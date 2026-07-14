"Mercenaria" en BeMad da la sorpresa y se convierte en lo más visto de las TDT

Buena noche para BeMad, que consigue situarse en lo más alto del ranking de las temáticas TDT gracias a la película "Mercenaria". El filme reúne a 281.000 espectadores y firma un 3,1% de cuota de pantalla, superando por la mínima al habitual líder, 'Emanet', que anota 279.000 televidentes y un 3% en Nova.
La tercera y la cuarta posición corresponden a 'The Big Bang Theory' en Neox, con un 3,5% y un 3,2%, respectivamente. Cierra el top 5 el espacio 'Cine Western' de TRECE con la emisión de "Texas" (1966), que alcanza un 3,3% de share y congrega a 236.000 seguidores.
En el ranking de cadenas temáticas, FDF se mantiene al frente de la jornada con un 2,2%, seguida muy de cerca por Nova, que registra un 2,1%. La tercera plaza es para Atreseries con un 1,9%, porcentaje que también firma BeMad. Completan el top 5 Energy y TRECE, empatadas con un 1,8% de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Lunes, 13 de Julio de 2026
2,2%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,6%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,5%
Ranking programas TDT Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Mercenaria
22:29
24:17
281.000
3,1%
Emanet
15:01
16:30
279.000
3,0%
The Big Bang Theory
20:04
20:21
244.000
3,5%
The Big Bang Theory
20:21
20:54
236.000
3,2%
Cine western Texas(1966)
18:39
20:50
236.000
3,3%
La que se avecina Un sabotaje,una mami coleguiti ...
20:59
22:55
234.000
2,4%
The Big Bang Theory
19:38
20:04
228.000
3,3%
Los Simpson
15:47
16:11
227.000
2,4%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
227.000
3,1%
The Big Bang Theory La escision de la ...
18:56
19:15
222.000
3,1%
Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un sabotaje,una mami coleguiti ...
20:59
22:55
234.000
2,4%
La que se avecina Un bar con wifi,un hombre con ...
14:59
16:56
206.000
2,2%
La que se avecina Un vacio de poder,una ...
19:00
20:59
171.000
2,4%
La que se avecina Un leon usurpado,una ...
16:56
19:00
169.000
2,1%
Cine Non-stop(sin escalas)
22:55
25:00
148.000
2,0%
Ranking Nova (2,1%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:01
16:30
279.000
3,0%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
227.000
3,1%
Cuento de una noche
21:46
23:09
218.000
2,1%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
218.000
2,5%
Abismo de pasion
20:00
21:46
207.000
2,6%
Ranking Atreseries (1,9%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Plan global
22:11
23:14
200.000
1,9%
Los misterios de murdoch El espia que subio al ...
16:51
17:46
180.000
2,1%
Bright minds Invisible
21:04
22:11
179.000
1,9%
Los misterios de murdoch Crabtree mania
20:08
21:04
172.000
2,3%
Los misterios de murdoch Problemas de chicas en ...
16:00
16:51
166.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Mercenaria
22:29
24:17
281.000
3,1%
Cine Hora punta 3
17:10
18:39
218.000
2,8%
Cine Hora punta
15:40
17:10
211.000
2,3%
Cine Los rebeldes de shanghai
20:29
22:29
146.000
1,6%
Cine Shanghai kid:del este al oeste
18:39
20:29
141.000
2,0%
Ranking Neox (1,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
20:04
20:21
244.000
3,5%
The Big Bang Theory
20:21
20:54
236.000
3,2%
The Big Bang Theory
19:38
20:04
228.000
3,3%
Los Simpson
15:47
16:11
227.000
2,4%
The Big Bang Theory La escision de la ...
18:56
19:15
222.000
3,1%
Ranking Energy (1,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales:evolution El reino de los ...
23:04
24:09
201.000
2,3%
Mentes criminales:evolution Morriña
22:03
23:04
182.000
1,8%
Mentes criminales El creador de angeles
24:09
25:03
159.000
3,0%
CSI: Miami Identidad
16:35
17:20
156.000
1,8%
Criminal mondays
20:10
26:30
146.000
2,1%
Ranking TRECE (1,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Texas(1966)
18:39
20:50
236.000
3,3%
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
204.000
2,8%
Sesion doble Mision temeraria
16:54
18:35
199.000
2,5%
Sesion doble El coronel von ryan
14:43
16:54
160.000
1,7%
Tu cine Los rastreadores
20:50
22:05
156.000
1,8%
Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:19
16:12
199.000
2,1%
La fiebre del oro
16:12
17:58
176.000
2,0%
Expedicion al pasado
14:29
15:19
121.000
1,4%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
113.000
1,1%
La pesca del oro
17:59
18:51
111.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:03
24:33
190.000
2,4%
La noche en 24h:portada Jose juan franco-julian ...
