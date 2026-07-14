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AUDIENCIAS TDT 13 DE JULIO

"Mercenaria" en BeMad da la sorpresa y se convierte en lo más visto de las TDT

'Emanet' en Nova logra el segundo puesto, mientras que 'The Big Bang Theory' también destaca en Neox. FDF lidera la jornada con un 2,2%.

"Mercenaria" en BeMad da la sorpresa y se convierte en lo más visto de las TDT
Por RedacciónPublicado: Martes 14 Julio 2026 10:38 (hace 46 minutos)

Audiencias Lunes 13 de Julio de 2026

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Buena noche para BeMad, que consigue situarse en lo más alto del ranking de las temáticas TDT gracias a la película "Mercenaria". El filme reúne a 281.000 espectadores y firma un 3,1% de cuota de pantalla, superando por la mínima al habitual líder, 'Emanet', que anota 279.000 televidentes y un 3% en Nova

La tercera y la cuarta posición corresponden a 'The Big Bang Theory' en Neox, con un 3,5% y un 3,2%, respectivamente. Cierra el top 5 el espacio 'Cine Western' de TRECE con la emisión de "Texas" (1966), que alcanza un 3,3% de share y congrega a 236.000 seguidores.

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En el ranking de cadenas temáticas, FDF se mantiene al frente de la jornada con un 2,2%, seguida muy de cerca por Nova, que registra un 2,1%. La tercera plaza es para Atreseries con un 1,9%, porcentaje que también firma BeMad. Completan el top 5 Energy y TRECE, empatadas con un 1,8% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Lunes, 13 de Julio de 2026

FDF 2,2%

Nova 2,1%

Atreseries 1,9%

BEMADtv 1,9%

Neox 1,8%

Energy 1,8%

TRECE 1,8%

DMAX 1,6%

Canal 24 Horas 1,3%

Mega (España) 1,3%

DKiss 1,2%

Veo7 1,1%

Divinity 1,0%

Clan TVE 0,9%

Ten 0,9%

Boing 0,8%

Teledeporte 0,8%

Squirrel 0,8%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Mercenaria
22:29
24:17
281.000
3,1%
Nova
Emanet
15:01
16:30
279.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
20:04
20:21
244.000
3,5%
Neox
The Big Bang Theory
20:21
20:54
236.000
3,2%
TRECE
Cine western Texas(1966)
18:39
20:50
236.000
3,3%
FDF
La que se avecina Un sabotaje,una mami coleguiti ...
20:59
22:55
234.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
19:38
20:04
228.000
3,3%
Neox
Los Simpson
15:47
16:11
227.000
2,4%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:00
227.000
3,1%
Neox
The Big Bang Theory La escision de la ...
18:56
19:15
222.000
3,1%

Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un sabotaje,una mami coleguiti ...
20:59
22:55
234.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un bar con wifi,un hombre con ...
14:59
16:56
206.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un vacio de poder,una ...
19:00
20:59
171.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un leon usurpado,una ...
16:56
19:00
169.000
2,1%
FDF
Cine Non-stop(sin escalas)
22:55
25:00
148.000
2,0%

Ranking Nova (2,1%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:01
16:30
279.000
3,0%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:00
227.000
3,1%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:09
218.000
2,1%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
218.000
2,5%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:46
207.000
2,6%

Ranking Atreseries (1,9%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Plan global
22:11
23:14
200.000
1,9%
Atreseries
Los misterios de murdoch El espia que subio al ...
16:51
17:46
180.000
2,1%
Atreseries
Bright minds Invisible
21:04
22:11
179.000
1,9%
Atreseries
Los misterios de murdoch Crabtree mania
20:08
21:04
172.000
2,3%
Atreseries
Los misterios de murdoch Problemas de chicas en ...
16:00
16:51
166.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Mercenaria
22:29
24:17
281.000
3,1%
BEMADtv
Cine Hora punta 3
17:10
18:39
218.000
2,8%
BEMADtv
Cine Hora punta
15:40
17:10
211.000
2,3%
BEMADtv
Cine Los rebeldes de shanghai
20:29
22:29
146.000
1,6%
BEMADtv
Cine Shanghai kid:del este al oeste
18:39
20:29
141.000
2,0%

Ranking Neox (1,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
20:04
20:21
244.000
3,5%
Neox
The Big Bang Theory
20:21
20:54
236.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
19:38
20:04
228.000
3,3%
Neox
Los Simpson
15:47
16:11
227.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory La escision de la ...
18:56
19:15
222.000
3,1%

