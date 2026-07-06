Belén Esteban habla sobre su regreso a la televisión: "Van a ser las Fallas de Valencia"

Por Fidel Conejero |

Belén Esteban parece estar cada vez más cerca de volver a la televisión. Tras varios meses alejada de los platós, la colaboradora y empresaria reapareció públicamente este sábado 4 de julio durante la celebración del Orgullo 2026 de Madrid, donde se subió a una de las carrozas y atendió a los medios antes de participar en el recorrido. Allí, la de Paracuellos dejó caer que su descanso televisivo empieza a acercarse a su final.

Preguntada por cómo se presenta el verano y si todavía piensa descansar, Esteban fue directa: "Bueno, llevo descansado ya unos meses. El año sabático ya se va acabando". La frase llega después de su paso por 'Top Chef: dulces y famosos', el talent de repostería de RTVE en el que participó tras la abrupta cancelación de 'La familia de la tele', hace ya más de un año. En la final del concurso, la colaboradora ya explicó que necesitaba parar después de una larga etapa profesional: "Llevo 26 años sin parar", aseguró entonces, afirmando que se merecía un descanso.

Sin embargo, ese paréntesis parece tener fecha de caducidad. Cuando los reporteros le preguntaron si su regreso estaba cerca, Belén Esteban respondió con una comparación muy gráfica: "Cuando vuelva van a ser las Fallas de Valencia sin ser 19 de marzo". Ante la pregunta de si lo decía por lo fuerte que sería ese retorno, la colaboradora matizó: "No, de contar la verdad".

Yo mas que a Belen quiero que vuelva Maria Patiño ,peor todos en el nuevo canal con un programa gambero no me molestarían ,a dar fuete a todo el mundo 👀 pic.twitter.com/m3aGdBUrcs — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 5, 2026

Belén Esteban avisa de que quiere contar "la verdad"

Esteban no quiso dar detalles concretos sobre dónde ni cuándo podría producirse ese regreso, pero sí dejó claro cuál será el tono de su nueva etapa. "La verdad de lo de mi vida, de lo de otros no. Pero es que en mi vida hay mucha gente que molesta...", afirmó ante los periodistas. Una advertencia que apunta a un regreso con mucho contenido personal, aunque sin entrar, por ahora, en nombres propios.

La colaboradora también quiso dejar claro que no atraviesa un mal momento. Al ser preguntada por si volvía "calentita", lo negó con rotundidad: "No, yo estoy muy feliz. Yo ahora mismo estoy...", acompaño con un gesto de labios sellados, dando a entender que todavía no puede hablar todo lo que le gustaría.

Belén Esteban no quiso desvelar en qué formato ni en qué cadena se producirá su regreso a la televisión. Sin embargo, sí dejó claro que tiene intención de hablar sobre algunos episodios de su vida y que su vuelta no pasará desapercibida. "¿Va a sorprender?", le preguntaron los periodistas. "Sí, mucho. Va a sorprender mucho", respondió, alimentando la expectación sobre un regreso que, según ella misma reconoce, está cada vez más cerca.