22:00
23:03
190.000
1,8%
Informativo 24h:en directo Lamine yamal
24:54
25:08
113.000
2,9%
Informativo 24h:en directo Luis de la ...
24:33
24:53
113.000
2,3%
Informativo 24h
21:43
22:00
106.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego El bhuj
21:54
22:43
142.000
1,4%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:27
131.000
3,4%
Aislados(alone) La salvacion
15:08
15:59
120.000
1,3%
Mountain men:meltdown En busca de osos
14:21
15:08
108.000
1,3%
Aislados(alone) La tempestad
17:43
18:28
105.000
1,4%
Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimenes en la red Todos tienen un motivo
17:19
19:01
120.000
1,6%
El asesino de al lado Solo lo bueno
16:25
17:18
101.000
1,1%
Crimenes en la red
19:01
19:55
97.000
1,4%
Viviendo con un asesino:toda la verdad
15:30
16:25
90.000
1,0%
Restaurante imposible
22:08
23:06
81.000
0,8%
Ranking Veo7 (1,1%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Abuso de la ...
21:11
22:00
144.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias Cerrando ...
20:19
21:11
129.000
1,7%
The Closer Una visión amplia
16:49
17:50
117.000
1,4%
The Closer Una cara bonita
15:59
16:49
105.000
1,1%
Profilage Con los ojos cerrados
22:00
22:59
103.000
1,0%
Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Med Decisiones
22:20
23:09
115.000
1,1%
Chicago Med Claridad
23:09
24:07
109.000
1,3%
Chicago Fire La manguera o el animal
19:37
20:19
102.000
1,5%
Chicago Fire Superhéroe
18:40
19:37
97.000
1,3%
Chicago Fire Tierra quemada
21:16
22:20
92.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los green en la gran ciudad
17:37
17:48
160.000
2,0%
Los green en la gran ciudad
17:48
17:58
142.000
1,8%
Los green en la gran ciudad
17:27
17:37
141.000
1,7%
Los green en la gran ciudad
17:17
17:27
113.000
1,4%
Los green en la gran ciudad
17:58
18:09
104.000
1,3%
Ranking Ten (0,9%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Snapped
22:54
23:51
94.000
1,0%
Snapped
23:51
24:40
90.000
1,4%
Snapped
24:40
25:36
74.000
2,0%
Caso cerrado
20:00
21:00
69.000
0,9%
Caso cerrado
18:15
19:07
68.000
0,9%
Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
14:57
15:18
144.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
14:38
14:53
134.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
21:15
21:25
108.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
21:53
22:03
106.000
1,1%
La pelu del señor pan
15:21
15:34
106.000
1,1%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:copa mundial(d) ...
22:40
24:15
127.000
1,4%
Teledeporte 2
24:17
24:23
86.000
1,4%
Fútbol:copa mundial resumen ...
18:48
19:18
83.000
1,2%
Fútbol:copa mundial resumen ...
20:14
20:44
79.000
1,1%
Teledeporte 2
22:27
22:33
78.000
0,7%
Ranking Squirrel (0,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Venganza(avengement)
22:01
23:40
108.000
1,1%
Cine Los indomables(1956)
17:19
18:48
86.000
1,1%
Cine De mis enemigos me ocupo yo
18:48
20:29
59.000
0,8%
Cine Combate en el cielo
20:29
22:01
54.000
0,6%
Cine El reino de la mafia
23:40
25:26
52.000
0,9%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 13 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Muy duro de matar
21:35
23:05
122.000
1,2%
Cine Justa venganza
23:05
24:43
93.000
1,2%
Cine El hombre del valle maldito
15:36
17:07
61.000
0,7%
15 minutos R.madrid-at.madrid:la decima
17:16
17:31
24.000
0,3%
Real madrid conecta
19:30
21:29
21.000
0,3%