Ranking Energy (1,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales:evolution El reino de los ...
23:04
24:09
201.000
2,3%
Energy
Mentes criminales:evolution Morriña
22:03
23:04
182.000
1,8%
Energy
Mentes criminales El creador de angeles
24:09
25:03
159.000
3,0%
Energy
CSI: Miami Identidad
16:35
17:20
156.000
1,8%
Energy
Criminal mondays
20:10
26:30
146.000
2,1%

Ranking TRECE (1,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Texas(1966)
18:39
20:50
236.000
3,3%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
204.000
2,8%
TRECE
Sesion doble Mision temeraria
16:54
18:35
199.000
2,5%
TRECE
Sesion doble El coronel von ryan
14:43
16:54
160.000
1,7%
TRECE
Tu cine Los rastreadores
20:50
22:05
156.000
1,8%

Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
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Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:19
16:12
199.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro
16:12
17:58
176.000
2,0%
DMAX
Expedicion al pasado
14:29
15:19
121.000
1,4%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
113.000
1,1%
DMAX
La pesca del oro
17:59
18:51
111.000
1,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:03
24:33
190.000
2,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Jose juan franco-julian ...
22:00
23:03
190.000
1,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h:en directo Lamine yamal
24:54
25:08
113.000
2,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h:en directo Luis de la ...
24:33
24:53
113.000
2,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:00
106.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego El bhuj
21:54
22:43
142.000
1,4%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:27
131.000
3,4%
Mega (España)
Aislados(alone) La salvacion
15:08
15:59
120.000
1,3%
Mega (España)
Mountain men:meltdown En busca de osos
14:21
15:08
108.000
1,3%
Mega (España)
Aislados(alone) La tempestad
17:43
18:28
105.000
1,4%

Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Crimenes en la red Todos tienen un motivo
17:19
19:01
120.000
1,6%
DKiss
El asesino de al lado Solo lo bueno
16:25
17:18
101.000
1,1%
DKiss
Crimenes en la red
19:01
19:55
97.000
1,4%
DKiss
Viviendo con un asesino:toda la verdad
15:30
16:25
90.000
1,0%
DKiss
Restaurante imposible
22:08
23:06
81.000
0,8%

Ranking Veo7 (1,1%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Abuso de la ...
21:11
22:00
144.000
1,6%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Cerrando ...
20:19
21:11
129.000
1,7%
Veo7
The Closer Una visión amplia
16:49
17:50
117.000
1,4%
Veo7
The Closer Una cara bonita
15:59
16:49
105.000
1,1%
Veo7
Profilage Con los ojos cerrados
22:00
22:59
103.000
1,0%

Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Med Decisiones
22:20
23:09
115.000
1,1%
Divinity
Chicago Med Claridad
23:09
24:07
109.000
1,3%
Divinity
Chicago Fire La manguera o el animal
19:37
20:19
102.000
1,5%
Divinity
Chicago Fire Superhéroe
18:40
19:37
97.000
1,3%
Divinity
Chicago Fire Tierra quemada
21:16
22:20
92.000
1,0%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:37
17:48
160.000
2,0%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:48
17:58
142.000
1,8%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:27
17:37
141.000
1,7%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:17
17:27
113.000
1,4%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:58
18:09
104.000
1,3%

Ranking Ten (0,9%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Snapped
22:54
23:51
94.000
1,0%
Ten
Snapped
23:51
24:40
90.000
1,4%
Ten
Snapped
24:40
25:36
74.000
2,0%
Ten
Caso cerrado
20:00
21:00
69.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
18:15
19:07
68.000
0,9%

Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
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Espectadores
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Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:57
15:18
144.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:38
14:53
134.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:15
21:25
108.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:53
22:03
106.000
1,1%
Boing
La pelu del señor pan
15:21
15:34
106.000
1,1%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Fútbol:copa mundial(d) ...
22:40
24:15
127.000
1,4%
Teledeporte
Teledeporte 2
24:17
24:23
86.000
1,4%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
18:48
19:18
83.000
1,2%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
20:14
20:44
79.000
1,1%
Teledeporte
Teledeporte 2
22:27
22:33
78.000
0,7%

Ranking Squirrel (0,8%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Venganza(avengement)
22:01
23:40
108.000
1,1%
Squirrel
Cine Los indomables(1956)
17:19
18:48
86.000
1,1%
Squirrel
Cine De mis enemigos me ocupo yo
18:48
20:29
59.000
0,8%
Squirrel
Cine Combate en el cielo
20:29
22:01
54.000
0,6%
Squirrel
Cine El reino de la mafia
23:40
25:26
52.000
0,9%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 13 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Muy duro de matar
21:35
23:05
122.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine Justa venganza
23:05
24:43
93.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine El hombre del valle maldito
15:36
17:07
61.000
0,7%
Real Madrid TV
15 minutos R.madrid-at.madrid:la decima
17:16
17:31
24.000
0,3%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:29
21.000
0,3%
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