el liderazgo del día con un 2,4%.

"El beso del dragón" en Neox, lo más visto de las temáticas TDT del domingo
Por RedacciónPublicado: Lunes 15 Junio 2026 10:49

El cine vuelve a dominar la jornada del domingo en las temáticas TDT. El liderazgo es para "El beso del dragón", que reúne a 296.000 espectadores y firma un 2,8% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la emisión más vista del día entre los canales temáticos.

La segunda posición es para 'Los Simpson', que mantiene su fortaleza en Neox con 247.000 espectadores y un destacado 3,1% de share. Completa el podio 'Mentes criminales', que vuelve a destacar en Energy al registrar 244.000 seguidores y un 2,8% de cuota.

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En cuarta y quinta posición se sitúan dos episodios consecutivos de 'Crimen en el paraíso', que reúnen a 243.000 y 242.000 espectadores, respectivamente. La serie anota un 2,1% en su primera entrega y mejora hasta un 2,3% en la segunda, confirmando el buen rendimiento de la ficción en la jornada dominical.

En el ranking de cadenas temáticas, Energy se sitúa en cabeza con un 2,4% de cuota de pantalla. Le sigue Neox, que alcanza un 2,2%, mientras que la tercera posición queda compartida por FDF y TRECE, ambas con un 2% de share. La quinta plaza también supone un empate, en este caso entre Atreseries y DMAX, que cierran la jornada con un 1,9% de cuota de pantalla cada una.

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