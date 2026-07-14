"Mercenaria" en BeMad da la sorpresa y se convierte en lo más visto de las TDT

Por Redacción |

Buena noche para BeMad, que consigue situarse en lo más alto del ranking de las temáticas TDT gracias a la película "Mercenaria". El filme reúne a 281.000 espectadores y firma un 3,1% de cuota de pantalla, superando por la mínima al habitual líder, 'Emanet', que anota 279.000 televidentes y un 3% en Nova.

La tercera y la cuarta posición corresponden a 'The Big Bang Theory' en Neox, con un 3,5% y un 3,2%, respectivamente. Cierra el top 5 el espacio 'Cine Western' de TRECE con la emisión de "Texas" (1966), que alcanza un 3,3% de share y congrega a 236.000 seguidores.

En el ranking de cadenas temáticas, FDF se mantiene al frente de la jornada con un 2,2%, seguida muy de cerca por Nova, que registra un 2,1%. La tercera plaza es para Atreseries con un 1,9%, porcentaje que también firma BeMad. Completan el top 5 Energy y TRECE, empatadas con un 1,8% de cuota de pantalla.