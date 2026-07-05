Paz Padilla y Aramis Fuster hacen las paces en un cebado y descafeinado reencuentro

Por Diego López |

Diez años después de la famosa saeta en 'Sálvame', Aramís Fuster regresaba a Telecinco en la segunda semana de 'El show de Paz' con un cebado reencuentro. "Estás en mi libro negro escrito con tinta invisible", comenzaba una de las promos del domingo, que se estuvo repitiendo una y otra vez antes de cada corte.

Finalmente, la vidente apareció en el programa en los siete minutos finales de 'El show de Paz'. Portando en la cabeza un cono de tráfico con los restos de la gallina Caponata, Aramís Fuster se presentó en los estudios de Mediaset España con cara de pocos amigos. Un vídeo introductorio, en el que no se menciona ni a 'Sálvame' ni se muestran imágenes del programa, da paso a la "entrevista" con Paz Padilla.

Acto seguido, los colaboradores van llevando una serie de "ofrendas" a Aramis que, a cuatro minutos de terminar el programa, aún no había abierto la boca. Fue Roi Méndez el que consiguió sacar las primeras palabras de la bruja cuando, haciéndole entrega de una cesta de frutas, le preguntó cómo estabas. "Sentada", replicó Aramís, que no vio con buenos ojos el regalo, pues asegura ser diabética.

Dos minutos cara a cara y a 'Fiesta'

"Yo nunca he cuestionado tu don", le comentaba Paz Padilla ya casi en tiempo de descuento. ". No me cuesta nada arrodillarme, nunca pensé que acercame a ti y que cantarte una saeta podría molestarte".

¡Momento histórico! 📺✨



Aramís Fuster perdona a Paz Padilla y, juntas, acaban cantando una saeta.



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"Como Aramís, yo no te guardo ningún rencor porque no soy capaz", respondió Aramís confirmando el perdón. Las dos enemigas íntimas sellan la paz mientras desfilan los créditos finales del programa y dan paso a Emma García.

La aparición de Aramís Fuster en 'El show de Paz' no fue desde luego lo que los seguidores de 'Sálvame' esperaban. Viendo la promo lanzada el día anterior, daba la sensación que Telecinco iba a introducir contenidos más "populares" en el programa para intentar remontar su audiencia. Nada más lejos de la realidad, 'El show de Paz' mantuvo su habitual estructura de ayudas, entrevistas y bromas de cámara oculta.

El programa se estrenó hace la semana pasada con un 7,8% de share el sábado y 6,7% el domingo. Este sábado volvía a repetir el 7,8% de su estreno. Al menos, parece que el nuevo horario, unido al fracaso del seguimiento del Orgullo en La 1, revitalizaó ligeramente a 'Fiesta'. El programa presentado por Emma García logró después un 10,4% de share, su mejor registro desde el pasado 2 de noviembre.